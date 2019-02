Majstor za drek: U školjku ne bacajte blazinice, juhu, kosu...

U WC školjku, kao i u ostale odvode, ne bi se smjela bacati hrana, ni kruta ni tekuća, poput juha i variva, jer u njima ima masnoća koje se talože na cijevima.

Isto tako, nije preporučljivo bacati ni ulje od masnoće ni prženja, govori Admir Suljić, vlasnik i direktor tvrtke Ases usluge d.o.o., koja se bavi hitnim intervencijama, detekcijama, sanacijama i odštopavanjem.

- Svašta ljudi bacaju ili im ‘pobjegne’ u WC, od novčanika, kreditnih kartica, krpa za pod... Pronalazili smo i tange, kondome, ma svačega sam se nagledao u ovih deset godina - kaže nam Admir, čija tvrtka održava i velike sustave, poput bolnica i trgovačkih centara.

Dnevno obavi i do desetak hitnih intervencija u gradu, a svi ga prepoznaju po hrabrom sloganu “Vaš drek, naš kruh”. Pridodaje da je u cijevima pronalazio i vjenčano prstenje, lančiće, mobitele, kokošje i riblje kosti, koje zajedno s tekućim sadržajem ljudi jednostavno 'izliju' u školjku i puste vodu.

- Odvod WC-a može zaštopati i jeftini toaletni papir koji se teže razgrađuje nego onaj malo skuplji i kvalitetniji, te ubrusi koji se isto ne razgrađuju lako. Problem stvaraju i vlažne maramice te jeftini vlažni WC papir - govori Admir.

I preporuke službenih institucija za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju su da u školjku ne bacate higijenske uloške, tampone i pelene, jer ta higijenska pomagala upijaju veliku količinu tekućine, zbog čega se mogu toliko proširiti da u trenu začepe odvodnu cijev.

Ne smiju se bacati ni (plastični) štapići za uši i blazinice jer nisu biorazgradivi te se mogu zaglaviti u cijevima, a obična vata u doticaju s tekućinom povećava svoj volumen od tri do pet puta. Zato ih bacajte u kantu za smeće.

- Kosi i dlakama nije mjesto u zahodu. Vlasi su tanke i nisu razgradive u vodi, a više vlasi zajedno lako će se zapetljati oko maramica i blazinica ili će ‘navući’ masnoću i stvoriti klupko koje je često uzročnik zaštopanih odvoda u kućanstvu. Isto vrijedi i za dlake od kućnih ljubimaca te konac za zube - kaže Admir.

U ugostiteljskim objektima ljudi pak bacaju puno papira jer nije njihov, a vlasnici često smanjuju količinu vode u vodokotlićima kako bi uštedjeli pa jedno s drugim uzrokuje začepljenje. Nedovoljna je količina vode da papir povuče, a kako je on un pravilu jeftin i teško se razgrađuje, stvori se gruda, objašnjava nam Admir.

Kaže kako mu se lanci kafića koje održava žale da zbog toga svaki mjesec mijenjaju dobavljače toaletnog papira.

U kućanstvu, pak, ne stvara samo problem bacanje svega i svačega u školjku, nego problem stvara i povećani broj korisnika jedne kupaonice.

Naravno, tu su i stare cijevi koje su pune kamenca pa im je manji kapacitet protoka.

- Problem je i kad su cijevi uslijed dotrajalosti ‘pokleknule’ pa je moguće nakupljanje otpada u tom dijelu, kao i ako imaju uleknuće, tad dolazi do zaštopavanja - kaže naš sugovornik. Tu su i “neodgovorni” majstori koji, primjerice, kod postavljanja cijevi, umjesto dva koljena od 45°, ugrade jedno od 90°, koje potom stvara velik problem za odvodnju.

Ako govorimo o drugim odvodima, na umivaoniku i kadi, normalno je da oni bez problema “gutaju” pastu za zube, slinu i kosu, jer postoji sifon koji skuplja višak, ali koji bi se redovito trebao održavati, tj. čistiti. Upitali smo ga i možemo li sami očistiti zaštopane odvode, no Admir kaže da kod sredstava koje koristite budete posebno oprezni, a možda je najbolje da to prepustite profesionalcima. Naravno, na neke stvari teško možete utjecati, poput toga da “ode” glava četke za WC, u pravilu one jeftine, no na neke stvari možete. Primjerice, kondome. Njih ne morate ni kupovati jer nam i tako pada natalitet, a još i odvode zaštopaju, kaže Admir.

Začepljenje se, kaže, u kanalizaciji probija sajlom, tek kad se skine WC školjka, a koja u cijev ulazi uz pomoć aparata na struju. Ako to ne uspije, u cijev se ulazi crijevom i mlaznicom koja radi pod visokotlačnom pumpom. Na mlaznice se pušta vrlo jaki mlaz vode uz pritisak do 150 bara koji čisti cijev, a one su tako postavljene da ne mogu oštetiti cijev. Kad se završi s čišćenjem, kanalizacijska se cijev može provjeriti kamerom da se vidi je li sve očišćeno.

- Iz iskustva znam da se šteta od poplave u 90 posto slučajeva ne može naplatiti od osiguranja jer nastaje zbog neodržavanih i nečišćenih cijevi - kaže Admir i dodaje da kad se zaštopaju cijevi, ako ste u zgradi, prvo zovite predstavnika stanara, a zatim Službu za hitne intervencije.

- Ja se neću ljutiti i ako nas odmah zovete - smije se dobro raspoloženi Admir Suljić.

ŠTO SE NE SMIJE BACATI U ODVODNI SUSTAV?

Bacanje otpadaka poput vlažnih maramica, opušaka, hrane, ulja i masti u WC školjku, umivaonik ili sudoper uzrokuje začepljenje odvodnih cijevi, ali i javnog odvodnog sustava putem kojeg se sve to odvodi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ponašati se treba odgovorno i prema prirodi i okolišu u kojem živimo, a to se može pravilnim zbrinjavanjem otpadnih voda.

>>> Filter cigarete je napravljen od spužvastog materijala koji upija vlagu i povećava svoj volumen, a ne može se razgraditi. Dovoljan razlog da opuške nikada ne bacate u WC školjku.

>>> Vlažne maramice, papirnati ručnici, pelene, higijenski ulošci, prezervativi i zubni konac napravljeni su od materijala koji se ne razgrađuju i mogu uzrokovati začepljenje vaših odvodnih cijevi - takvim stvarima mjesto je u košu za smeće.

>>> Ostaci hrane (osobito talog od kave, sitni komadići hrane, ljuske od jaja začepljuju vaš cjevovod; koristite mrežicu za sudoper da pokupi preostale komadiće hrane od pranja posuđa i bacite ih u kantu za smeće).

>>> Masti, ulja i masnoće lijepe se za unutrašnje površine odvodnih cijevi, skrute s vremenom i dovode do začepljenja; ulijevanje vruće vode i deterdženta pomaže samo djelomično, najbolji način za rješavanje masnoće pustiti je da se skruti i baciti u smeće.

>>> Kosa, dlake, perje kao i životinjski otpad - ne razgrađuju se a vrlo ih je teško izvaditi iz cjevovoda; koristite mrežice u kadi i tuš kabini da zadrže ostatke dlaka od tuširanja, a sav životinjski otpad bacite u smeće.

>>> Higijenski pijesak za kućne ljubimce s vremenom će začepiti vaše cijevi; grudičastu smjesu higijenskog pijeska ne bacajte u WC, već odložite u smeće).

>>> Opasne kućanske tvari kao što su motorna ulja, pesticidi, boje, otapala, kemikalije, naftni derivati, lakovi (vrlo su opasni i mogu uzrokovati dugoročne štete za okoliš, zbrinite ove stvari kontaktiranjem centra za odlaganje opasnog otpada).

>>> Farmaceutski proizvodi, lijekovi jer sadrže kemikalije koje nisu biorazgradive; najbolji način odlaganja ovakvih stvari je odnijeti ih u ljekarnu da se zbrinu na siguran način.