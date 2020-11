Mnogi su taj potez pozdravili kao domi\u0161ljat, rekav\u0161i: 'Za\u0161to nisam pomislio na ovo? Posrtao sam okolo ne mogav\u0161i \u200b\u200bvidjeti. Glasine da sam pijan nisu bile istinite'.

Magle vam se naočale zbog maske? Jedno rješenje - pomaže

Otkad je nošenje maskica postalo obveza, ljudi s naočalama muku muče jer im se stakla zamagljuju i otežavaju vid. Optičar nam je objasnio kako doskočiti tom problemu

<p>Zamagljivanje naočala je fizikalna pojava. Nastaje zbog kondenzacije vlage na glatkoj površini koja se javlja izdisanjem toplog zraka, a osobito pri velikim promjenama temperature kad iz tople prostorije izlazite na hladan zrak.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ispravno nisiti masku za lice</p><p>- Ljudima se sad nude različite opcije gelova, maramica i tekućina koje su lijepo upakirane i ilustrirane, ali učinak izostaje. Mnogi tu vide priliku za prodaju artikala koji baš ne donose željene rezultate - upozorava optičar iz Zagreba <strong>Ratko Kušić </strong>dodajući kako su ga već mnogi kontaktirali radi problema zamagljivanja leća naočala, a svima je ponudio jedino dostupno i isplativo rješenje koje može makar malo pomoći u suzbijanju ove pojave.</p><p><br/> - Naočale operite sapunom i isperite mlakom vodom, a potom ih posušite na zraku ili prebrišite čistom krpicom od mikrovlakana. To na lećama ostavlja tanak zaštitni sloj koji smanjuje površinsku napetost pa se vlaga neće skupljati na njima - kazao je Kušić.</p><p><br/> Za one dubljeg džepa preporučuje kupnju tzv. anti fog leća čija cijena varira od 600 kuna na više i mogu se nabaviti u svakoj optici.<br/> - To nije čarobno rješenje, ali proizvođači ih deklariraju kao otporne na zamagljivanje i uvelike smanjuju tu pojavu. Ipak, kod većih promjena temperature zamagljivanje je ipak neizbježno, samo što će u ovom slučaju biti bitno manje - kazao je optičar.</p><p><br/> Kaže i da pomaže ako masku čvršće pritisnete na nos i gornji dio lica ili ako je s nutarnje strane prelijepite dvostranom ljepljivom vrpcom koja će na taj način spriječiti da vaš dah dopire do stakala. Pritom je važno da vam maska pristaje, a dodatno će pomoći ako je stavite visoko na vrh nosa kako bi se smanjila cirkulacija zraka između maske i naočala.</p><p><br/> - Trik sa sapunom i vodom je najjednostavniji i najučinkovitiji. Nije magično rješenje, ali takvo ni ne postoji - zaključio je on.</p><h2>Stavite flaster</h2><p><span id="cke_bm_7381S" style="display: none;"> </span>Problemu magljenja stakla na naočalama doskočio je još jedan liječnik sa svojim posve jednostavnim i djelotvornim trikom. </p><p>Ako vam je teško zbog magljenja naočala ili držanja maske na nosu, jednostavan flaster čini čuda. Naučio sam to u operacijskoj sali. Slobodno podijelite, to može spasiti živote!, rekao je doktor Daniel M. Heiferman u svom postu na Twitteru, aludirajući na one koji zbog zamagljenih naočala izbjegavaju nositi masku.</p><p>Drugi su se pitali zašto se sami nisu dosjetili tog jednostavnog trika. Čak se i Chrissy Teigen umiješala, rekavši: ‘Prokletstvo, zato ste vi liječnik, a ja nisam'.</p><p>Mnogi su taj potez pozdravili kao domišljat, rekavši: 'Zašto nisam pomislio na ovo? Posrtao sam okolo ne mogavši ​​vidjeti. Glasine da sam pijan nisu bile istinite'.</p><p> </p>