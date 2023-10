Mama brani baki i djedu da djetetu mijenjaju pelene kako bi zaštitila bebinu privatnost

Majka također očekuje da baka i djed traže dopuštenje prije nego što pomaze bebu, umjesto da je samo 'zgrabe'.

Mama je rekla da ne želi da itko drugi osim nje i njezina muža mijenja pelene njezinoj šestomjesečnoj bebi, čak je zabranila baki i djedu da se miješaju. Rekla je da želi rano postaviti standarde, također dodavši da baka i djed moraju tražiti dopuštenje prije nego što pomaze bebu.

Ona objašnjava da želi učiniti promjenu pelena pozitivnim iskustvom za svog dječaka, odnosno prestati kada počne plakati i nastaviti tek kada se smiri. Dodaje da je ponašanje svekrve 'prepotentno' kada ona ode djetetu promijeniti pelene bez njezina dopuštenja. Sada, kaže majka, 'podvlači crtu'.

- Svekrva je bila kod nas i moje dijete je počelo plakati i umjesto da mi ga vrati odlučila je preuzeti na sebe njegovo presvlačenje dok sam ja stajala tamo. Beba je plakala tijekom cijelog presvlačenja i ona mi ju je odmah nakon toga vratila, ali to me tako iznerviralo jer nije bilo na njoj da to radi - ispričala je na Mumsnetu.

Pitajući druge mame za savjet, objašnjava kako tada nije ništa rekla jer je u to vrijeme njezin sin imao četiri mjeseca i pokušavala je, kaže, biti ljubazna i prijateljski nastrojena, prenosi express.

- Međutim, sada je počinjem shvaćati da se ona ponaša nadmoćno i približavam se odluci da podvučem crtu - priznaje mama.

Savjetovali su je, između ostalog, da postavit granice na ovakve stvari i objasni svekrvi gdje joj je mjesto, u odgovarajućem trenutku.

- Ako netko ne poštuje te granice, onda je to njihov problem, a ne vaš, ali morate ih jasno komunicirati. To je ključno za zdrav odnos s njom u budućnosti, inače će se ljutnja povećati ako sjedite tamo i gledate je kako radi stvari koje biste vi radije radili - poručili su mami.

- Mislim da je bilo drsko od nje što je krenula mijenjati pelene dok si ti bila tamo, a da prije nije pitala. Ljudi, osobito svekrve, su teritorijalni kada je riječ o bebama i sasvim je u redu da povlačite granice. Ne morate prihvatiti nikakvo ponašanje zbog kojeg se osjećate neugodno, bez obzira na to koliko vas drugi pokušavaju pritisnuti - dodali su.