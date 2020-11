Promatrala je malenu kako spava, a tada je zamijetila ne\u0161to \u0161to joj se \u010dinilo jako \u010dudno.

<p>Mnogi roditelji se uoči sezone gripe boje moguće zaraze strahujući za zdravlje svojih najmlađih. Blogerica i mama Charlie O'Brien željela je upozoriti roditelje na važan simptom pa je objavila video, piše <a href="https://www.thebump.com/news/baby-breathing-cold-flu-warning?utm_source=bumpnews&utm_medium=email&utm_content=bumpnews_par_20201103_pos01&cm_ven=ExactTarget&cm_cat=TB_BumpNews_Parent_1_20201103&cm_pla=All+Subscribers&cm_ite=pos01+Viral+Video+of+Baby+Breathing+Shows+Important+Warning+Sign+Ahead+of+Flu+Season&cm_ainfo=&&&&&">TheBum</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Gripa u kući - kako dezinficirati prostor i predmete</p><p>Snimka je nastala prošle godine kad je njezina kćerkica Luna imala samo četiri tjedna.</p><p>- U mobitelu sam pronašla ovu snimku i pomislila da bi bilo korisno podijeliti je. Kad je Luna imala četiri tjedna, cijelog je dana bila jako tiha i gotovo nije plakala, što je za nju bilo neuobičajeno - piše Charlie u opisu snimke.</p><p>POGLEDAJTE CHARLIEIN VIDEO:</p><p>Promatrala je malenu kako spava, a tada je zamijetila nešto što joj se činilo jako čudno.</p><p>- Gledala sam je kako spava pored mene i shvatila sam da nešto nije u redu. Raskopčala sam joj odjeću i ugledala ovo - nastavlja ona ukazujući na neobično bebino disanje.</p><p>Beba diše 'iz trbuha' i umjesto da se vidi kako joj se plućni koš podiže, vidi se ubrzano disanje isključivo u trbušnom dijelu. </p><p>- Uvlačenje rebara tijekom disanja znak je da s bebom odmah morate u bolnicu. Imala je bronhiolitis i razina kisika joj je bila jako niska. Na sreću, nakon što noć provela na kisiku dobro se oporavila. Bliži nam se sezona prehlada, kašlja i virusa, pa sam pomislila da je ovo vrijedno spomenuti - piše mama.</p><p>Pedijatar dr. Milivoj Jovančević ističe kako je vrlo važno promatrati ponašanje dojenčadi i jako male djece jer oni, za razliku od odraslih, ne mogu objasniti da imaju tegobe.</p><p>- Kad mališani imaju upalu pluća ili neku drugu težu respiratornu bolest, pluća su manje rastezljiva i djeca udišu s velikim naporom. Tada se javlja uvlačenje juguluma, dijela vrata iznad prsne kosti, uvlačenje trbuha pa čak i rebrenih lukova. Taj simptom nije uočljiv samo kod male djece nego i kod odraslih, no bebe ne mogu artikulirati svoje tegobe. Nakon kratkog vremena tijelo više ne može podnijeti taj napor i sustav krahira te dijete prestaje disati - ističe dr. Jovančević upozoravajući i na druge znakove hitnih stanja.</p><p>- Ako primijetite da beba ima nisku razinu energije, apatična je, teže kontaktira ili postoje drugi znakovi poremećaja vitalnih funkcija poput poremećaja svijesti, rada srca, ako je beba poplavila ili teže diše, sve su to znakovi da najhitnije valja potražiti liječničku pomoć - pojasnio je pedijatar.</p><p>Mnogi su komentirali video koji je Charlie podijelila zahvaljujući joj na upozorenju.</p><p>- Jučer sam naletjela na ovaj video i svjesna sam opasnosti bronhiolitisa jer ga ima kći naših prijatelja. No vidjevši ovo, nazvala sam Hitnu koja je stigla kroz tri minute i pomogla mojem sinu. Odvezli su nas jutros u bolnicu pod sirenama i misle da ima bronhiolitis, ali smo ga rano uočili - napisala je čitateljica.</p><p>- Sjajan video. Ovo ću pokazivati svojim klijentima, jer inače radim kao medicinska sestra - piše druga žena.</p><p>- Hvala na upozorenju. Teško je opisati simptome, no ovaj video radi upravo to - dodao je još netko. </p>