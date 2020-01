Mama iz Međimurja: 'U bolnici sam besplatno uz svoje dijete'

Projekt smo počeli prošle godine u travnju i do kraja godine uz svoju je djecu u bolnici bilo 613 roditelja, uglavnom majki. Godišnje bi to bilo više od 750 roditelja. To je zapravo veća sigurnost za sve i sve funkcionira glatko, a i osoblje nam je rasterećenije. To je jednostavno dobar primjer u kojem bolnica može izaći u susret djeci i roditeljima, objasnio nam je ravnatelj dr. Tomislav Novinščak.

Prije se taj trošak naplaćivao od roditelja oko 260 kuna. Na Odjelu pedijatrije borave djeca od 0 do 18 godina, a roditelji najčešće borave uz one najmlađe, dojenčad i predškolsku djecu. No ima i onih roditelja koji borave sa svojom školskom djecom u istoj sobi. Na Odjelu pedijatrije ima 21 soba i tek u dvije sobe nema kreveta za roditelje jer tinejdžeri ne žele roditelje u sobi.

- Imamo razdoblja u zimskim mjesecima, od siječnja do travnja, kad su malo veće gužve, pa ako nema trenutačno mjesta za roditelje, oni mogu malo pričekati jer mi svakodnevno otpuštamo djecu doma, pa se isprazne mjesta i za njih. Oni mogu biti cijeli dan uz svoje dijete, s roditeljima se trudimo razviti partnerski odnos, pa ako su u mogućnosti i žele, mogu sudjelovati u mjerenju temperature djetetu, u kupanju, a medicinske sestre nadziru svu djecu - objasnio nam je Dejan Balažin, voditelj Odjela pedijatrije Županijske bolnice u Čakovcu, dodajući da većina djece ostaje 3-4 dana u bolnici. Istaknuo je da se ponekad roditelji mijenjaju u bolnici, pa uz svoju djecu borave i očevi i majke ili jedni danju a drugi noću.

- Boravak roditelja zasigurno ima pozitivan učinak za tijek boravka i ishod liječenja, djeca imaju sigurnost i zaštitu, iako je drugo okruženje od domaćeg, roditelji djeci mogu čitati i baviti se njima. U svakoj sobi je, uz dječji, i krevet za roditelja i televizor. Roditelji prate djecu i na pretrage, hrane ih, a onim manjima mijenjaju i pelene.

Elizabeta Cvetko (24) iz Goričana s 14-mjesečnim Jakovom zbog crijevne viroze i dehidracije u bolnici je bila tri dana.

- To je neprocjenjivo. Uz njega sam stalno i ne moram kod kuće razmišljati što je s njim, je li dobro, plače li... Bio je 12 sati prikopčan na infuziju i nekako smo to lakše zajedno prošli - rekla je Elizabeta, koja još doji Jakova, a i zajedno spavaju na istom krevetu, iako krevet za mamu u sobi postoji. Na Odjelu smo zatekli i Renatu Balašković iz Stanetinca, koja također spava sa svojom 2,5-godišnjom kćeri Mijom Vitom.

- Ovo je super. Dijete ima nekog svog uza se, nekoga koga poznaje, s kim je blisko i s kim se može pomaziti. Lakše je to podnijeti nego da je dijete samo. Ja sam kao mala provela mnogo vremena u bolnicama i bila sam sama. I to je utjecalo na mene, brzo sam odrasla i uozbiljila se. Bolje je da je netko poznat s tobom, čak i baka ili djed ako ne mogu roditelji. Samo da dijete nije samo - rekla nam je Renata.

