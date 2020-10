Plastične bočice za dojenčad su 'male tvornice' mikroplastike

Plastične bočice za dojenčad u prosjeku otpuste oko četiri milijuna čestica mikroplastike po litri formule tijekom pripreme, no još nije jasno kakvi su učinci na zdravlje

<p><strong>John Boland </strong>sa Trinity Collegea u Dublinu i njegovi kolege mjerili su koliko se čestica mikroplastike otpusti iz bočice od polipropilena tijekom pripreme dojenačke formule budući da je na tržištu oko 69 posto takvih bočica, piše <a href="https://www.newscientist.com/article/2257599-plastic-baby-bottles-shed-millions-of-microplastics-when-shaken/?utm_term=Autofeed&utm_campaign=echobox&utm_medium=social&utm_source=Facebook#Echobox=1603314950">Newscientist</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mikroplastiku pronašli u ribama na Jadranu</p><p>Znanstvenici su očistili i sterilizirali potpuno nove bočice od polipropilena, ostavili ih da se osuše i potom su u njih ulili pročišćenu vodu zagrijanu na 70 stupnjeva. To je temperatura koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija za pripremu dojenačkih formula.</p><p>Bočice su potom stavili u aparat koji ih je protresao kako bi oponašali proces miješanja formule, a potom su filtrirali vodu i analizirali je pod mikroskopom. Otkrili su da je u prosjeku po bočici bilo najmanje četiri milijuna čestica mikroplastike po litri, a raspon je varirao od jednog do čak 16 milijuna čestica po litri. Iste rezultate su imali i kad su koristili dojenačku formulu pripremljenu s vodom.</p><p>- Iznenadila nas je količina. Zbog prethodnih istraživanja koja su se bavila degradacijom plastike u okolišu očekivali smo znatnu količinu, ali nitko nije očekivao ovako visoke razine - kazao je Boland.</p><p>On i njegov tim također su ustanovili da otpuštanje čestica mikroplastike ovisi o temperaturi bočice. Kad su ponovili eksperiment koristeći različite temperature vode, ustanovili su da je otpuštanje čestica brže što su temperature više. Usto, protresanje bočice povećava otpuštanje čestica.</p><p>Rezultati su u skladu s prethodnim istraživanjima, nalik studiji koja je pokazala da plastične vrećice za čaj po šalici otpuštaju milijarde čestica. No još nije jasno kakav je učinak konzumacije tih čestica.</p><p>- Još ne znamo kakvi su točno zdravstveni učinci izloženosti mikroplastici - istaknuo je Boland.</p><p>- Vrlo je važno identificirati izvore čestica kojima smo izloženi. Trenutačno ne postoji norma koja ograničava najviši dnevni unos plastičnih čestica - pojasnila je <strong>Heather Leslie</strong> na Sveučilišta Amsterdam.</p><p>- Preporuka je sterilizirati dječje bočice, a zagrijavati formulu kako bi u postupku uništili potencijalno opasne bakterije. No valjalo bi odvagnuti potencijalne rizike izloženosti novorođenčadi bakterijama te izloženosti mikroplastici. Primjerice, kako usporediti rizik od salmonele s ovim rizikom - ustvrdila je <strong>Ingeborg Kooter</strong> iz Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO).</p><p>Boland preporučuje da ljudi, ukoliko ih zabrinjava količina mikroplastike, kod pripreme dojenačkih formula pripaze da ih pripremaju na nižim temperaturama te izbjegavaju tresti bočice. To mogu postići tako da formulu pripremaju u zasebnoj posudi koja nije od plastike, a potom je preliju u steriliziranu bočicu kad se formula ohladi.</p>