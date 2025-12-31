Make-up koji će izdržati doček Nove: Fiksiranje korak po korak

Ništa ne kvari večernju zabavu kao make-up koji se razlije, gubi intenzitet boja ili se neprestano “topi”. Tajna dugotrajnog izgleda skriva se u pažljivoj pripremi kože, pravilnom nanošenju proizvoda i korištenju fiksirajućih formula. Uz nekoliko trikova, vaš make-up može izdržati cijelu noć, bez potrebe za stalnim retuširanjem.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

1. Hidratacija – temelj dugotrajnosti

Prvi i ključni korak je hidratacija kože. Koža koja je dobro pripremljena i glatka omogućuje da podloga, korektor i ostali proizvodi bolje “prianjaju”, čime se povećava njihova postojanost.

Za suhu kožu preporučuju se bogatiji hidratantni proizvodi ili uljni serumi, dok masna ili kombinirana koža najbolje reagira na lagane, gelaste formule koje ne stvaraju film.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Frizerski salon Brajo | Video: KanalRi

Savjet: pri nanošenju hidratantne kreme, lagano tapkajte umjesto da utrljavate, time zadržavate vlagu u koži i sprječavate pretjerano masni sloj koji bi mogao uzrokovati klizanje šminke.

Foto: Instagram / ginemargrethe

2. Primer – nevidljivi štit za šminku

Primer je često zanemaren, ali on je ključan za ravnomjernu i dugotrajnu podlogu. Osim što zaglađuje površinu kože i maskira pore, primer stvara barijeru između kože i šminke, sprječavajući da se proizvodi miješaju s prirodnim sebumom ili vlagom. Tu su formule za kontrolu sjaja, hidrataciju, pa čak i optičko izduživanje bora – izbor ovisi o tipu kože i željenom efektu.

3. Nanošenje proizvoda sloj po sloj

Umjesto da stavite jednu debelu podlogu, bolje je nanositi proizvode u tankim slojevima.

Korektor, puder i konturiranje trebaju se graditi postupno – sloj po sloj – kako bi se postigla ravnomjerna postojanost i prirodan izgled. Ovaj pristup također smanjuje rizik od zbijanja ili zadržavanja proizvoda u borama i linijama lica.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Savjet: za dodatnu postojanost, lagano fiksirajte svaki sloj puderom u prahu, posebno na T-zoni i područjima koja su sklona sjaju.

4. Fiksator – završni touch koji traje

Fiksator (setting spray) je nezaobilazan korak za dugotrajan make-up.

Nakon nanošenja svih proizvoda, nekoliko prskanja po licu stvara tanki, nevidljivi film koji zaključava šminku i sprječava njeno razmazivanje ili izbljeđivanje. Posebnu pažnju obratite na kritične zone poput T-zone, kapaka i područja oko usana.

Trik za dodatnu dugotrajnost: tijekom večeri lagano prskajte mineralnom vodicom ili termalnom vodom – to osvježava make-up i daje koži zdrav, prirodan sjaj, bez potrebe za dodatnim slojevima pudera.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Dodatni savjeti za party make-up

Puder u kamenu ili prahu: matiraju kritična područja, ali nemojte pretjerivati da lice ne izgubi prirodan sjaj.

Vodootporni proizvodi: maskara i eyeliner u vodootpornim verzijama značajno produžuju izdržljivost, posebno kod plesanja ili suza od smijeha.

Balans boja: intenzivne boje ruža i sjenila bolje prate pravilno fiksiranje podloge – tako boje ostaju postojane, a konture definirane.

Dodaci: mala količina transparentnog pudera ili highlightera na krajnjim točkama lica može osvježiti izgled tijekom večeri.

Uz ove korake, vaš make-up neće biti samo vizualno besprijekoran, već i izdržljiv, čak i kroz najdinamičnije party trenutke.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Vanja Landripet: Gospodin Savršeni makeup lookovi | Video: Vanja Landripet/24sata

Dugotrajna postojanost šminke je zapravo rezultat pažljive pripreme, odabira proizvoda i trikova profesionalnih make-up umjetnika, a svaki sloj i sprej ima svoju ulogu u stvaranju savršenog večernjeg looka.