Zdrav život majke štiti zdravlje srca djece u odrasloj dobi

Podizanje razine kardiovaskularnog zdravlja među ženama reproduktivne dobi i majkama s malom djecom može prekinuti međugeneracijski ciklus kardiovaskularnih bolesti koje se mogu spriječiti.

<p>Potomci majki sa zdravim životnim stilom žive čak desetljeće duže bez kardiovaskularnih bolesti od djece čije su majke živjele nezdravim načinom života. To je otkriće studije objavljene u European Journal of Preventive Cardiology, časopisu Europskog kardiološkog društva (ESC).</p><p>- Naše istraživanje sugerira da su majke primarne čuvarice zdravlja svoje djece - rekao je autor studije dr. James Muchira sa Sveučilišta Vanderbilt u Nashvilleu i Sveučilišta Massachusetts u Bostonu. Dodaje kako se utjecaj njihovih navika odražava na zdravlje potomaka u odrasloj dobi. Prethodno istraživanje pokazalo je da roditelji prenose zdravlje na svoje potomstvo i kroz gene i kroz zajedničko okruženje, odnosno način života.</p><p>Ovo je prvo istraživanje koje je ispitalo je li zdravlje srca roditelja povezano s dobi u kojoj potomci razvijaju kardiovaskularne bolesti. Uz to, istraživao je utjecaj svakog roditelja zasebno.</p><p>Studija je pratila majku, oca i djecu, tijekom koje je praćeno ukupno 1989 potomaka, te 1989 majki i jednako toliko očeva. Potomci su upisivani u prosječnoj dobi od 32 godine i praćeni su tijekom 46 godina (1971. - 2017.), kako bi se utvrdilo kada se razvijaju kardiovaskularni problemi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prepoznajte simptome infarkta i do mjesec dana prije</p><p>- Presudno je to da je studija pratila potomstvo većinu njihovog odraslog života, kad se zaista dogode srčani i moždani udari - objasnio je dr. Muchira.</p><p>Kardiovaskularno zdravlje majki i očeva ocjenjivano je prema sedam čimbenika: nepušenje, zdrava prehrana, tjelesna aktivnost i normalan indeks tjelesne mase, krvni tlak, kolesterol u krvi i glukoza u krvi. Tri kategorije kardiovaskularnog zdravlja bile su: loše (0 do 2 postignuta čimbenika), srednje (3 do 4) i idealno (5 do 7).</p><p>Istraživači su procijenili povezanost roditeljskog kardiovaskularnog zdravlja i toga koliko dugo su njihovi potomci živjeli bez kardiovaskularnih bolesti. Procijenjene su veze između svakog para, tj. majka-kćer, majka-sin, otac-kćer i otac-sin.</p><p>Potomci majki s idealnim kardiovaskularnim zdravljem živjeli su još devet godina duže bez kardiovaskularnih bolesti u odnosu na potomke majki s lošim kardiovaskularnim zdravljem (27 u odnosu na 18 godina). Loše kardiovaskularno zdravlje majke povezano je s dvostrukom opasnošću od rano nastalih kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s idealnim zdravljem kardiovaskularnog sustava majke. Zdravlje srca očeva nije imalo statistički značajan učinak na duljinu vremena koje su potomci živjeli bez kardiovaskularnih bolesti.</p><p>Dr. Muchira kaže da je snažan doprinos majki vjerojatno kombinacija zdravstvenog stanja tijekom trudnoće i okoliša u ranom životu.</p><p>- Ako majke imaju dijabetes ili hipertenziju tijekom trudnoće, ti se čimbenici rizika 'utisnu' u njihovu djecu u vrlo ranoj dobi. Uz to, žene su često primarne njegovateljice i glavni uzor ponašanja - rekao je. Pritom se nezdravi način života majke više odrazio na sinove nego na kćeri.</p><p>- To je bilo zato što su sinovi imali nepovoljnije životne navike od kćeri, što je situaciju dodatno pogoršalo. To pokazuje da pojedinci mogu sami preuzeti brigu o svom zdravlju. Ljudi koji naslijede visok rizik od majke, taj rizik smanjiti ako redovito vježbaju i kvalitetno jedu. Ako nije tako, rizik će se umnožiti. </p><p>Autori navode da optimizacija kardiovaskularnog zdravlja među ženama reproduktivne dobi i majkama s malom djecom ima potencijal prekinuti međugeneracijski ciklus kardiovaskularnih bolesti koje se mogu spriječiti.</p><p>- Takve intervencije trebale bi se dogoditi tijekom trudnoće i vrlo rano u djetetovu životu, tako da imaju stvarni utjecaj zaštitnih kardiovaskularnih zdravstvenih stanja prati u odrasloj dobi. Na primjer, uparivanje majki i male djece u programu vježbanja ili poboljšanja prehrane. Ako djeca izrastu u zdrave odrasle osobe, neće stjecati isti kardiovaskularni rizik kao njihovi roditelji, što će povećati šanse za dobivanje još zdravije unučadi - ističe dr. Muchira, a piše portal <a href="https://medicalxpress.com/news/2020-11-mothers-lifestyle-offspring-heart.html">Medical Express.</a> </p>