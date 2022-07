Među čestim razlozima za nastanak podočnjaka su i naši zasloni u koje često buljimo

Tamni krugovi ispod očiju daju nam umoran izgled, no ujedno otkrivaju razne probleme u organizmu te stresan, neuredan način života.

- Kada se vene ispod oka prošire, postaju veće i tamnije. Osim toga, gubitak volumena – masnoće i kolagena – ispod očiju, što se prirodno događa kako starimo, uvelike pridonosi izgledu podočnjaka, što dovodi do udubljenog izgleda i tanje kože na tom području - ističe dermatolog dr. Dennis Gross.

POGLEDAJTE VIDEO:

Jedan od glavnih razloga podočnjaka je hiperpigmentacija, koja može biti uzrokovana čimbenicima iz okoliša, kao što su izlaganje suncu, pušenje i loš san te genetika.

Zatim su tu sezonske alergije i začepljenost nosa, što može pridonijeti slaboj cirkulaciji donjeg kapka, što dovodi do proširenih vena.

- Postoji niz različitih razloga za pojavu podočnjaka, ali, suprotno uvriježenom mišljenju, umor zapravo nije jedan od glavnih uzroka - izjavila je kirurginja i estetska liječnica dr. Maryam Zamani za Vogue.

Naime, liječnici ističu da za podočnjake možemo okriviti ekrane u koje često buljimo - od mobitela do laptopa i televizora. Naime, što više vremena provodimo ispred ekrana, veća je vjerojatnost da ćemo naprezati oči, što može potaknuti krvne žile oko njih da se povećaju i stvore tamne sjene.

A kako znati koji je razlog - Dr. Gross ima prijedlog, radi se o jednostavnom testu.

- Ako uštipnete kožu podočnjaka i malo je podignete, a ona ostane istog tona, to znači da se radi o hiperpigmentaciji. No, ako koža djeluje svijetlo kad je podignete, to su onda proširene vene na tom području - objasnio je liječnik.

Svaki pokušaj da se riješite podočnjaka trebao bi započeti temeljitom procjenom vaše prehrane, kaže Paula Begoun, osnivačica Paula’s Choice Skincare.

- Iako nema brzih prehrambenih rješenja za podočnjake, održavanje hranjive protuupalne dijete pune svježeg voća, povrća, cjelovitih žitarica, nemasnih proteina i zdravih masnoća može dovesti do vidljivih poboljšanja kože cijelog tijela – uključujući oči - istaknula je stručnjakinja.

Tu su i kreme s Vitaminom C koje će posvijetliti to područje, a i one hidratizirajuće te formule koje će raditi na tome da podočnjaci budu ujednačeni s tonom kože ostatka lica.

Preporuka su rajčice koje sadrže antioksidans likopen za bolju cirkulaciju te zaštitu krvnih žila. Dobro će doći i borovnice, lubenica, naranče i cikla. Također, crno vino i crna kava mogu pospješiti nastanak tamnih kolutova, dok će voda, naravno, raditi na njihovom smanjenju.

Najčitaniji članci