Make-up look koji naglašava pogled, a treba samo 1 proizvod

Među beauty proizvodima ističe se jedan višenamjenski kojeg možemo koristiti na gornjem i donjem kapku te osmisliti razne make-up varijante.

Riječ je, naravno, o olovci za oči, koja danas dolazi u niz tekstura - od mekane, kremaste do one mat i više krute. Kolekcije nude razne boje, no crna i smeđa uglavnom su najpraktičnije.

POGLEDAJTE VIDEO: Kist je zakon

Ovaj beauty dodatak omogućuje nam da kreiramo jednostavan stil na području oka, a najpopularniji je onaj u obliku linije tik do trepavice. Time oko dobiva na eleganciji i ženstvenosti te se vizualno otvara.

Za dramatičnost kreirajte mačkasti look te nacrtajte liniju prema vanjskom djelu oka. Ovo je lakše raditi mekanim olovkama, pošto te ne grebu kožu, ugodnije su za samu aplikaciju.

Grunge dojam dat će linija malo razmrljana prstima, a rezultat će biti i rokerski, kreativan.

Tamna linija dobra je i ispod donjih trepavica, u tom slučaju uokvirite čitavo oko, dobit će wow efekt.

I dok smeđa olovka omekšava pogled, crna je više upečatljiva, idealno večernja.

