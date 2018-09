Staklenke se steriliziraju za 40 sekundi u mikrovalnoj pećnici

Želite li da zimnica potraje i ne pokvari se, osim kvalitetnih sastojaka važna je priprema staklenki u kojima ćete je čuvati.

I najmanja prljavština može utjecati na sigurnost i trajnost zimnice, pa staklenke koje koristite valja temeljito oprati deterdžentom i vodom ili ih kratko prokuhati u vodi u koju ste dodali malo alkoholnog octa. Potom slijedi sterilizacija. Nekoliko je načina, od sterilizacije u mikrovalnoj, koja ne traje dulje do 40 sekundi, ili u perilici posuđa, koja je možda i najjednostavnija metoda. No dva su uobičajena, “starinska” načina koje domaćice još koriste.

Foto: Jupiterimages

Dva starinska načina

Prvi je da ih otvorom okrenute prema gore poslažete u veliki lonac koji ste prekrili čistom gazom ili starim stolnjakom tako da krajevi prelaze preko rubova posude. Ulijte vodu do pola visine staklenki, a između njih nagurajte čiste krpe kako ne bi popucale dok voda vrije. Čim provrije, smanjite vatru i pustite da “kuhaju” 10-15 minuta. Ugasite vatru pa ih do uporabe ostavite u toj vodi ne bi li ostale tople. Prije nego što ih krenete puniti, ocijedite ih na čistom ubrusu okrenute prema dolje, no nemojte ih brisati dok su vruće jer je moguće da će puknuti. Zato ih radije ocijedite.

Jednako efektna tehnika je i steriliziranje staklenki u pećnici. Posložite ih na veliki lim za pečenje, na čist ubrus, ulijte oko 2 cm vode i zagrijte na 125°C. Nakon što voda počne kuhati, izvadite staklenke iz pećnice. Poklopce možete sterilizirati na isti način, ali ih malo kraće držite u pećnici.

Foto: Dreamstime

Kako biste izbjegli pucanje dok ih punite vrućim džemom, staklenke stavite na čistu ali mokru kuhinjsku krpu. Pripazite jer vruće staklenke mogu izazvati teške opekline, pa ih nikad ne uzimajte golom rukom nego koristite kuhinjsku rukavicu ili nekoliko puta presavijenu pamučnu kuhinjsku krpu.

Prilikom punjenja pripazite da vam sadržaj ne pada po rubovima niti po poklopcu pa ih, prema potrebi, prebrišite krpicom koju ste umočili u malo alkohola ili domaće rakije.

Rakija će sve pobrisati

Kapne li sadržaj na teglicu, obavezno ga odmah obrišite jer takvi ostaci privlače bakterije. Kako biste si olakšali, koristite lijevak.

Pripazite i na ispravnost poklopaca – to možete lako provjeriti tako da staklenke napunite vodom, zatvorite i stavite na čistu krpu okrenute na poklopac. Ostanu li tragovi, poklopac bacite.

Shvatite li u zadnji čas da su vam poklopci oštećeni (uglavnom je riječ o metalnima), temeljito iz izribajte, a na staklenku najprije stavite komad celofana, zatvorite gumicom pa potom stavite poklopac. Možete kupiti i plastične poklopce, no ispod njih ipak stavite celofan jer se teže zatvaraju.

Dugotrajna zimnica ima svoja pravila:

Foto: dreamstime

1. Vruće/hladno - Ne stavljajte ohlađenu zimnicu u vruće posude ili vruću zimnicu u hladne staklenke.

2. Problem s poklopcima - Ne koristite stare ili zahrđale poklopce. U suprotnom ih prekrijte celofanom i učvrstite gumicom.

3. Jedna po jedna - Staklenke iz pećnice ili perilice izvadite samo kad su spremne za punjenje. Inače će se previše ohladiti.

4. Više je bolje - Sterilizirajte više staklenki nego što mislite da će vam trebati kako ne biste to morali naknadno.

5. Neka odstoje - Ostavite džemove ili kisele krastavce da “sjednu” 15 minuta prije nego što ih dobro zabrtvite.

Sterilizacija u loncu na drugačiji način

Iako kućanice kažu kako je dovoljno vodu naliti “do pola”, kompletna sterilizacija podrazumijeva prekrivanje staklenki za barem pet centimetara. Nakon ‘kuhanja’ ostavite da se ohlade u vodi pa ih stavite u pećnicu, s otvorom prema dolje i na 40°C, kako bi se osušile.

Staklenke s gumom u perilicu posuđa

Foto: dreamstime

Obrada staklenki u perilici posuđa odlična je metoda sterilizacije na visokoj temperaturi. Ispunite je čistim staklenkama pa stavite na ispiranje te ostavite unutra, na toplome. Posebno je dobra metoda za staklenke s gumom i poklopce.

Brže je, iskoristite mikrovalnu pećnicu

Ovu metodu koristite za obične staklenke, ne one s gumiranim poklopcem i metalne poklopce. Staklenke operite kao obično, ali ostavite da budu malo vlažne. Stavite u mikrovalnu na 30-45 sekundi, ovisno o veličini staklenke.

Poklopci s gumom su za kompote, a oni obični za 'vruće' punjenje

Foto: dreamstime

Za ukuhavanje kompota idealne su staklenke sa staklenim poklopcima oko kojih je obavijena guma, a koje se zatvaraju željeznim zatvaračima, dok će vam za zimnicu koja se u staklenke puni vruća (džemovi, i slično) poslužiti one s aluminijskim poklopcima. Za ajvare i džemove idealne su staklenke do 500 ml, a za ukiseljeno povrće - veće od toga.

Treba pobrisati i police na koje se slažu staklenke

Foto: dreamstime

Staklenke na police, koje ste prethodno očistili otopinom vode i alkoholnog octa u omjeru 1:4, poredajte da se ne dodiruju. Temperatura neka ne bude viša od 15°C, ali niti niža od 0°C. Svoje blago pokrijte čistom dekom da ne bude na svjetlu.

