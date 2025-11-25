Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
BORBA OPSTANKA

Mali dućani u borbi za život: 'Mi znamo svakog kupca po imenu. Ali pravila nisu za sve ista...'

Piše Nikolina Stanišić,
Čitanje članka: 3 min
Mali dućani u borbi za život: 'Mi znamo svakog kupca po imenu. Ali pravila nisu za sve ista...'
Foto: Privatni album

Dok veliki trgovački lanci niču na svakom uglu, mali kvartovski dućani vode potpuno drugačiju bitku – onu tihu, svakodnevnu, daleko od reflektora i marketinških kampanja. To su mjesta gdje se zna tko pije koju kavu, gdje blagajnica pita kako je baka, gdje kupac i prodavač razgovaraju kao susjedi, ne kao brojke u sustavu

U Hrvatskoj danas posluje nekoliko tisuća malih kvartovskih trgovina i upravo ti dućani, kažu u Udruženju trgovaca Zagreb, danas su među najugroženijima. Siniša Dobraš, predsjednik Udruženja trgovaca pri Obrtničkoj komori Zagreb i trgovac s 27 godina iskustva, najbolje zna što se događa “na terenu”.

POGLEDAJ VIDEO: Mali trgovci žale se na neradne nedjelje

Pokretanje videa...

Video vijesti: Mali trgovci žale se na neradne nedjelje 01:27
Video vijesti: Mali trgovci žale se na neradne nedjelje | Video: 24sata/pixsell

Situacija je teška, ali mali trgovci su nevjerojatno prilagodljivi

Aktualno stanje malih trgovaca dosta je teško, ali i izazovno. 

- To su ljudi koji su pravi majstori svog zanata; prilagodljivi, snalažljivi i bliski kupcima. Najveći problemi? Nesrazmjer u uvjetima nabave u odnosu na velike lance, inflacija, nedostatak radne snage i stalne izmjene zakona. Veliki imaju ogromnu kupovnu moć, niže nabavne cijene, snažan marketing i bolju pregovaračku poziciju. Mali trgovci ne trpe zato što su neefikasni, nego zato što su pravila igre postavljena tako da je startna pozicija neusporediva – objašnjava Dobraš.

Foto: Foto studio E

No ono što mali imaju, a veliki ne mogu kupiti, jest osobni odnos s kupcima, brzina, specijalizirana ponuda i duboka povezanost s lokalnom zajednicom.

ISKUSNA FLORISTICA UPOZORAVA Pune kućni budžet i ruše tržište: 'Nedovoljna je kontrola prodaje cvijeća preko interneta'
Pune kućni budžet i ruše tržište: 'Nedovoljna je kontrola prodaje cvijeća preko interneta'

Borba oko nedjelje traje godinama

Jedna od tema koja najviše pogađa male trgovce jest Zakon o zabrani rada nedjeljom. Udruženje trgovaca, priča Dobraš, godinama predlaže modele koji bi malim trgovinama omogućili fleksibilniji rad.

- Inzistirali smo na tome da se obrtniku i njegovoj obitelji omogući rad nedjeljom ako to žele. Smatramo da je moguće zaštititi slobodno vrijeme radnika, a istovremeno prepoznati specifičnost malih trgovaca – pojašnjava.

Novi Zakon o obrtu, koji je u izradi, mogao bi donijeti pravednije rješenje.

Foto: Foto studio E

Kako bi ublažili razlike u tržišnim uvjetima, Udruženje provodi projekt “Zajednička nabava”, koji članovima omogućava bolje uvjete kod domaćih proizvođača poput Kraša, Podravke i Jamnice.

Tu je i digitalizacija, radionice za online prodaju, savjeti o društvenim mrežama i modernizaciji poslovanja.

STRUKOVNO OBRAZOVANJE Trgovačka škola Zagreb dobila opremu za praksu: 'Učenici sada rade kao u pravoj trgovini'
Trgovačka škola Zagreb dobila opremu za praksu: 'Učenici sada rade kao u pravoj trgovini'

- Naš glas ide prema Vladi preko Obrtničke komore Zagreb i Hrvatske obrtničke komore. Dajemo prijedloge, sudjelujemo u radnim skupinama, radimo na rješenjima. Bitno je da se čuje glas malih - kaže Dobraš.

Opstanak kvartovskih dućan - Mladi ponovo otkrivaju trgovinu

Udruženje aktivno surađuje s trgovačkim školama, a zanimanje za trgovinu među mladima raste.

Nedavno su donirali Trgovačkoj školi kompletnu blagajnu i digitalnu vagu za učionicu praktične nastave, kako bi učenici stjecali konkretne vještine.

Foto: Foto studio E

- Planiramo uvođenje modularne nastave u malim kvartovskim trgovinama. Učenici bi radili praksu uz mentore, iskusne trgovce i nastavnike. To je najbolji način da pripremimo mlade za posao - kaže.

Mlade privlači modernizacija. Dinamičan rad, kontakt s ljudima, mogućnost brzog napredovanja. 

Foto: Foto studio E

- Ako im damo mentorstvo, edukaciju i nove vještine; od digitalnog marketinga do online prodaje, ostat će u sektoru - uvjeren je Dobraš i ne gubi optimizam.

VLASNICA AUTOŠKOLE BRZINA Josipa Poljak otkrila sve o poslu instruktorice vožnje: 'Auto može uljepšati život ili ga uništiti'
Josipa Poljak otkrila sve o poslu instruktorice vožnje: 'Auto može uljepšati život ili ga uništiti'

Budućnost malih trgovina nije u tome da budu kopija velikih lanaca, nego da budu mali, brzi, fleksibilni i bliski ljudima. Online narudžbe preko društvenih mreža, dostava u kvartu, specijalizirana ponuda, ljudskost – to je smjer. Kupci sve više cijene kvartovske trgovine, osobito obitelji s djecom i stariji ljudi koji trebaju brzu dostavu.

VRATIMO SE STRUCI Trojnar: Obrtništvo ponovno jača, mladi se vraćaju struci, a obrt ostaje temelj gospodarstva
Trojnar: Obrtništvo ponovno jača, mladi se vraćaju struci, a obrt ostaje temelj gospodarstva

Uz podršku lokalne zajednice i poticaje za modernizaciju, od energetski učinkovitih uređaja do novih dostavnih vozila, mali dućani mogu ostati važan dio svakog kvarta.

- Mala trgovina je potrebna našim gradovima. To nisu samo dućani, to su ljudi, odnosi i svakodnevni život - zaključuje Dobraš.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka
LJESTVICA POPULARNOSTI

Koliko ste omiljeni u društvu prema vašem znaku Zodijaka

Donosimo rang listu znakova Zodijaka koji su češće omiljeni u društvu. Ipak, bez obzira na poziciju na ljestvici, niti jedan znak nije 'vrjedniji' ili 'bolji' od drugih zbog svoje društvenosti i šarma
Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Znakovi Zodijaka kao roditelji: Bik je učitelj, Ribe su tople, a evo na što Lav treba paziti

Svaki roditelj voli svoje dijete, no nema svatko isti pristup odgoju. Tako će Jarac i Djevica inspirirati dijete kritikom, Rakovi pretjerivati sa zaštitom, a Ovnovi prijetiti
Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica
OTKRIVAJU JEANS EXPERTICE

Ovo su fatalne greške zbog kojih nosite krivi broj traperica

Čim vas vide, Jeans Experti posebno educirani stručnjaci za odabir traperica, znaju koji ste broj i dužina te koji vam 'fit' najbolje odgovara. Pomoći će vam pronaći savršeni par traperica u minuti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025