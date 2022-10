6 istina koje sam o muškarcima saznala tek nakon što sam prekinula sa svojim zaručnikom

Kad je imala 21 godinu, predložila je brak muškarcu, momku s kojim je hodala godinu i pol i kojeg je entuzijastično voljela. Dvije i pol godine kasnije, nekoliko mjeseci prije vjenčanja, otišla je, a evo i zašto.

- Prvo, nismo bili jedno za drugo. Drugo, zato što sam bila mlada nisam shvaćala da je on drugačiji od mene u mnogočemu. Bilo je to snažno iskustvo i učenje koje me natjeralo da preispitam sve što sam mislila da znam o muškarcima - kaže kanadska autorica Kathryn Hogan.

Stavovi koji su bili neprijateljski, a koje je nesvjesno gajila, nestali su i shvatila je da su muškarci nevjerojatni, a odnosi s njima mogu biti radosni i transformativni. Sada kada zna te stvari, može dugoročno održati sretnu vezu.

Stoga, Kathryn savjetuje da učite iz njezinih pogrešaka, iako je ona svoje zaruke raskinula, vi ne morate.

Što sam naučila o muškarcima nakon prekida zaruka?

1. Muškarci trebaju obožavati svoje partnerice

Doslovce, trebaju vas obožavati. Pod tim, misli da muškarac u vašem životu treba biti vaš heroj, da brine o vama, daje vam sve što želite, čak i više, da vam ispuni život radošću. Ovo je apsolutno osnažujuće, inspirativno i ispunjavajuće za sve uključene. Kad to shvatite, otkrit ćete iz prve ruke da zaslužujete duboku ljubav i cijenjenje.

Ovo će također muškarcu omogućiti da bude ranjiv i da prizna da ima mnogo vrijednih stvari za dati pa čak i ako je vjerovao suprotno. On vas treba obožavati, baš kao što vi trebate obožavati njega. Ako se ne osjećate tako, velika je vjerojatnost da to nije prava veza kojoj biste se trebali posvetiti.

Ne nužno zato što on jednostavno nije za tebe, već zato što ponekad jako volimo neku osobu koja treba stvari koje joj jednostavno ne možemo pružiti ili ona pruža stvari koje nisu baš ono što nama treba.

Svaki odnos uključuje obje strane koje se trebaju, i moraju, zapitati imaju li ono što druga strana treba, i obrnuto.

2. Muškarci žude za ženstvenošću

Ne radi se samo o subjektivnim, proizvoljnim osobinama kojima je naša kultura opteretila ženski rod, već o živom arhetipu ženske 'Yin energije'. Svatko ju posjeduje, ali neki to skrivaju. Mnogi misle da je ženstvenost slabost te su skloni ponašati se kao 'jedan od frajera' i ne žele biti prijemčivi i ranjivi.

- Nikad si nisam dopustila priznati da mi je potreban. Međutim, muškarci trebaju vidjeti ženstvenost partnerica koja se očituje u toj osobi, a može se raditi i o muškarcu i o ženi - objašnjava Hogan.

Oni trebaju od nas da primimo sve darove koje daju, žele da im dopustimo da budu muškarci kakvi jesu, bez obzira na to uklapaju li se u proizvoljne društvene definicije 'muškosti', i trebaju da im vjerujemo pokazujući im to svojom nježnošću, donosi YourTango.

- U međuvremenu, muškarci s kojima sam hodala, često bi mi pružali razne stvari koje nisam bila spremna primiti. Često su željeli biti jaki za mene, a ja nikad ne bih dovoljno popustila da bih prihvatila taj prekrasan dar - kaže autorica.

Biti prijemčiv i ranjiv vrlo je izazovno i zastrašujuće. A muškarcima je za to potrebna njihova partnerica. Ovdje se radi o puno više od rodnih uloga. Ranjivost i prijemčivost ne poznaju spol. Yin energija ne poznaje spol. Ipak, u našoj kulturi, ta energija je obezvrijeđena, a mnogi su naučeni skrivati ​​je iza čvrste Yang vanjštine.

3. Muškarci su nevjerojatno ranjivi u ljubavi

Stvar je u tome što je kultura poprimila tu sliku, odnosno uvriježenost o muškarcima koji manje ulažu u romantiku. To jednostavno nije istina. Kad pojedinac sebi dopusti da voli, voljenoj daje ogromnu moć.

Možete ih prihvatiti ili slomiti. Neshvatljiva je moć žena nad muškarcima koji ih vole. Podrška tom muškarcu može dati samopouzdanje da 'preuzme cijeli svijet'.

Kada ga prihvatite takvog kakav jest, kada ga vidite kao heroja, jer je on heroj za vas, on tad počinje sebe tako doživljavati, malo po malo.

A nedostatak podrške, ismijavanje, prigovaranje, neprihvaćanje... sve to ima apsolutno razoran učinak na muškarce.

4. Muškarci ne žele seks cijelo vrijeme

Mnogo srama, tjeskobe, odbačenosti, straha, tuge i usamljenosti koji slamaju srce mogu biti izbjegnuti ako znate ovo. Iako žene žele seks jednako kao i muškarci, možda su svjesne toga u svojoj glavi, ali ne toliko i u srcu pa kad se dogodi da muškarci s kojima izlazite ne žele seks svaki dan pa čak ni svaki tjedan nemojte misliti da nešto nije u redu s vama, da niste dovoljno seksi, da radite nešto pogrešno jer time možete ugroziti vezu.

Mnogi su završili u ovoj situaciji jer, između ostalog, živimo u kulturi koja valorizira muževnost, na način da bi oni to 'trebali' željeti sada, cijelo vrijeme, tri puta dnevno, sutra, itd... Međutim, to nije uvijek tako i to je normalno. To nema nikakve veze s vama.

5. Muškarci često vjeruju da njihova vrijednost ovisi o njihovoj neto vrijednosti

Ne vjeruju svi u ovaj grozni mit. Ali mnogi od njih da.

- Tata mi je rekao da je njegov otac jednom rekao da svaki muškarac koji radi manje od 60 sati tjedno nije baš dobar - kaže Hogan.

Zbog toga je neumorno radio 'do smrti', i to ne zbog novca, već da bude muškarac za kojeg je vjerovao da je potreban njegovoj ženi i obitelji. Bio je to prekrasan čin odanosti, žrtve i služenja, i mnogi muškarci rade isto, rade, muče se, škrtare i štede, i idu na teži, stresniji posao jer se bolje plaća.

Mnogi imaju duboko ukorijenjeni sram, malo 'čudovište' u sebi koje im govori da nisu dovoljno dobri takvi kakvi jesu, da oni koje vole nikada neće biti zadovoljni onim što im mogu pružiti pa im moraju pružiti materijalne, umjesto druge, stvari za one koje vole.

U međuvremenu, puno njih vidi svog muškarca kako radi još jedan vikend, odbacuje još jedan spoj i zbog toga se osjećaju užasno i odbačeno. Ovo se povezuje s jezicima ljubavi; i nažalost, u ovom slučaju, mnogo je izgubljeno u prijevodu.

Istina je da će većina muškaraca proći kroz faze u kojima mnogo rade i neće imati puno prostora za partnericu. To nije zato što vas ne vole. To je zato što pokušava nešto izgraditi, obično s namjerom da to podijeli s onom koju najviše voli.

6. Muškarci su nevjerojatni

Mnogi vjeruju da ono što jesu nije dovoljno i da se moraju služiti trikovima ili se oslanjati na novac da bi privukli i zadovoljili potencijalnu partnericu. Ali muškarci su nevjerojatni, zaista, oni imaju toliko toga za dati. Dio voljenja muškaraca je ljubav prema njima. Postoje i šale o muškarcima koji su bezosjećajni ili samo žele seks, dok su zapravo oni jednaki kao i svi drugi, jednako ranjivi i osjetljivi u ljubavi.

U stvarnosti, čekaju da popustite i pustite ih u svoje srce, kako bi vam mogli pružiti svoju prisutnost, dobrotu, brigu i ljubav, nesebično i beskrajno. Muškarci su nevjerojatni.

