Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LJETNI SAVEZNIK

Maglica za lice super osvježava, a možete si ju i sami napraviti

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Maglica za lice super osvježava, a možete si ju i sami napraviti
Foto: 123RF

Maglicu možete napraviti i sami, pa je stavite u bočicu s raspršivačem. Nanosite sprejem po licu i dekolteu te je držite u hladnjaku za dodatni osjećaj svježine

U vrućim ljetnim danima ili zimskim mjesecima koža brzo gubi vlagu, a to može uzrokovati osjećaj zatezanja, suhoće, peckanja i nelagode. Kako biste vratili potrebnu hidrataciju, svježinu i umirenost kože, a pritom izbjegli kupovanje komercijalnih sprejeva, možete pripremiti prirodnu maglicu za lice.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bizarni anti-age tretmani 01:29
Bizarni anti-age tretmani | Video: 24sata/pixsell

- Osnovu maglice čine blagi i mirisni hidrolati poput nerolija, lavande, ruže, hamamelisa ili smilja. Uz hidrolate i denaturiranu vodu, dodaju se aloe vera gel, koji hidratizira i umiruje, dekspantenol za regeneraciju i elastičnost kože, biljni glicerin kao prirodni humektant te po potrebi niacinamid, koji dodatno štiti i ujednačava ten - objašnjava nam Jasminka Grbelja, IFPA certificirana aromaterapeutkinja iz Učilišta Galbanum i Aromateke Eskulap.

storyeditor/2025-08-14/110914156_l.jpg
Foto: 123RF

Riječ je o vodenom pripravku pa je konzervans nužan - koristite Geogard 221. Maglicu nanosite sprejem po licu i dekolteu te je držite u hladnjaku za dodatni osjećaj svježine. 

MALI TRIKOVI, VELIKE PREDNOSTI Svi smo ljepši nakon ljeta! Evo 10 beauty navika koje možete protegnuti na cijelu godinu!
Svi smo ljepši nakon ljeta! Evo 10 beauty navika koje možete protegnuti na cijelu godinu!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za utorak 19. kolovoza: Ribe će iznenaditi poruka, Rak je pun energije...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za utorak 19. kolovoza: Ribe će iznenaditi poruka, Rak je pun energije...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 19. kolovoza i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...
RANE KOJE NE ZACJELJUJU

Traume koje muče svaki znak Zodijaka: Ovna proganja izdaja, Bika neostvarene ljubavi...

Bilo da je to neostvareni životni cilj, poraz ili prvo slomljeno srce, neke traume se ne mogu zaboraviti, pa tako svaki horoskopski znak ima jednu koja ga proganja...
FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi
AUTENTIČNA I LIJEPA

FOTO Mama influencerica: Anita voli pozirati bez ičega na sebi

Kolumbijska influencerica i model Anita Beleño već je godinama prisutna na medijskoj sceni, a javnost je jednako fascinirana njezinim stilom kao i njezinim privatnim životom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025