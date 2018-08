Mahuna ublažava migrene, a čaj od crne soje čisti bubrege

>>> DOMAĆE JE BOLJE - Velika akcija 24sata: I mi imamo svoju superhranu

Crna soja poznata je i kao crni grah, koji su najprije koristili ljudi u Kini i Japanu, najčešće kao nadopunu obrocima bogatima rižom. Odličan je izvor proteina (35 posto), minerala (kalcij, fosfor, kalij, natrij), te vitamina (A, B1, B2, B9, D, E). Postoje istraživanja koja upućuju na to da se svakodnevnom konzumacijom crne soje tijekom mjesec dana može smanjiti loš kolesterol za 20 posto. U obliku čaja, korisna je i za čišćenje bubrega. Čaj se koristi i protiv promuklosti i laringitisa, a može se pripremiti tako da se na jednu šačicu crne soje doda pet šalica vode i kuha oko jedan sat. Procijedi se, ohladi i drži u hladnjaku. Za spomenute tegobe pije se po šalica pola sata prije svakoga od tri glavna obroka, tijekom dva do tri dana. Kako soja općenito ima djelovanje slično ženskom spolnom hormonu estrogenu, smatra se da pola šalice tog čaja tri puta dnevno tijekom dva do tri mjeseca može pomoći u reguliranju neuredne menstruacije. Budući da je crna soja bogata fitoestrogenima, pomaže i za smanjenje simptoma menopauze – ublažavanje valunga. Korisna je kod bolova u zglobovima, kod poremećenog metabolizma, povišenog krvnog tlaka, te djeluje na održavanje gustoće kostiju i kao prevencija protiv nekih vrsta raka (dojke, prostate, debelog crijeva…). Općenito je korisna za čišćenje organizma, te u prevenciji bolesti krvnih žila. Kao i većina mahunarki, povoljno djeluje na razinu šećera u krvi, pa se preporučuje se dijabetičarima.

- Dobra domaća zamjena za ovu namirnicu su mahune. Djeluju protuupalno i vrlo su korisne ljudima koji pate od astme, artroze i reumatoidnog artritisa. Postoje studije koje su pokazale da mahune pomažu u smanjenju učestalosti napadaja migrene. Bogate su željezom i folnom kiselinom, pa su i jako dobar izvor energije. Sadrže i visoku količinu klorofila, koji blokira kancerogene učinke heterocikličke kiseline koja nastaje kod roštiljanja mesa na visokoj temperaturi - ističe nutricionistica Sandra Marić Bulat. Ukratko, vrlo su korisne kao salata uz meso s roštilja, jer će spriječiti mogućnost da se otrov i na zagorenim dijelovima mesa zadržava u organizmu.

- Kao i crna soja, i mahune sadrže nutrijente koji pomažu protiv neplodnosti žena - ističe sugovornica. Naime, postoje istraživanja koja su ukazala na to da kombinacija folne kiseline, željeza i antioksidansa prisutna u mahunama sprečava neplodnost, odnosno povećava plodnost. Preporučuju se i u trudnicama, jer je folna kiselina koju sadrže važna za zdrav razvoj ploda i novorođenčadi.

- Mahune su posebno korisne u prehrani žena reproduktivne dobi, koje su sklone manjku željeza, jer su dobar izvor željeza, ali i bakra, koji zapravo pomaže sintezu željeza - ističe i dr. Bruno Novak, profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu. No, da biste sačuvali i iskoristili vrijedne nutrijente, najbolje ih je pet minuta kuhati na pari ili blanširati, tako da ostanu àl dente - zaključuje Novak.

Recepti s mahunama:

Salata od mahuna

Foto: Thinkstock

Sastojci: 500 grama mahuna, češnjak, sol, papar, maslinovo ulje i ocat

Priprema: Očistite mahune od peteljki i končića, pa ih operite. Na štednjaku zakuhajte lonac s 2 litre vode i malo soli, pa prelijte preko mahuna i ostavite da odstoji 5 minuta. Potom isperite mahune pod hladnom vodom. Ocijedite do kraja, pa pospite češnjakom i začinite po želji.

Varivo od mahuna s krumpirom

Foto: Thinkstock

Sastojci: 1 kilogram mahuna, 1 glavica luka, 2 mrkve, 2 krumpira, 1,5 litre vode ili povrtnog temeljca, 2 žlice brašna, 1 žličica crvene paprike, 2 češnja češnjaka, sol i papar po želji, ulje ili mast

Priprema: Mahune operite, očistite od peteljki i končića i narežite na manje komade. Sitno nasjeckajte luk, mrkvu narežite na kolutiće, a krumpir na kocke. Na malo ulja ili masti pržite luk, pa kad omekša dodajte mrkvu i krumpir. Neko vrijeme pirjajte uz miješanje, pa dodajte mahune. Pirjajte na laganoj vatri 5 minuta. Dodajte brašno, crvenu papriku i češnjak, pa lagano miješajte minutu. Dodajte vodu ili temeljac, posolite i popaprite po želji, pa nastavite kuhati na laganoj vatri dok krumpir i mrkva ne omekšaju. Poslužite i po želji u tanjur dodajte žlicu do dvije kiselog vrhnja.