- Imala sam puno prepreka na putu do roditeljstva. Pokušavali smo nekoliko godina i postalo je jasno da će nam trebati pomoć. Sina Jacksona dobili smo 2010. godine, a 2013. blizance Finna i Zoë, zahvaljujući umjetnoj oplodnji - priča Kate Torgersen.

Iako je iskustvo bilo poput vožnje u zabavnom parku na vlaku smrti - malo si gore, malo dolje, svjesna je da je imala puno sreće. A kad su blizanci napunili 4 mjeseca, morala se vratiti na posao, za što kaže da je bio još jedan veliki izazov.

- Dojila sam, a dojiti blizance nije šala. Svakih dan sam proizvodila skoro dvije litre mlijeka. Bio je to ogroman napor samo da ih nahranim - prisjeća se.

Kad su blizanci napunili godinu dana, krajem proljeća 2014. godine, Kate je dobila priliku ići na bitno četverodnevno poslovno putovanje. Prvo je mislila odbiti ponudu, naravno zbog dojenja beba, ali kaže da nije željela propustiti priliku, piše Health. I tako je na kraju otišla. Taj put ju je potaknuo da otvori tvrtku za dostavu majčinog mlijeka djeci žena koje putuju.

Potaknuta strogim pravilima putovanja

- Moj odlazak na put je značio da sam morala ispumpati sedam i pol litara mlijeka prije odlaska kako bih nadoknadila vrijeme koje me nema, što je značilo još dva dodatna puta pumpanja povrh osam puta koliko sam već svakodnevno izdajala - kaže Torgerssen.

Ispostavilo se da se morala još više izdajati dok je bila na putu.

- Izdajala sam svaka tri sata, pa i po noći. A to sam onda morala slati doma svaki dan - dodaje.

Stajala je u redu na aerodromu da bi mogla poslati mlijeko doma kada su je pitali u Putnoj sigurnosnoj agenciji (koja vrši kontrolu putnika i prtljage na aerodromima u SAD-u) zašto ima toliko mlijeka. Budući da je dugo čekala, led se otopio i rekli su joj da sav višak leda mora baciti. Nakon što je prošla provjeru, otišla je do kafića i zamolila za led.

- Sve je to predugo trajalo, bilo je naporno i nešto što ne želite da vam se događa - priča Torgersen.

Na putu nazad, u avionu, bila je ljuta dok je razmišljala o svom iskustvu.

Kad se vratila s putovanja samo je razmišljala o tome kako može riješiti taj problem, jer ona sigurno nije jedina mama koja doji i mora putovati.

- Zapravo nisam željela pokrenuti tvrtku. Samo sam htjela raspetljati ovu zavrzlamu koju moraju prolazati mame koje se izdajaju na poslovnom putu - objasnila je.

Njena ideja je bila - dostavna služba majčinog mlijeka za sve majke koje moraju poslovno putovati, a mlijeko bi bilo u hladnjačama i dostavljalo bi se tijekom noći da ujutro stigne do bebe.

Novi biznis

Kad je Kate sletjela, nazvala je oca, veterana iz Silicijske doline, kako bi razgovarala o prvim koracima.

- On mi je mogao pomoći da osmislim što stvarno želim pokrenuti i pomoći mi proći sve administrativne prepreke kako bi se moja ideja obistinila. Uz to mi je bio najveća potpora, navijačica i sila koja me gurala naprijed. Ipak, već tri godine je gledao koliki je to posao samo nahraniti troje djece i bio je za ideju svim srcem - ispričala je Kate.

No s obzirom na to da je mama sa sjedištem u Kaliforniji radila puno radno vrijeme i odgajala troje male djece, nije imala puno vremena da odradi svu logistiku. Rekla je da je bila uvjerena da će njezin otac bez problema odraditi sav papirnati dio pokretanja poduzeća.

Ali, ime je osmislila Kate - Mliječna Roda - kao i cijeli marketing i popratne materijale poput vizitki, letaka i ostalih promotivnih materijala, ali i Internet stranicu.

Nakon što je uložila više od godinu dana rada, tvrtka je pokrenuta u kolovozu 2015.

- Prvu klijenticu smo dobili do listopada 2015., a do prosinca 2015. imali smo još četiri klijentice. Te sljedeće 2016. godine dobili smo desetke klijentica mjesečno - prisjeća se Torgersen. Mame su koristile Mliječnu rodu i tražile od svojih poslodavaca da nadoknade troškove, pa su ti poslodavci tada postali klijenti.

Biznis je postao pokret

Nakon tri godine Torgersen je započela akciju normaliziranja dojenja kako bi što više ljudi uvidjelo probleme s kojima se nose nove mame.

- Bio je to pokušaj normalizacije dojenja. Uloženo je jako puno napora kako bi ljudi shvatili da je to stvarni problem s kojim se žene svakodnevno bore - kaže Torgersen.

Otprilike u to vrijeme, mama troje djece napokon je mogla napustiti dosadašnji posao i prijeći u svoju firmu.

- Prva plaća koju dobijete od tvrtke koju ste osnovali je sjajna. Meni je to nevjerojatno postignuće - rekla je.

Kate kaže da ne uzima svoju plaću zdravo za gotovo jer je svjesna koliko je važno to što radi.