Obavijesti

Galerija

Komentari 2
SAJAM SIRA, MEDA I VRGANJA

Majstor čvaraka: Delikatesa spravljena s potpisom 'Dolce Gabbana' i 'Louis Vutton'

Završio je 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju, kojem su se odazvali brojni izlagači i posjetitelji, a pravi hit dana bila je 2. čvarkijada, koja je okupila čak 12 ekipa
Majstor čvaraka: Delikatesa spravljena s potpisom 'Dolce Gabbana' i 'Louis Vutton'
Nagradu Majstor čvaraka dobila je ekipa NK Bilogora 91, čiji je predstavnik pokazao da ukus za čvarke ide pod ruku s modnim ukusom, pa je po nagradu izašao u majici s potpisom Dolce Gabbana te s Louis Vutton torbicom oko pasa... | Foto: PIXSELL/
1/23
Nagradu Majstor čvaraka dobila je ekipa NK Bilogora 91, čiji je predstavnik pokazao da ukus za čvarke ide pod ruku s modnim ukusom, pa je po nagradu izašao u majici s potpisom Dolce Gabbana te s Louis Vutton torbicom oko pasa... | Foto: PIXSELL/
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025