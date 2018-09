Majstor otkriva: Oprez, ovo su legla bakterija u perilici rublja

Prije ili nakon svakog pranja treba očistiti ladicu za deterdžent jer se u njoj talože naslage od omekšivača i deterdženta, ističe Vedran Krček iz servisa kućanskih aparata Mašinko te dodaje da treba pripaziti i na kanaliće koji se nalaze iznad ladice, u samoj perilici.

Oni se lako začepljuju, pa ih treba redovito čistiti jer se u suprotnom trebaju bušiti štapićima za uši.

- Dobra prohodnost kanalića važna je za ravnomjerno uzimanje praška i omekšivača tijekom pranja. Možete ih čistiti običnom ili žičanom spužvom, barem jednom mjesečno - preporučuje Krček. Na gumi vrata perilice, odnosno mijehu, može doći do razvoja bakterija, gljivica i plijesni, a da se to ipak ne dogodi, idealno je nakon svakog pranja ukloniti vodu s gume.

- Ljudi ne čiste filter, pa ga je lako potrgati ako ga treba izvući jer se stvorio sloj kamenca, a zbog sitnih stvari koje prođu između bubnja i gume dolazi do začepljenja. To znači da će pumpa u perilici raditi, ali voda neće izlaziti.

Zato savjetujem da se filtar otvori jednom mjesečno. Ako dođe do problema, majstor mora s unutarnje strane perilice promijeniti kompletan set s pumpom i kućištem filtra - upozorava i dodaje kako nije loša ideja perilicu oprati sodom bikarbonom, limunom ili octom.

- Jednom mjesečno u perilicu stavite mjericu sode, limunova soka ili octa te uključite na 90 stupnjeva. Ta sredstva odlično smanjuju posljedice tvrde vode i ne treba trošiti novac na skupa sredstva za uklanjanje kamenca, a usput ćete dezinficirati gumu - kaže majstor.

SAVJETI STRUČNJAKA;

1. Čišćenje posude

Prije ili nakon svakog pranja treba očistiti ladicu za deterdžent jer se u njoj talože naslage od omekšivača i deterdženta. I tu se mogu lako razmonožiti gljivice i plijesan. Dovoljno je samo izliti vodu koja je ostala u njoj te prijeći mokrom spužvicom.

2. Guma se briše nakon pranja

Brojne perilice nemaju rupicu za odvodnju koja služi da se voda ne zadržava na gumi, pa je dobro suhom spužvicom ili krpom prebrisati njenu unutrašnjost odmah nakon pranja da se ne stvori loš miris.

3 Filter izvaditi jednom na mjesec

Kada izvučete filter, isteći će malo vode i nešto smeća koje je zastalo u situ. Iz njega izvadite smeće te ga operite spužvicom pod mlazom vode. Majstor preporučuje da se filter otvara minimalno jednom mjesečno da biste izbjegli popravke.

Perilicu ne treba ‘štedjeti’: Bolje da je skroz napunjena nego samo napola

Za pranje rublja majstor Vedran Krček preporučuje korištenje jedne mjerice deterdženta i jednog čepa omekšivača. Za perilicu je bolje da je napunjena jer se prilikom ispiranja i centrifuge rublje namoči te ima puno mjesta, zbog čega često dolazi do štetnog pomicanja perilice. One najnovije imaju senzore koji pomažu, no kod starijih je bolje prati punu perilicu nego samo pola.

Grijač ne radi ako odjeća loše miriši nakon pranja

Neugodan miris najčešće se javlja kad grijač ne radi. Nove perilice ponekad ne prikazuju pogrešku i operu rublje, no to se može uočiti zbog pojave mirisa, lošije kvalitete pranja i pjega, odnosno gljivica koje se pojavljuju na gumi, ističe majstor.

