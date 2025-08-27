Mario Mandarić pomagao je kandidatima 'Života na vagi': Zdrava hrana može biti ukusna!

Kad je Mario Mandarić ušao u kuhinju showa 'Život na vagi', kandidatima je donio nešto više od recepata, pokazao im je da zdrava jela mogu biti ukusna, nekomplicirana i pristupačna, a pritom jednako uzbudljiva kao i sve ono što se uobičajeno poslužuje u renomiranim restoranima.

- U profesionalnoj kuhinji vrijede ista pravila kao i u 'Životu na vagi'. Hrana mora biti ukusna, jednostavna i zdrava, a razlika je u tome što se u restoranu ti principi podižu na višu razinu kroz tehniku, prezentaciju i kombinaciju okusa - ističe chef i dodaje kako se izazov krije u tome da zdrave namirnice, iako često djeluju skromno, pretvori u iskustvo dostojno Michelinove zvjezdice.

Foto: rtl

Jedan od njegovih zadataka u showu bio je približiti kandidatima namirnice koje mnogi izbjegavaju poput kvinoje, koja je iz sezone u sezonu svima 'najomraženija'.

- Kod kvinoje i sličnih namirnica važno je razbiti predrasude. Kandidatima sam pokazao kako kuhanjem u povrtnom temeljcu uz dodatak začinskog bilja i povrća kvinoja postaje ukusna i zasitna - objašnjava. Recepti su, kaže, bili prilagođeni njihovu svakodnevnom životu, jednostavni za pripremu, ali dovoljno zanimljivi da ih požele ponoviti i kod kuće.

Foto: rtl

- Hrana može biti i zdrava i bogata okusom i užitkom. Sve ovisi o pristupu jer pravilna priprema, dobra kombinacija začina i malo kreativnosti mogu svaku namirnicu učiniti privlačnom. Zdravo nikako ne znači dosadno ili neukusno.

Kad ga pitaju koje namirnice preporučuje svima koji žele jesti zdravo, a pritom paziti na budžet, Mandarić odmah nabraja: „Najčešće preporučujem namirnice koje su pristupačne, a nutritivno bogate. Jaja, leća, sezonsko povrće, zobene pahuljice i piletina osnove su iz kojih se mogu napraviti beskrajne varijacije jela uz mali trošak i maksimalnu korist za organizam.“

Mandarić u kuhinji uvijek traži više od samog okusa - želi da njegovo jelo prenese doživljaj i poruku.

Foto: rtl

- Moja je glavna motivacija uvijek stvarati jela koja imaju priču. Inspiraciju pronalazim u tradiciji, sezoni i ljudima oko sebe, a misao vodilja mi je da hrana mora izazvati emociju - kaže Mandarić te dodaje: „Ne stvaram jelo samo zato da bi bilo lijepo na tanjuru nego da kod gosta probudi sjećanje, osmijeh ili iznenađenje.“

A ako bi trebao izdvojiti samo jednu malu, ali moćnu naviku koju bi svatko mogao usvojiti odmah, chef ne dvoji: „Preporučio bih pripremu unaprijed. Ako kod kuće uvijek imate kuhanu rižu, povrće ili piletinu spremnu u hladnjaku, puno ćete lakše posegnuti za zdravim izborom. Planiranje obroka unaprijed štedi vrijeme, novac i čuva disciplinu.“

Foto: rtl

Mandarić tako podsjeća da zdrava hrana nije samo izbor za tanjur nego i ulaganje u kvalitetniji život, što želi da usvoje i kandidati devete sezone 'Života na vagi', koju možete pratiti od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.