Majstor čvaraka: Delikatesa spravljena s potpisom 'Dolce Gabbana' i 'Louis Vutton'

Završio je 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju, kojem su se odazvali brojni izlagači i posjetitelji, a pravi hit dana bila je 2. čvarkijada, koja je okupila čak 12 ekipa
Nagradu Majstor čvaraka dobila je ekipa NK Bilogora 91, čiji je predstavnik pokazao da ukus za čvarke ide pod ruku s modnim ukusom, pa je po nagradu izašao u majici s potpisom Dolce Gabbana te s Louis Vutton torbicom oko pasa...
Nagradu Majstor čvaraka dobila je ekipa NK Bilogora 91, čiji je predstavnik pokazao da ukus za čvarke ide pod ruku s modnim ukusom, pa je po nagradu izašao u majici s potpisom Dolce Gabbana te s Louis Vutton torbicom oko pasa...
Nagradu Majstor čvaraka dobila je ekipa NK Bilogora 91, čiji je predstavnik pokazao da ukus za čvarke ide pod ruku s modnim ukusom, pa je po nagradu izašao u majici s potpisom Dolce Gabbana te s Louis Vutton torbicom oko pasa...
Netko ih voli masnije, netko bolje protisnute i suhe, netko s malo ljute crvene paprike, netko s lukom ili češnjakom, obavezno dobro posoljene i da ih je puna zdjela, jer finim friškim čvarcima teško je odoljeti, pokazalo se na Tradicionalnom 19. Gospodarski sajam sira, meda i vrganja u Grubišnom Polju, na kojem je održana i 2. čvarkijada - natjecanje u spravljanju čvaraka.
Tko bi ovim momcima odolio? To su predstavnici jedne od čak 12 ekipa koje su se na sajmu natjecale u pripremanju čvaraka.
Drugo mjesto na čvarkijadi pripalo je ŠRD Udica iz Grubišnog Polja, dok su treći bili Moslavci, svi odreda majstori u spravljanju čvaraka.
Najslađe ih je degustirati skroz friške, dok se u kotrlu otapa nova runda, kažu neki od natjecatelja.
Za ovu fazu treba imati čvrstu ruku...
Foto Instagram
