Male stvari koje muškarci rade, a žene ih potajno obožavaju

Žene jako vole kada muškarci čine male stvari za njih. Više od 20 žena iz deset različitih zemalja, podijelile su koje su to sitnice koje muškarci rade, a zbog kojih se one zaljubljuju u njih.

Bez obzira iz kojeg dijela svijeta dolaze, mnoge dame cijene potpuno iste stvari. Iskreno, ne treba puno da bi usrećili ženu. Sitnice koje možete učiniti pokazuju da vam je stalo do njih i da ste obzirni.

Evo 50 malih stvari koje muškarci rade, a zbog kojih se žene osjećaju posebno

1. Prisjetite se posebnih datuma i događaja

Žena bi se rastopila kada bi se muškarac s kojim izlazi sjetio dana kada su se prvi put sreli, kao i njezina rođendana, njihove godišnjice...

2. Pomozite

Svakodnevne dosadne stvari koje žene rade, slađe su kada on pomaže. Pomozite im oko čišćenja, nabavke namirnica, pranja rublja i bilo čega drugog.

3. Odgovorite na poruke

Za vraćanje SMS-a potrebno je 2,6 sekundi, stoga nemojte reći da ste bili previše zauzeti da biste joj odgovorili.

4. Razgovarajte na telefon

Cijelo vrijeme šaljemo poruke, ali s vremena na vrijeme je treba nazvati i čuti sreću u njezinu glasu kad se javi znajući da je zovete.

5. Odnosite se prema drugima s poštovanjem

Kako se muškarac odnosi prema drugima odraz je toga kako će se na kraju ponašati i prema njoj. Dakle, ako je ljubazan prema nasumičnim pojedincima na ulici, bit će i prema ženi.

6. Svojevoljno se 'osramotite' u javnosti

Nismo svi profesionalni pjevači, ali ako je muškarac spreman otpjevati pjesmu na karaokama za damu bez obzira na njegov glas, sigurno će je nasmijati i razveseliti.

7. Pokažite ljubav u javnosti

Držati je za ruku, dodirivati ​​je, ljubiti je...

8. Spuštajte WC dasku

Čak i nešto ovako jednostavno znači puno.

9. Dotjerajte ​​se za nju

Kad se muškarac dotjera za ženu, za bilo koji događaj, to pokazuje da se potrudio i postići će da joj zaklecaju koljena.

10. Otvorite joj vrata

Tip koji ženi otvara vrata pokazuje da je dobro odgojen.

11. Plešite

Više žena nego muškaraca voli ići plesati, ali ako je dečko voljan zaplesati, ona će se smijati cijelu noć.

12. Aktivan stil života

Ako ste aktivni i u formi, možete se kladiti da nećete imati pritužbi od nje, ni od bilo koga drugog.

13. Štiti je

Kada muškarac čini da se žena osjeća zaštićeno i sigurno, to joj daje osjećaj sigurnosti koji je rijedak i dobro cijenjen.

4. Iznenadi je

Svaka žena voli dobro iznenađenje. To može biti i njezina omiljena čokolada ili ulaznice za omiljeni koncert...

15. Radite nešto posebno bez razloga

Ne mora to biti rođendan, godišnjica ili iskupljenje za nešto što je pogriješio. To može biti nešto malo poput ceduljice s par lijepih riječi ili bavljenje nečim što ona voli bez posebnog razloga.

16. Zanimajte se za njezine strasti i hobije

Ako ona voli violončelo, ne morate ići na njezine satove, ali pokazivanjem iskrenog zanimanja za njezine strasti osvojit ćete velike bodove.

17. Vozite motocikl

Ako ga imate, provozajte se.

18. Kuhajte

Možda znate napraviti samo jedno jelo, ali kuhanje za nju je jedan od najsigurnijih puteva do njenog srca, čak i ako ono što napravite nije nimalo dobro.

19. Mislite ono što kažete

Svatko može reći nešto romantično, ali popratne radnje pokazuju da ste iskreni.

20. Provodi vrijeme s njezinim prijateljima

Ženi je potrebno vrijeme da upozna svoje najbolje prijatelje s dečkom s kojim izlazi pa ako te pušta u svoj svijet, to znači da si učinio nešto dobro. Potrudi se družiti se s njezinim prijateljima, to je dobar potez.

21. Napiši joj pjesmu

Dovoljna je sama činjenica da ste joj pokušali napisati pjesmu. Još bolje ako ju dovršite i pročitate joj.

22. Planiraj izlazak

Obično je žena ta koja planira, ali ako muškarac isplanira noćni izlazak ili šetnju parkom, njegov trud je nevjerojatno slađi.

23. Budi dobar slušatelj

Vrlo je važno slušati detalje onoga što žena govori. Ako joj nekada spomenete njezinu omiljenu knjigu, o kojoj je jednom pričala, pokazat ćete da slušate ono što ona govori.

24. Pokaži ranjivost

Većina muškaraca pokušava zadržati 'mačo' imidž pred djevojkom, ali njoj je važno da joj pokažete i svoje slabosti. To pokazuje da je doista 'puštate' u svoj život i ona će to poštovati.

25. Kupovina

Ne cijelo vrijeme, ali s vremena na vrijeme budi njezin prijatelj u kupovini i pomozi joj pri odabiru odjeće i obuće. Radiš nešto do čega ti nije stalo, ali radiš to za nju - to je potez ljubavi.

26. Prioritet u spavaćoj sobi

Ako obratite pažnju na nju i ono što ona voli te radite ono što je veseli u spavaćoj sobi, sigurno će vam uzvratiti.

27. Kompromis

Možda vam se neće uvijek svidjeti filmovi kakve ona voli, i obrnuto, ali bitno je napraviti kompromis i naizmjenično raditi ono što oboje volite.

28. Ljubi je

Žene se vole ljubiti, zato je jednostavno ljubite...

29. Provodi vrijeme s njezinom obitelji

Ne morate postati najbolji prijatelji s njezinim roditeljima ili njezinom braćom i sestrama, ali nađite vremena za druženje s njima. Možda ona neće reći, ali to će joj značiti sve na svijetu, donosi YourTango.

30. Budi njezin najveći navijač

Podržite njezine ciljeve, snove i strasti. Recite joj da ćete biti uz nju i ozbiljno to mislite.

31. Nikada ne odustajte od nje

Žene ponekad znaju biti prestroge prema sebi i tada trebate vjerovati u nju, čak i ako ona sumnja u sebe.

32. Igrajte se s malom djecom

Ako se ikad dobrovoljno javite da čuvate djecu prijateljice ili razgovarate s djecom na ulici, ona će biti oduševljena.

33. Dobra higijena

Odvojite vrijeme da se malo dotjerate i stavite kolonjsku vodu, ona će to svakako cijeniti.

34. Puni razumijevanja

Muškarci i žene misle vrlo različito, ali pokušajte je razumjeti, čak i ako ne možete u potpunosti. I ona će učiniti isto.

35. Maženje

Gotovo sve žene vole maženje.

36. Inteligencija

Žene vole inteligentne muškarce koji su svjesni sebe i svijeta oko sebe i koji su u stanju s njima voditi pametne razgovore.

37. Nasmijavaj je

Svaki tip koji može nasmijati djevojku uvijek postiže veliko oduševljenje kod djevojke, ali i njezinih prijatelja i obitelji.

38. Budite pouzdani

Svi su tu u dobrim trenucima, ali može li se osloniti na vas i u onim lošima... Djevojka mora moći računati na vas.

39. Recite joj da je lijepa

Govorite joj to uvijek. U svim situacijama. Mislite ono što kažete.

40. Budite kreativni

Napravite joj mali paket za njegu od njezinih omiljenih stvari. Iskoristite kreativnost.

41. Budite autentični

Biti autentičan je prava rijetkost ovih dana, stoga joj pokažite pravo lice, jer to je ono što je stvarno važno.

42. Odvedi je na izlet

To može biti izlet u drugom gradu ili drugoj zemlji, ali zajedničko putovanje pokazuje koliko se dobro slažete.

43. Suzdržavajte se od razgovora o bivšima

Ovo zvuči kao zdrav razum, ali mnogo se žena žali na partnere koji pričaju o bivšima. Žene shvaćaju da imate prošlost, ali ne morate je stalno spominjati.

44. Poštujte ju

Možda imate razlike kada je riječ o politici, vjeri ili glazbi, ali uvijek poštujte razlike koje imate.

45. Ne igrajte se s telefonom

Svi su veoma zaposleni, ali kada se družite, pokušajte se ne igrati previše s telefonom. To je jednostavno nepristojno.

46. ​​Dajte joj lozinku telefona

Ovo je 'velika' stvar. Kada ima puni pristup vašem telefonu, ne mora osjećati potrebu da ga provjerava. Također će vam uzvratiti. Vjerujte joj svim srcem i opravdajte njezino povjerenje.

47. Predstavi je prijateljima

Vole je i oni, pa neka i ona to zna.

48. Šaljite joj cvijeće

Žene vole sve vrste cvijeća.

49. Dajte joj kompliment

Neka budu o njezinim postignućima u životu, o poslu, a ne samo o tome kako izgleda.

50. Voli je bezuvjetno

Voli je baš onako kako ona tebe voli, jer ti si jedan sretan čovjek koji je našao ženu koja te istinski voli.

