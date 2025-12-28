Make-up savjeti za žene starije od 40 - boje koje ističu umor lica te one koje daju svježinu

Nakon četrdesete godine koža prirodno gubi dio sjaja, čvrstoće i ujednačenosti tena. Zato neke boje prestanu laskati, lice djeluje čak i starije te umornije
Neke nijanse, iako modne ili atraktivne same po sebi, mogu postrožiti crte lica, naglasiti sjene i umor, dok druge imaju sposobnost vraćanja svježine, svjetline i ravnoteže.
| Foto: Dreamstime/ilustracija
Foto: Dreamstime/ilustracija
| Foto: Dreamstime/ilustracija
VRLO TAMNA PLAVA BEZ DUBINE
Jednolična tamnoplava djeluje ozbiljno i teško. Srednje plave, petrolej plava ili plava sa zelenkastim podtonom unose dubinu i osvježavaju ten.
| Foto: Tcivina Galina
INTENZIVNA CRNA UZ LICE
Čista, duboka crna u gornjim dijelovima odjeće stvara prevelik kontrast s kožom te naglašava podočnjake, bore i tamne sjene. Umjesto nje preporučuju se antracit, tamnoplava ili ugljen-siva.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OPTIČKI BIJELA
Vrlo jarka bijela reflektira svjetlo i ističe nepravilnosti tena. Umjesto toga, bolji izbor su nijanse boje slonovače, kreme i prljavo bijele, koje dodaju toplinu i mekši izgled.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
HLADNA SIVA
Sive s hladnim podtonom mogu „ispirati“ ten i činiti ga beživotnim. Toplije sive ili sive pomiješane sa smeđom stvaraju skladniji i mekši dojam.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PREINTENZIVNA LJUBIČASTA
Vrlo tamne ljubičaste stvaraju sjene na licu i naglašavaju znakove iscrpljenosti. Bolji izbor su svijetli lila tonovi i nježne šljive.
| Foto: Kirill Grekov
ZAGUŠENA TAMNOCRVENA
Duboke, prigušene crvene mogu postrožiti izraz i istaknuti bore. Malina, koralj i svijetla trešnja vraćaju vitalnost i živost.
| Foto: CAITLIN OCHS/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
TAMNA MASLINASTO ZELENA
Duboka maslinasta naglašava žućkaste podtonove i umor. Kadulja, nježni smaragd ili akva-zelena donose više svježine i zdrav izgled.
| Foto: 123RF
ISPRANE NIJANSE Isprane i bezizražajne boje stapaju se s tenom i brišu kontrast. Preporučuju se nešto zasićenije verzije istih tonova ili varijante s toplim podtonom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
TAMNOSMEĐA
Vrlo tamna smeđa može otvrdnuti crte lica, osobito kod svjetlijih tipova kože. Karamela, toffee ili svjetlija kava donose više svjetline i pomlađuju lice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SIVKASTA BEŽ
Bež s hladnim, sivim podtonom daje ravan i beživotan efekt. Topla bež, pijesak i medene nijanse omekšavaju crte i vraćaju sjaj.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA