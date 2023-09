Ovih 6 stvari nikada ne biste trebali reći nekome bez djece

Istraživanje odraslih u Michiganu iz 2022. pokazalo je da više od 20 posto nema djecu, što znači da ne žele djecu, dok je 5 posto bilo bez djece, što znači da su željeli djecu, ali ih nisu mogli imati. Oko 10 posto reklo je da su neodlučni, otprilike isti broj je rekao da želi djecu u budućnosti, a nešto više od 3 posto reklo je da su ambivalentni.

Iako se mnogi ljudi identificiraju kao parovi 'bez djece', drugi ne vole koristiti te izraze zbog sugestije da je imati djecu 'zadano, a ne bi tako trebalo biti, komentirala je kolumnistica Rhiannon Lucy Cosslett za The Guardian prošle godine.

Autor studije iz Michigana izjavio je u istraživanju nije koristio nacionalno reprezentativan uzorak, no stanovništvo Michigana je demografski slično ukupnom stanovništvu SAD-a.

Zamolili su ljude koji nemaju djecu da im vele kakve bezosjećajne, invazivne i iritantne komentare i pitanja dobivaju od ljudi koji imaju djecu. Definirali su 6 bitnih pitanja.

1. ‘Zašto nemate djece?’

Spisateljica Tiffany Dyba rekla je da joj je mnogo muškaraca i žena postavilo ovo pitanje, a kao ih ne zanima. Pitanje je invazivno i osobno te daje dojam da je nemati djecu loša odluka.

- Ne znate razlog zašto je netko odlučio biti bez djece, a to možda nije ni njegov izbor, stoga je najbolje ne pitati i pričekati da netko dobrovoljno objasni situaciju, ako se osjeća ugodno - komentirala je Dyba, koja radi na romanu o ženama bez djece koje se bore s pozicijom u patrijarhalnom društvu, piše HuffPost.

Lance Blackstone, koji je sukreirao web stranicu 'We’re (Not) Having a Baby!' sa svojom suprugom Amy Blackstone, rekao je da ovo pitanje 'gotovo nikad ne dolazi s neutralne pozicije'. Prema njegovom iskustvu, rekao je, ljudi koji postavljaju ovo pitanje 'nikada nisu razmatrali mogućnost da sami nemaju djecu'.

- Ako ste skloni postaviti ovo pitanje, stanite i uložite tu energiju na razmišljanje zašto imate djecu ili zašto to planirate. Možda da razmislite o tome prije nego donesete novo dijete na svijet - rekao je za HuffPost.

To je bezosjećajno pitanje nekome tko ne želi djecu.

- Bolno je kad se postavi nekome tko možda želi dijete, no ne može ih imati. U svakom slučaju, to vas se ne tiče - naglasio je Blackstone.

Kada Blackstonea pitaju zašto nema djecu, on voli odgovoriti nešto poput: 'Iz istog razloga zbog kojeg ti nemaš pitona od pet metara. Jer ih ne želim'.

Komičar Dan Regan rekao je da će na to pitanje uvijek odgovoriti pitanjem - s koliko je ljudi druga osoba imala spolni odnos.

- Neugodna tišina nakon toga daje mi do znanja da sam pobijedio u igri 'ne tiče te se' - rekao je za HuffPost.

2. ‘Nikada nećete upoznati pravu ljubav ili radost ako nemate djecu.’

Ljudi koji nemaju djecu vjerojatno su čuli neku verziju ove izjave. Prema spisateljici Callie Turner, to je i bolno i jednostavno neistinito.

- Na sposobnost i sposobnost voljenja utječu mnogi čimbenici i mogu imati različite oblike - rekla je Turner i dodala da iako roditeljstvo svakako može biti izvor duboke ljubavi, ono nije jedini izvor.

Ovu vrstu ljubavi možete doživjeti s partnerom, prijateljima, roditeljima, braćom i sestrama, drugom rodbinom, kućnim ljubimcima ili čak hobijima, rekla je.

- Pretpostavka da roditelji doživljavaju dublju vrstu ljubavi od onih koji nisu roditelji je kratkovidna i ne priznaje da je ljubav složena emocija, visoko individualizirana, koja se može osjetiti i izraziti na mnogo načina - rekao je Turner.

Slično tome, Regan je rekao da su mu ljudi govorili da 'nikada neće upoznati radost imati djecu' i da propušta to iskustvo.

- Ako ljudi žele imati djecu za sretniji život, želim im dobro. Ali ljudi koji nemaju djecu također mogu imati sretan život - rekao je.

- To je isto kao da ja, ljubitelj pasa, kažem nekome tko nema psa da ne zna što propušta. Dakle, kad netko kaže da ne znam kakva je radost imati djecu, ja kažem: 'Ne sjećaš se radosti kada vikendom ne radiš baš ništa.' To obično uspije kad vidim kako im se oči cakle, dok razmišljaju o svojoj prošlosti - dodao je.

Kad vam netko postavi ovo pitanje, također možete podijeliti svoje stajalište o tome i ponuditi neke primjere duboke ljubavi koju ste iskusili s drugim ljudima ili u drugim aspektima svog života, predložio je Turner.

3. ‘Tko će se brinuti o tebi kad ostariš?’

Amy Blackstone rekla je za HuffPost da je ovo pitanje o kojem bismo svi trebali razmišljati - ali ono je 'najčešće usmjereno samo na ljude bez djece'.

- Iako je implikacija jasna – da je jedan od razloga zašto ljudi imaju djecu taj da imaju nekoga tko će se brinuti za njih u starosti – istina je da se većina odrasle djece ne brine za svoje starije roditelje na način na koji bismo mogli misliti da oni učiniti - rekla je Blackstone, profesor sociologije sa Sveučilišta Maine, za HuffPost.

U svojoj knjizi 'Childfree by Choice: The Movement Redefining Family & Creating a New Age of Independence', Blackstone citira istraživanje Pew Researcha iz 2015. koje je pokazalo da je više od polovice odraslih Amerikanaca u prošlosti pomagalo svojim ostarjelim roditeljima oko obaveza i kućanskih poslova. Puno manji udio, samo 14 posto, pomogao im je u stvarima poput kupanja i odijevanja - 'vrsta intenzivne njege koju će mnogi od nas trebati u starijoj dobi' - rekla je.

Helen Hsu, klinička psihologinja i predavačica na Sveučilištu Stanford, tvrdi da je imati djecu kako biste imali nekoga tko će se brinuti o vama kad ostarite 'užasan, sebičan, izrabljivački razlog za imati dijete'.

- To je pomalo kulturno, ali je iskrivljenje kulture – a također i sposobno, jer obezvrjeđuje dijete koje je možda invalid ili na drugi način ne može ikoga uzdržavati - rekao je Hsu.

- I budimo iskreni: s ovom ekonomijom, mnogi ljudi imaju djecu kao bumerang, a ne djecu koja ih mogu uzdržavati - komentirao je.

- Istina je da većina odrasle djece ne brine za svoje starije roditelje na način na koji bismo mogli misliti da brinu - kaže.

4. ‘Uvijek možeš posvojiti.’

Prvo, drsko je pretpostaviti da osoba koja nema djecu mora željeti da ih ima.

- Nitko ne zna pravi razlog ili okolnosti zašto je neka osoba bez djece - osim ako netko konkretno ne zna priču te osobe - rekla je za HuffPost Angela Harris, koja je pokrenula pokret #NoBibsBurpsBottles za osnaživanje crnih žena bez djece.

- Predlaganje posvajanja nekome tko je bez djece po vlastitom izboru odbacuje njihovu slobodu izbora i njihov identitet kao pojedinca - dodaje.

Čak i za ljude koji žele djecu, ali ih ne mogu imati - zbog problema s plodnošću, na primjer - posvajanje možda nije održiva opcija ili njihov željeni put.

- Posvojenje se veliča u medijima, ali za mnoge posvojenike to je duboko bolna, ponekad traumatična situacija. Također, posvajanje je naporan proces koji si mnogi ljudi ne bi mogli priuštiti ni emocionalno ni financijski - rekao je Hsu.

5. ‘Što radiš sa svim svojim slobodnim vremenom?’

Prije nego što ovo pitaju, roditelji bi trebali odvojiti minutu i razmisliti o tome kako su provodili svoje vrijeme prije nego što su došla djeca.

- Imamo obitelj, prijatelje, kućne ljubimce, volontiranje i hobije, od kojih nam sve može biti jednako važno kao što su vaša djeca vama. Mi također obično budemo oni na poslu koji zamjenjuju kolege koji imaju djecu. U konačnici, svaka osoba treba imati neupitno pravo na izbor kako će trošiti svoje vrijeme i resurse - rekao je Lance.

Posvajanje je naporan proces koji si mnogi ljudi ne bi mogli priuštiti ni emocionalno ni financijski. Lance voli odgovoriti na ovo uobičajeno pitanje na drzak način ― 'Što god želim, kad god želim', a onda se nasmiješim - izjavio je.

Ponekad ovo pitanje dolazi u obliku komentara, poput: 'Tako sam ljubomoran na svo slobodno vrijeme koje imaš!'.

- To implicira da samo roditelji imaju pojma kako je to biti zauzet - naglasila je Dyba.

6. ‘Promijenit ćeš mišljenje.’

Uzmite u obzir da ne znate je li ta osoba bez djece svojim izborom ili zbog drugih okolnosti. Dakle, možda nije riječ o jednostavnoj promjeni mišljenja.

- Postoji toliko slojeva nečije situacije i stvarno je delikatno samo pretpostaviti da je netko imao izbora po tom pitanju - istaknula je Dyba.

- Samo zato što ste se vi - ili neki drugi - predomislili, ne znači da ću se i ja predomisliti. Ne znate što se događa u našim životima ili naše zdravstvene probleme, stoga nemojte stvarati pretpostavke - izjavio je financijski savjetnik Jay Zigmont, osnivač Childfree Wealtha.