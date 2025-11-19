Josipa Poljak otkrila sve o poslu instruktorice vožnje: 'Auto može uljepšati život ili ga uništiti'

Nakon deset godina rada kao instruktorica vožnje i spoznaje da radi s kandidatima koji dolaze po preporuci, Josipa Poljak se odvažila s kolegom Mladenom Balenom otvoriti autoškolu „Brzina“ na Horvaćanskoj cesti 27 u Zagrebu.

- Počeli smo prije 22 godine s dva Golfa, pa smo se zbog besmislenog Pravilnika koji je zabranjivao da osoba koja je voditelj i predavač radi na poslovima instruktora vožnje morali širiti posao i zapošljavati instruktore vožnje na vozilima autoškole - prisjeća se svojih početaka Josipa, suvlasnica obrta i instruktorica vožnje, koja je u svojoj višegodišnjoj karijeri naučila voziti više od 1600 kandidata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:43 Zagreb: Instruktor vožnje Adis Korlat kojeg je napao čovjek dok je učio polaznika | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

U jednom su razdoblju imali sedam zaposlenika, ali se s vremenom Pravilnik promijenio i danas u autoškoli radi njih dvoje - i dalje isključivo s kandidatima koji dolaze po preporuci.

Ljubav prema vožnji koja traje

Josipa je oduvijek voljela voziti i općenito promet. Nakon završetka cestovnog smjera na Fakultetu prometnih znanosti, počela je raditi 1993. godine kao instruktorica vožnje B kategorije.

Foto: PRIVATNA ARHIVA

- Kad se krene raditi taj posao, nikad ne znaš koliko ćeš izdržati. Mnogi odustanu nakon kratkog vremena, ali ja sam ga zavoljela i radim ga neprekidno. Predivan je osjećaj naučiti nekoga voziti, pogotovo one koji nisu talentirani i mislili su da nikada neće voziti. Voziti je privilegija, ljudima to doslovno mijenja kvalitetu života i vrlo često me bivši kandidati na to podsjete i govore kako su zahvalni što su naučili voziti - kaže Josipa.

Jednako kao učenje vožnje, i vođenje autoškole velika je odgovornost:

- Radno vrijeme je dvokratno, dostupni smo kandidatima praktički 24 sata. Trudimo se biti kvalitetni i zato uglavnom radimo po preporuci, nemamo potrebu za velikim oglašavanjem ni natjecanjem s konkurencijom. Nismo u mogućnosti niti upisati sve one koji bi htjeli da ih učimo voziti jer smo kao i svi ograničeni brojem sati koje smijemo raditi tijekom mjeseca i kalendarske godine.

Obrtnici - uvijek u pogonu

Kao i mnogi obrtnici i Josipa se suočava s izazovima poslovanja.

- Najteže je kad shvatiš da si stalno u poslu, moraš podmirivati sve obveze i osobno odgovaraš za sve što radiš. Paradoksalno, radnik u obrtu lakše dobije kredit od samog vlasnika, a birokracija je tolika da često poželiš odustati - iskrena je Josipa.

Bolovanje, kaže, za obrtnika praktički ne postoji: 'Obrtnika može razumjeti samo obrtnik. Mi ne možemo stati ni kad smo bolesni, jer sve ovisi o nama.'

Foto: PRIVATNA ARHIVA

Edukacija vozača i prometna kultura

Kako se mijenjaju vremena, tako se mijenja i promet, danas je promet sve gušći, brži i zahtjevniji, a kandidati sve nestrpljiviji. Josipa kaže da se razlike među generacijama jasno vide:

- Mlađi kandidati tehniku svladaju brže, ali stariji su odgovorniji, ozbiljniji i motiviraniji. Oni uče jer im vožnja stvarno treba, dok mlađi često ovise o roditeljima i njihovim automobilima.

I nakon tri desetljeća rada i dalje ju oduševljava trenutak kad netko prvi put samostalno vozi.

- Predivan je osjećaj vidjeti da su ljudi ponosni na sebe. Auto im može uljepšati život, ali i uništiti ga, sve ovisi o tome kako ga koriste. Na to stalno upozoravam svoje kandidate - kaže.

No dodaje, nije uvijek lako učiti buduće vozače u okruženju gdje je prometna kultura daleko od idealne.

- Kandidati svakodnevno gledaju loše primjere od vozača koji ne koriste pokazivače smjera, preko nepotrebnog trubljenja do oduzimanja prednosti i nervoze na cesti. Zato stalno naglašavam koliko je važno da se prometna kultura počne učiti od malih nogu, već u vrtiću i školi. Autoškola ima ograničeno vrijeme s kandidatima i teško ih može preodgajati, ali kvalitetan predavač prometnih propisa i dobar instruktor mogu im pomoći da steknu znanja i navike koje će ih pratiti cijeli život - kaže Josipa.

Obitelj kao oslonac za sve

Često naglašava koliko je obitelj važna, ne samo u poslu nego i u životu općenito: 'Obitelj je temelj svega: odgoja, ozbiljnosti, odgovornosti… a sve su to osobine koje su bitne u vožnji.'

Upravo zato i sama nastoji u svojoj autoškoli održati taj obiteljski duh, pristupiti svakome s razumijevanjem, pružiti podršku i stvoriti osjećaj povjerenja.

Foto: Privatni album