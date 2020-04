Majice s fora natpisima: Deset odličnih odabira online shopova

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Tekstil nove sadašnjosti: Čvrsti materijal od kaktusovog lišća

Bazične majice često su onaj komad koji tražimo tjednima, bez obzira bauljali po centrima ili bespućima online shopova. Ovo proljeće i ljeto naglasak je na jednostavnim krojevima s raznim motivima, a ovih dana najpopularniji je onaj u znaku sunca, palmi i plaža, ako i dalekih, trenutno nedostižnih, destinacija.

Foto: Reserved

Motivi high-street brendova znaju biti inspirirani fluidnim potezima kistova akvarela i drugih slikarskih tehnika. Cijena: Reserved.com, 69.90 kn

Foto: Zara

Obična bijela majica simbol je mnogih trendova, od buntovnih u kombinaciji s kožnjakom i trapericama do strogog ouftita za ured. Cijena: Zara.com 49.90 kn

Foto: h&m

S odmorima, putovanjima i dalekim plažama u mislima, H&M predlaže ovu pastelnu kreaciju. Cijena: H&M.com, 79 kn

Foto: Reserved

"Be who you are, not who the world wants you to be" poručuje majica, printana starinskim fontom, kao da ga je pisala stara pisaća mašina. Cijena: Reserved.com, 49.90 kn

Foto: Stradivarius

Minnie je legenda ne samo za klince, već i one koji se osjećaju poput djeteta i žele stylingu dati onu infantilnu notu. Cijena: Stradivarius.com, 99 kn

Foto: zara

Stari dobri smiley, pozitivan lik iz devedesetih, i dalje je svuda oko nas, ponajprije na bazičnim krojevima poput obične majice. Cijena: Zara.com, 119 kn

Foto: asos.com

Idemo na odmor, na sunčane plaže, poručuje majica s Asosa. Cijena: "Asos Design Curve t-shirt with Costa Rica holiday print", 104 kn

Foto: Stradivarius

Stonesi i njihov prepoznatljivi motiv ove sezone dolazi u kombinaciji s retro vezom i perlicama. Cijena: Stradivarius.com, 119 kn

Foto: H&M

Za one koji vole cvijeće - zvijezda majice je rododendron iliti Azalea, grm koji ima prekrasan ružičasti cvat i rijetko cvijeta. Cijena: H&M.com, 79 kn

Foto: asos.com

Tamna nebeska prostranstva i zvijezde simpatičan su motiv, često dolaze na tamnim majicama. Cijena: "Noisy May t- shirt with world motif in black", Asos.com, 141 kn

