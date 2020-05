Maca u kući uklanja stres, uče dobrom ponašanju i iscjeljuju

Zanima vas ova tema? Pročitajte onda i ovaj članak: Mačke se emotivno veću za ljude, čak i puno više nego psi

Svi oni koji su otvorili vrata svoga doma mački, vrlo brzo postaju zaljubljenici u tu životinjsku vrstu i ne trebaju im baš nikakvi argumenti za to da je suživot s njima koristan za čovjeka. Ako, pak, mislite da ste 'tip za psa', ili ste vječiti skeptik, trebate znati da postoje i znanstveni dokazi da mačke općenito mogu pozitivno utjecati na kvalitetu čovjekovog života i njegovo zdravlje.

Evo samo malog dijela tih dokaza:

1. Mačke su dobro društvo, posebno ženama

Studija koju su proveli austrijski znanstvenici pokazala je da mačke mogu biti podjednako simpatične i druželjubive te ugodne za suživot kao i njihovi 'kolege' psi, no to češće pokazuju ženama. U jednom istraživanju znanstvenici su promatrali 41 mačku i njihove obitelji i pokazalo se da su puno veće šanse za to da će se mačka povezati i skočiti u krilo ženama, nego muškim članovima obitelji.

Još uvijek sumnjate da je mačka pravi ljubimac za vas? Stvar je u tome da s njima treba znati komunicirati. One zapravo ljubav vide kao dvosmjernu ulicu i ako vi komunicirate s njima onda kada one to žele, velika je vjerojatnost da će one uzvratiti onda kad vi to budete željeli.

2. Korisne su za zdravlje srca

Mačke mogu pomoći u održavanju razine stresa i zdravlju srca. Studija koja je trajala deset godina pokazala je da vlasnici mačaka imaju manji rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s ljudima koji ne posjeduju mačku. Budući da se mačke rado maze i sjede vam u krilu, već i češkanje mace može pomoći da se smanji razina stresa te uspori rad srca i snizi krvni krvni tlak.

3. Mace su eko-friendly

Želite smanjiti emisiju ugljika? Posjedovanje mačke - umjesto psa - može pomoći u tome. Naime, studija je pokazala da su resursi koji su potrebni za hranjenje srednjeg psa tijekom njegovog života usporedivi s proizvodnjom ugljika jednog prosječnog terenca. Za usporedbu, mačji 'ekološki otisak' bio je približno isti kao da imate Volkswagen Golf.

4. Njihovo predenje ima iscjeljujući učinak

Mačje predenje je puno više od onoga što mislite: To može biti znak macinog zadovoljstva, ali i znak da ju nešto boli, no može imati i terapeutske koristi za naše kosti i mišiće. Stvar je u frekvenciji njihovih vibracija, koje u frekvencijskom rasponu od 25-55 Hz mogu poboljšati čvrstoću kostiju. Ove su vibracije korisne i za zacjeljivanje mekih tkiva, piše portal Canadian living.

5. Podupiru mentalno zdravlje i uče nas ponašanju

Pse često hvalimo kao životinje koje mogu značajno pomoći ljudima koji imaju mentalne bolesti. Pas može biti koristan kao podrška tijekom terapije, ali manje kad je u pitanju osoba s nedostatnim socijalnim vještinama, anksioznošću, netko sklon sukobima u obitelji i slično. Naime, za pse je veća vjerojatnost da će podnijeti većinu naših ispada, dok mačke sigurno neće.

Njihova reakcija prema agresivnim akcijama (poput vikanja ili grubog guranja) podsjeća nas da to nije prikladno ponašanje, niti zdrav način interakcije. Mačke će se jednostavno maknuti iz situacija u kojima se osjećaju ugroženo ili nelagodno. Upravo je ta njihova osobina korisna kad netko s problemima u ponašanju treba naučiti kako komunicirati i graditi pozitivne, zdrave odnose.

6. Pomažu u potrazi za partnericom

Evo argumenta za muške samce: Ako imate poteškoća s tim da pronađete odgovarajuću partnericu, prepustite to - mački. Prema istraživanju koje je proveo vodeći istraživač kućnih ljubimaca i psiholog dr. June McNicholas, čak 82 posto žena privlačnijima smatra muškarce koji vole životinje, a više od 90 posto žena bez partnera smatra da su muškarci koji vole mačke brižniji i pažljiviji.

7. One su dokaz da ste pametniji

da se vlasnici pasa ne naljute, no to je potvrdila znanost: Istraživanje iz 2010. godine koje je provelo Sveučilište u Bristolu pokazalo je da su ljudi koji imaju mačke češće i vlasnici fakultetske diplome nego vlasnici pasa. Anketa provedena 2014. među 600 studenata sveučilišta u Wisconsinu otkrila je da su vlasnici mačaka i pametniji. Naravno, neće vas mačka učiniti pametnima, pretpostavlja se da je to zato što su obrazovaniji ljudi skloni raditi dulje, a mačke su onda prikladniji kućni ljubimac, jer se lakše uklapaju u takav životni stil.

