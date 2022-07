Vizažistica otkrila trikove kako da šminka bude postojana na ovoj vrućini i koža se ne sjaji

Svakodnevno šminkanje postaje nešto kompliciranije kad je riječ o ljetu, no uz nekoliko ključnih koraka možemo si osigurati postojani make-up do zalaska sunca.

Ena Čavlović, vizažistica koja živi i radi na relaciji Kutina-Zagreb te svakodnevno radi sa ženama na način da ih educira kako se pravilno našminkati, ističe da je osnova ljetne šminke nešto laganiji puder. Tumači kako žene često ističu da ne mogu pronaći pravi puder, a zapravo nije problem u tome, već - načinu nanošenja.

- U modi su razna pomagala za nanašanje, od spužvica do kistova, no ponekad treba naprosto nanijeti puder prstima, naročito ako želite nešto laganiju podlogu. Spužvasti aplikatori često na licu kreiraju dojam maske, odnosno na koži ostaje deblji sloj, pa je to dobro ostaviti za hladnije dane - priča Ena.

Dakle, pravilno nanošenje je ključno, jednako važno kao i ta formula koju aplicirate.

- Bitno je proizvod utapkavati prstima laganim pritiskom i kratkim potezima. Na taj način kreirat ćete laganu, prozračnu podlogu kojoj neće smetati visoke temperature, a lice će disati - ističe dugogodišnja vizažistica.

Ako već koristite četkicu, nastavlja, neka dlačice budu nježne i mekane, to će utjecati na lakše stapanje pudera s kožom. Naime, česta je situacija da žene imaju omiljeni način aplikacije te od njega slabo odstupaju - neke vole kistove i spužvice, a druge sve nanose prstima. No, kad je o visokim temperaturama riječ, dobro je razmisliti o odustajanju od aplikatora koji čine deblji sloj šminke koja se onda lako rastapa te ujedno zatvara pore, što pak vodi u druge probleme.

Naime, šminka koja ulazi u pore, a koje se otvaraju na visokim temperaturama, može utjecati na stvaranje akni te aktivirati prekomjerno stvaranje sebuma.

- Zato je dobro večer prije napraviti piling, odnosno raditi lagani piling češće tijekom ljeta, jer se više toga nakuplja na licu, bez obzira na šminku. Čak i one koje se našminkaju, navečer imaju sloj masnoće i gradske prljavštine iz atmosfere, a čini se kao da im je lice čisto. Predlažem čistače poput micelarne koja blago skuplja s kože sve ono što nam može praviti problem - priča Ena.

Ima i jedan trik za prekomjerni sjaj - od papirnate maramice odvojite najtanji sloj te ga prislonite na lice, bez brisanja. Ta tanašna maramica će se blago zalijepiti i pokupiti višak masnoće. Potom lagano odstranite, također bez brisanja. Lice će biti bez sjaja, a podloga na mjestu.

