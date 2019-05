Manda i Ankica: Lignje i ribice kod Mimice pržimo 40 godina

Miris prženih ribica i lignji obavija cijelu Jurišićevu ulicu u centru Zagreba. Dolazi od Mimica, ribljeg “fast fooda”. Zadnjih 40 godina tamo goste dočekuju kuharica Manda Vukasović (61) i blagajnica Ankica Kukučka (58).

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U legendarnom restoranu radi se kao i kad su počinjali, daleke 1949., od kada poslužuju hranu. Kod Ankice ćete naručiti i platiti, a Manda će to pripremiti. Na bijeli tanjur stavit će vam porciju ribica, krišku kruha, salvetu i sve “učvrstiti” čačkalicom...

- Ovo mi je prvo i zadnje radno mjesto. Dala sam sve od sebe, bilo mi je predivno, ali sad se veselim mirovini i igranju s unucima - priča nam veselo Manda, koja broji zadnje dane u kuhinji u koju je prvi put ušla prije 40 godina.

Upoznale i Tuđmana

Kaže da je za dugi ostanak na jednome mjestu presudan dobar odnos s kolegama, ali zbližila se i s gostima.

- Upoznala sam ovdje i predsjednike Tuđmana i Josipovića, mnogo glumaca i slavnih ljudi - prisjetila se Manda i nastavila:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Drago mi je što neki koji su ovamo dolazili prije 40 godina dolaze i danas. Od nekih su počela dolaziti i njihova djeca, a sjećam se kad su davno dolazili kao klinci. Znaju mladi da je zdrava hrana najbolja.

Dvije godine prije Mande u Mimice je kročila Ankica.

S veseljem idu na posao

- Nisam imala niti 18 kad sam došla ovamo. Niti na kraj pameti mi nije bilo da ću se toliko dugo zadržati na jednome mjestu, ali s vremenom je postalo tako ugodno raditi da nisam niti pomišljala na odlazak. Pa Manda i ja došle smo praktički kao djevojčice, a onda smo ovdje postale žene, majke i sad smo bake. Vrlo ponosne bake, imamo po dvoje unučadi - priča Ankica.

I ona ističe tu obiteljsku atmosferu, koju su na poslu s godinama stvorili. Nakon toliko godina kolegijalni odnos pretvorio se u prijateljski.

- Svi smo jako povezani, mi smo tu postali obitelj. I bit će to najteži dio kad ode Manda u mirovinu, a za koju godinu ću i ja. Najvažnije mi je da nikad nisam išla s grčem u želucu na posao, uvijek sam, u svaku smjenu, došla s veseljem - kaže Ankica.

Posla ipak nema kao nekad, prije 20 i više godina bilo je više novca, a i manje konkurencije. No ide im i dalje dobro. Upoznale su i mnoge poznate face.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Tuđman je najčešće jeo ribice, rjeđe lignje. Bio je vrlo komunikativan i pristojan. Mesić je isto preferirao ribice, popio bi i čašu crnog vina. On je vrlo duhovit, uvijek bi ispričao neki vic, svi bismo se smijali - otkriva Ankica.

Dolazili su k njima i saborski zastupnici, estradnjaci poput Maje Blagdan, Zrinka Tutića, Rajka Dujmića, Đimi iz Neki to vole vruće dolazi i danas.

Ponudu temelje na svježoj ribi, od koje onda “ne filozofiraju”. Jednostavno, ali ukusno. Iako su obje Slavonke, brzo su se naviknule na dalmatinsku “spizu”...

Slavonke i dalmatinska spiza

- Pa tako mi radimo, a često je to i najbolje. Nije jednostavno uvijek imati svježu ribu, ali mi uspijevamo - kaže kuharica Manda, a na pitanje tko će je zamijeniti kad uskoro ode u penziju ubacio se vlasnik Ante Mimica (58).

- Pa njena kći. Nije mogla imati bolju učiteljicu, najbolje bi bilo da je ona zamijeni - kaže Ante.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Posao je preuzeo od oca i samo nastavio tradiciju. A kod njih su oduvijek radile samo žene.

- Sa ženama je puno lakše raditi, ne bi ovo muškarci mogli izdržati. Treba biti poletan i lagan, brz - rekao je Mimica.

Sve mora biti svježe

I njega se može svaki dan vidjeti kako odlazi u nabavu. Najteže mu je bilo osigurati svježe namirnice, a upravo na tome bazira posao.

- Nedavno su i Englezi pisali o nama jer im je čudno kako smo opstali toliko dugo. Tajna je u ‘živoj’ ribi. To je bilo teško na početku. Sad imamo dvadesetak dobavljača, pa ćemo kod nekog uvijek nabaviti svježe. I onda nema komplikacija, pržimo i to je to, nema tu nekog pohanja i tko zna čega. Pokušavali su neki, ali im nije išlo - ispričao je Mimica.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Otvorili su 1945., a četiri godine kasnije uveli su hranu “s nogu”.

- Bio je ovo prvi fast food u Europi. Nisu ni znali što je to, oni su samo htjeli nešto što se brzo može pojesti - rekao je gazda Ante.

Godinama ništa nije preuređivano, a Manda i Ankica bile su cijelo to vrijeme ondje. Vezu je “raskinula” Manda, odnosno penzija.

- Mi smo obitelj, nastavit ćemo se družiti - kažu.