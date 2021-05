Njezina mala djevojčica bila je sve samo ne sićušna kad se rodila. Punih, rumenih obraza gledala je svoju majku koja se držala za glavu sjetivši se koliko je novca potrošila na robicu za novorođenčad koju je njezina beba, čini se, prerasla još dok je bila u trbuhu.

TikTok korisnica The Neeley Fam kaže kako je za odjeću veličine 0 do 3 mjeseca potrošila stotine dolara, a malenoj treba ona za bebe starosti 3 do 6 mjeseci.

I dok su se neki čudili koliko je novorođenče veliko, drugima je bilo još čudnije kako je ta beba iz nje izašla. Čestitali su joj i komentirali kako joj sigurno nije bilo lako.

Bilo je i onih koji smatraju da ne bi trebala snimati svoje dijete i ovako javno komentirati njegov izgled.

Njezina objava je na TikToku pogledana preko 2,4 milijuna puta, a komentara se sakupilo više od 18 tisuća, prenosi The Sun.