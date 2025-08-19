Maglicu možete napraviti i sami, pa je stavite u bočicu s raspršivačem. Nanosite sprejem po licu i dekolteu te je držite u hladnjaku za dodatni osjećaj svježine
Maglica za lice super osvježava, a možete si ju i sami napraviti
U vrućim ljetnim danima ili zimskim mjesecima koža brzo gubi vlagu, a to može uzrokovati osjećaj zatezanja, suhoće, peckanja i nelagode. Kako biste vratili potrebnu hidrataciju, svježinu i umirenost kože, a pritom izbjegli kupovanje komercijalnih sprejeva, možete pripremiti prirodnu maglicu za lice.
- Osnovu maglice čine blagi i mirisni hidrolati poput nerolija, lavande, ruže, hamamelisa ili smilja. Uz hidrolate i denaturiranu vodu, dodaju se aloe vera gel, koji hidratizira i umiruje, dekspantenol za regeneraciju i elastičnost kože, biljni glicerin kao prirodni humektant te po potrebi niacinamid, koji dodatno štiti i ujednačava ten - objašnjava nam Jasminka Grbelja, IFPA certificirana aromaterapeutkinja iz Učilišta Galbanum i Aromateke Eskulap.
Riječ je o vodenom pripravku pa je konzervans nužan - koristite Geogard 221. Maglicu nanosite sprejem po licu i dekolteu te je držite u hladnjaku za dodatni osjećaj svježine.
