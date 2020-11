Majstorica mirisa radi unikatne mirisne mašne koje će uljepšati dan i poboljšati koncentraciju

Sve što radi, Ivna Bevanda, radi s velikom strašću, pa i ove jedinstvene mašne. Prirodni mirisi kojima ih natapa, kaže, balansiraju hormone, jačaju koncentraciju, a djeluju i kao afrodizijak

<p><strong>Ivna Bevanda (50), profesorica primijenjene kozmetike i aromaterapeutkinja</strong> iz Istre kreirala je originalan proizvod - mirisnu mašnu. Mašna može imati personalizirani miris ili pak jedan od tri koja su djelo ruku ove “majstorice mirisa”. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivna Bevanda radi mirisne mašne</strong></p><p>To nije morala biti baš mašna. Mogla je to primjerice biti kravata, rukavice ili marama, ali s obzirom da je mašna modni detalj 21. stoljeća, iskoristila je upravo nju kako bi u mirisnom ruhu postala originalna ideja. </p><p>Tako je Ivna upravo za vrijeme našeg dolaska pakirala jednu personaliziranu mašnu koja odlazi put Kine, nekome tko želi nešto osobno i samo njezino. Na ideju nije došla nedavno, već se u njoj “kuhala” godinama, a sve je pokrenula u vrijeme pandemije koronavirusa. Sve što radi, radi s velikom strašću, a mirisi koji su kreirani isključivo na prirodnoj bazi, bez ikakvih kemijskih dodataka, svaku mašnu čine drugačijom. </p><p>- Kada se ujutro probudite, jednostavno stavite svoju omiljenu mašnu oko vrata, prethodno pošpricanu neodoljivim mirisom, eteričnim uljima koja se stavljaju u spužvaste jastučiće unutar mašne, i dan može započeti s osmijehom, samouvjereno, senzualno i hrabro. Na taj način svakodnevica postaje poseban trenutak. Mašna je ukras i modni detalj u koji sam implementirala svoje dugogodišnje proučavanje aromatičnih biljaka u zdravstvene svrhe. Mašne izrađuju dizajnerice Vanesa Tipura iz Zagreba te Elica Iljoska iz Pule koje su oduševljeno prihvatile moju ideju da u njih utkam miris koji će muškarac ili žena nositi s ponosom - otkrila je Ivna. </p><h2>Miris je afrodizijak</h2><p>Srž aromatične kulture ima holističku dimenziju i kao takva izazvala je Ivnu na “dvoboj” da sve komplementarne metode od Ayurvede do kineske tradicionalne medicine usvoji kako bi vidjela na koji način su oni tu aromatičnu kulturu upotrijebili u svakodnevnom životu. Aromatičnom kulturom bavi se već 23 godine. I kao cijeli moj život utkan je u priču o aromatičnim kulturama te odnosu s prirodom.</p><p>- Miris je ponekad afrodizijak, a ponekad može biti čak i “ubojica” ljubavi pa i odnosa. Moje mirisne mašne imaju terapeutski učinak jer djeluju i jačaju imunološki sustav tijela. Osim toga, uravnotežuju osjećaje na emotivnom polju, dok na duhovnoj razini predstavljaju veliku podršku duhovnom rastu i razvoju. Jednostavno, stavite mirisnu mašnu i cijeli dan uživate u udisanju čestica esencijalnih ulja koja su implementirana u opojne mirise. </p><p>Aromatična biljka daje eterično ulje koje se dobije iz različitog dijela biljke. Najvažnije je znati da svako eterično ulje mora biti sto posto čisto i uzgojeno na zemlji, bez pesticida. Postoji niz pravila kako se ona upotrebljavaju i to nije igračka, već može biti i mala “atomska bomba”. To je esencija biljke, jer na taj način biljka svojom aromom brani drugu biljku koja primjerice nema aromu. Priroda je savršeni sklad svega. Izrađujem prirodne parfeme od raznih vrsta esencija. Eterična ulja, kako sam spomenula, djeluju na četiri razine ljudskoga bića: biološku, fizičku, psihičku i duhovnu - objasnila je Ivna. </p><h2>Tri mirisa</h2><p>Djelovanje eteričnih ulja dokazano utječe na moždanu aktivnost, povećanje koncentracije, potiče jasnoću misli, relaksira, stimulira, oni su afrodizijaci. Dok iz staklenih bočica upijamo opojne mirise proizašle iz ideja ove majstorice, a kreirane za mašne ona je objasnila da tri mirisa imaju i svoje ime: Izgradi svoj san, Sense touch for men te Mir i opuštanje.</p><p>- Miris također djeluje i protiv bakterija te virusa, ali istovremeno može imati stimulirajući i relaksirajući učinak i mentalno razbuđuje te pojačava koncentraciju - objasnila je proizvode iz kolekcije Natura Innamorata by Aroma Power. </p><p>Postupak kako mašna postaje “osobna valuta” za uspješan i ispunjen dan počinje namakanjem mirisa na spužvicu koji se potom stavljaju unutar malih držača utkanih u svaku mašnu. Samo nekoliko kapi omiljenog mirisa dovoljno je da se osoba kroz cijeli dan osjeća drugačije i ispunjenije te stvara potpuno zadovoljstvo u vlastitom tijelu ali i vanjskom izgledu.</p><h2>Pobuđuju se emocije</h2><p>- Umirujuća ulja uključuju kamilicu, lavandu, bergamot, sandalovinu, dok su pak stimulirajuća kadulja, bosiljak ili ylang ylang. Neka ulja imaju istovremeno oba učinka, ovisno o osobi, a to su primjerice ružino drvo te u manjoj mjeri valerijana koja se prilagođava stanju svake osobe. Smatram da miris pobuđuje razne emocije, prije slike i zvuka. Kupci mojih mirisnih mašni upravo su ljudi koji prepoznaju vrijednost mirisa, a trenutačno se mirisne mašne mogu naručiti samo kod mene. Mašna ne mora nužno biti stavljena na košulju, može to biti i gola koža ili majica. Važno je da miris odgovara osobi, da predstavlja njezin osobni “identitet” koji će ju pratiti kroz dan, bio da je poslovno ispunjen, bilo da je opuštajući - rekla je na kraju. </p><p> </p>