Manekenka o godini iz pakla: 'Slomila me majčina bolest i 6 bezuspješnih IVF postupaka'

Slavna manekenka Ali Rhian Sugden i glumac Oliver Mellor jedan su od sedam britanskih parova kojima je teško začeti, i u protekle su četiri godine prošli više ciklusa potpomognute oplodnje ne bi li dobili dijete. Ali je otkrila da su potrošili više od 75.000 funti (ili oko 85.000 eura) na postupke IVF-a, nakon što su prošle jeseni prošli šesti ciklus pokušaja. Na Majčin dan ove godine, objavila je vrlo emotivnu fotografiju uz napomenu: Ovo je realnost za majke ratnice u borbi za IVF. Teško je!' - prenosi The Sun.

Tridesetsedmogodišnja Rhian kaže kako je bila iznimno zabrinuta jer se postupcima IVF podvrgla u vrijeme kad joj se majka Anita (72), borila protiv raka crijeva. Rhian je to toliko pogodilo da je razvila poremećaj prehrane, te izgubila oko 15 kg, jer je osjećala da se guši i da jednostavno ne može jesti.

- Sad sam puno bolje, no tijekom ljeta sam još bila toliko anksiozna da sam se osjećala naduto svaki puta kad bih trebala jesti, kao da me netko davi. Oko tri mjeseca sam imala baš grozan osjećaj gušenja i živjela sam na kockici čokolade i polovici banane svaki dan. Oliver je rezervirao ručak u krasnom restoranu za moj rođendan, a ja nisam mogla zinuti. Mama se liječila od raka debelog crijeva, a mi smo prolazili IVF i sve me to jednostavno preplavilo – priča Rhian.

- Osjećala sam se kao neuspjeh – kaže. Sada je na lijekovima protiv anksioznosti koji su joj pomogli. Štoviše, kaže da su joj promijenili život, jer se osjeća kao nova osoba.Njenoj majci rak je dijagnosticiran u srpnju 2021., no oporavila se nakon operacije i kemoterapija.

- Moja majka je najjača žena koju poznajem. Ne znam kako je prošla kroz sve to. Ona je moja najbolja prijateljica i bila je uz mene cijelo vrijeme – kaže Rhian. Dodaje kako se uglavnom može nositi s IVF, bez obzira na to što sa svih strana iskaču fotografije majki s bebama, no na Majčin dan to je bilo previše za nju.

- Bio je to jedan od onih dana kad kud god da se okrenete vidite sretne majke i sretnu djecu, a ja sam tu gdje jesam. Nisam više ljubomorna na prijateljice koje su majke, no ponekad je jednostavno teško – priča te dodaje kako je protekla četiri Majčina dana sebi govorila da će iduće godine i ona postati mama, ali se nije dogodilo.

Iako se čini da slavna manekenka ima sve što želi, od divnog supruga, lijepog doma do prilike da otputuje na egzotični odmor, iza zatvorenih vrata suočava se s mogućnošću da možda nikad neće postati majka, jer su joj liječnici rekli da je broj njenih jajašaca sada kao da ima iznad 45 godina.

Neugodan proces in-vitro oplodnje daleko je od glamuroznog svijeta koji prikazuje na fotografijama.

- Teško je jer kad liječnici oplode jajašce i vrate ga u maternicu imate dva tjedna čekanja tijekom kojih se uvjerite da ste ovaj puta sigurno trudni, a na kraju se pokaže da niste. Onda se potpuno skršite, uz nit neugodnih simptoma povezanih s hormonima. Ne znam kako se Oliver uspijeva nositi sa svime. On mi obično daje injekcije hormona jer želi biti uključen u proces – priča Rhian.

Kaže kako su rezultati testa sluznice maternice pokazali kako ima šanse ostati trudna, pa će jednostavno nastaviti pokušavati. Kad su se ona i Oliver 2018. Vjenčali, bili su uvjereni da će rođenje djeteta biti korak u unapređenju njihovog odnosa, pa zato ne odustaju.

- Kao dijete, maštala sam da ću imati četiri ili pet sinova, a sad vidim da ću biti sretna ako dobijem i jednoga. Oliver ne radi pritisak oko toga, ali znam da bi bio jako sretan da postanemo roditelji te da bi njegovi i moji roditelji jako voljeli postati djedovi i bake – kaže Rhian.

Dodaje kako smatra da su imali sreće već i u tome što si mogu priuštiti plaćanje IVF postupka, koji je jako skup.



