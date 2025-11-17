Majstor čvaraka: Delikatesa spravljena s potpisom 'Dolce Gabbana' i 'Louis Vutton'

Netko ih voli masnije, netko bolje protisnute i suhe, netko s malo ljute crvene paprike, netko s lukom ili češnjakom, obavezno dobro posoljene i da ih je puna zdjela, jer finim friškim čvarcima teško je odoljeti, pokazalo se na Tradicionalnom 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju, na kojem je održana i 2. čvarkijada - natjecanje u spravljanju čvaraka. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL