Mali dućani u borbi za život: 'Mi znamo svakog kupca po imenu. Ali pravila nisu za sve ista...'

U Hrvatskoj danas posluje nekoliko tisuća malih kvartovskih trgovina i upravo ti dućani, kažu u Udruženju trgovaca Zagreb, danas su među najugroženijima. Siniša Dobraš, predsjednik Udruženja trgovaca pri Obrtničkoj komori Zagreb i trgovac s 27 godina iskustva, najbolje zna što se događa “na terenu”.

Situacija je teška, ali mali trgovci su nevjerojatno prilagodljivi

Aktualno stanje malih trgovaca dosta je teško, ali i izazovno.

- To su ljudi koji su pravi majstori svog zanata; prilagodljivi, snalažljivi i bliski kupcima. Najveći problemi? Nesrazmjer u uvjetima nabave u odnosu na velike lance, inflacija, nedostatak radne snage i stalne izmjene zakona. Veliki imaju ogromnu kupovnu moć, niže nabavne cijene, snažan marketing i bolju pregovaračku poziciju. Mali trgovci ne trpe zato što su neefikasni, nego zato što su pravila igre postavljena tako da je startna pozicija neusporediva – objašnjava Dobraš.

No ono što mali imaju, a veliki ne mogu kupiti, jest osobni odnos s kupcima, brzina, specijalizirana ponuda i duboka povezanost s lokalnom zajednicom.

Borba oko nedjelje traje godinama

Jedna od tema koja najviše pogađa male trgovce jest Zakon o zabrani rada nedjeljom. Udruženje trgovaca, priča Dobraš, godinama predlaže modele koji bi malim trgovinama omogućili fleksibilniji rad.

- Inzistirali smo na tome da se obrtniku i njegovoj obitelji omogući rad nedjeljom ako to žele. Smatramo da je moguće zaštititi slobodno vrijeme radnika, a istovremeno prepoznati specifičnost malih trgovaca – pojašnjava.

Novi Zakon o obrtu, koji je u izradi, mogao bi donijeti pravednije rješenje.

Kako bi ublažili razlike u tržišnim uvjetima, Udruženje provodi projekt “Zajednička nabava”, koji članovima omogućava bolje uvjete kod domaćih proizvođača poput Kraša, Podravke i Jamnice.

Tu je i digitalizacija, radionice za online prodaju, savjeti o društvenim mrežama i modernizaciji poslovanja.

- Naš glas ide prema Vladi preko Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore. Dajemo prijedloge, sudjelujemo u radnim skupinama, radimo na rješenjima. Bitno je da se čuje glas malih - kaže Dobraš.

Opstanak kvartovskih dućan - Mladi ponovo otkrivaju trgovinu

Udruženje aktivno surađuje s trgovačkim školama, a zanimanje za trgovinu među mladima raste.

Nedavno su donirali Trgovačkoj školi kompletnu blagajnu i digitalnu vagu za učionicu praktične nastave, kako bi učenici stjecali konkretne vještine.

- Planiramo uvođenje modularne nastave u malim kvartovskim trgovinama. Učenici bi radili praksu uz mentore, iskusne trgovce i nastavnike. To je najbolji način da pripremimo mlade za posao - kaže.

Mlade privlači modernizacija. Dinamičan rad, kontakt s ljudima, mogućnost brzog napredovanja.

- Ako im damo mentorstvo, edukaciju i nove vještine; od digitalnog marketinga do online prodaje, ostat će u sektoru - uvjeren je Dobraš i ne gubi optimizam.

Budućnost malih trgovina nije u tome da budu kopija velikih lanaca, nego da budu mali, brzi, fleksibilni i bliski ljudima. Online narudžbe preko društvenih mreža, dostava u kvartu, specijalizirana ponuda, ljudskost – to je smjer. Kupci sve više cijene kvartovske trgovine, osobito obitelji s djecom i stariji ljudi koji trebaju brzu dostavu.

Uz podršku lokalne zajednice i poticaje za modernizaciju, od energetski učinkovitih uređaja do novih dostavnih vozila, mali dućani mogu ostati važan dio svakog kvarta.

- Mala trgovina je potrebna našim gradovima. To nisu samo dućani, to su ljudi, odnosi i svakodnevni život - zaključuje Dobraš.