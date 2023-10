Mama žali što je imala djecu: 'Pristala sam zbog okoline i muža, a sad su mi uništili život'

Mama žali što ima djecu i plače od ljubomore kad vidi par bez djece, ali mnogi joj poručuju da je sama kriva za svoju situaciju. Djecu je odlučila imati samo zbog svog muža, a sada smatra da joj je to uništilo život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ova mama priznaje kako bi voljela da nikada nije imala djecu i tvrdi da joj je roditeljstvo 'uništilo život.' Također, jasno objašnjava da depresija nije uzrok njezinog kajanja, dapače, nikad ih nije ni željela sve dok nije upoznala muža.

Svoje priznanje objavila je na Redditu.

- Učinila bih apsolutno sve da se vratim 8 godina unazad i nađem drugog muža i da nemam djecu. Nemojte me krivo shvatiti, jako volim svog muža, on je najdivnija osoba, samo to što je on želio djecu promijenilo je moje mišljenje da ih imam pa sada bih rado da sam upoznala nekog drugog umjesto njega. Osjećam se kao da sam si uništila život. Postoje neki sjajni trenuci, ali osjećam da oni ne brišu sve teške trenutke - priznaje žena.

Zna da ne može promijeniti svoj život ili ostaviti djecu pa se pita kako izvući najbolje iz situacije u kojoj se nalazi, kako bi i dalje mogla biti odlična mama, donosi The Sun.

Foto: Dreamstime_

- Žao mi je što ih imam. Ne radi se o postporođajnoj depresiji. Jednostavno žalim. Iskoristila bih priliku da se vratim unazad, u tren oka. Sada kada sam ovo priznala želim znati kako mogu maksimalno povećati svoju sreću i pritom biti najbolji mogući roditelj mojoj djeci? - dodaje.

Anonimna mama koja ima troje djece, uključujući blizance, imala je više od 35, a manje od 40 godina kad je rodila prvo dijete. Ona je, kaže, visoko obrazovana, dobro je živjela, putovala i navikla imati pristojna primanja koja je mogla trošiti na sebe.

Uznemirena je zbog opraštanja od starog života, otkriva da je osjetila pritisak biološkog sata i kako ju je želja njezinog supruga natjerala na odluku za kojom sada žali. Htjela ga je zadržati. S 32 godine je bila čvrsto uvjerena da nikada neće imati djecu, ali nakon što su joj, između ostalog, drugi rekli da neće požaliti odlučila je zasnovati obitelj. Osim što žali zbog toga i stalno jeca kad vidi ljude bez djece, ne voli ni kako je gledaju kad se njezino dijete ponaša neposlušno.

- Želim plakati od ljubomore svaki put kad me netko krivo pogleda dok se moj 2,5-godišnjak ponaša neprimjereno u supermarketu, jer takva sam nekada bila ja, a sada sam ja je zapela s ovim djetetom koje ima ispade - objasnila je.

Također joj je muka od stalnog umora i okrivljuje svoj sada aktivan roditeljski život za to što izgleda staro.

- Nedostatak novca me sada boli u smislu da se ne sređujem toliko često, ne sređujem nokte, ne odijevam se lijepo. Osjećam se mrzovoljno, iako se trudim da ne budem takva - dodaje.

Foto: Dreamstime_

Unatoč tome što joj nedostaje slobodnog vremena, kaže da je spremna izvući maksimum iz svoje situacije i da se osjeća loše upravo što se tako osjeća.

- Osjećam se užasno što se ovako osjećam. Voljela bih da mogu biti jedna od onih majki koje jednostavno vole biti roditelji i uvijek govore kako je njihov život nevjerojatan i bla bla bla, ali nisam - priznaje.

Objava je izazvala veliki odziv drugih roditelja. Mnogi tvrde da je sama kriva i da nikako ne bi bila zadovoljna, ni s djecom ili bez njih.

- Zvuči kao da biste imali problema čak i bez djece. Čini se da postajete ljubomorni na ono što drugi rade - pisali su.

- Puno ste putovali, ali još uvijek niste zadovoljni. Nisu li vas sva vaša putovanja i diplome naučile živjeti u trenutku? - pitaju mamu.

U međuvremenu, drugi su zauzeli mnogo suosjećajniji pristup.

- Razumijem te. Volim svoju djecu, ali s djecom je 10 puta više posla nego što sam mislila prije nego što sam ih imala - kažu.