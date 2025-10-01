Brz i ekonomičan europski helikopter koji postavlja standarde čistog zrakoplovstva

Brice Makinadjian i Stephane Deport, inženjeri u tvrtki Airbus Helicopters, ponosno su promatrali elegantan plavo-bijeli helikopter koji je projurio iznad okupljene publike na pariškom aeromitingu u lipnju 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:10 Denver: Putnici evakuirani iz aviona u plamenu | Video: 24sata/Reuters

Radilo se o helikopteru Airbus RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft), naprednom prototipu dizajniranom da bude brži, tiši i ekonomičniji od konvencionalnih helikoptera. Ovaj rotokopter velike brzine i niskih emisija iznova definira let helikoptera kombinacijom brzine aviona i agilnosti rotokoptera, istovremeno smanjujući emisije CO2 za približno 25 % u usporedbi s konvencionalnim helikopterom iste kategorije težine.

Kako je sve počelo: europski timski rad

Razvojni put helikoptera RACER započeo je EU programom Clean Sky 2 (2014. – 2024.), najvećim istraživačkim programom u području zrakoplovstva ikada pokrenutim u Europi. Ovom javno-privatnom suradnjom između Europske komisije i europske zrakoplovne industrije financiran je razvoj inovativnih i najsuvremenijih tehnologija s ciljem smanjenja utjecaja zrakoplovnog sektora na okoliš.

Foto: Airbus

Podrška pružena u okviru programa Clean Sky 2 omogućila je da se različite komponente helikoptera RACER, kao što su aerodinamika, integracija motora i sustavi rotora, postupno usavršavaju prije zajedničkog testiranja u demonstratoru koji je izradio Airbus, vodeća europska zrakoplovna tvrtka. - Ovo partnerstvo je od temeljne važnosti - rekao je Makinadjian.

Čišća budućnost za europsko nebo

RACER je također dio europske misije da zrakoplovstvo učini zelenijim. U okviru europskog zelenog plana EU se obvezao da će postati klimatski neutralan do 2050. godine, a zrakoplovstvo nije iznimka. Strategija održive i pametne mobilnosti EU-a postavlja cilj da zrakoplovi s nultom stopom emisija budu spremni za tržište do 2035. godine. To bi bio velik korak prema klimatski neutralnom zrakoplovstvu i čišćoj budućnosti za europsko nebo.

Zašto je to važno?

Kao što je Axel Krein, izvršni direktor Zajedničkog poduzeća za čisto zrakoplovstvo (2025. – 2035.), nasljednika projekta Clean Sky 2, istaknuo, zrakoplovstvo je snažan pokretač europskog gospodarstva. Podržava 13,5 milijuna radnih mjesta i pridonosi europskom gospodarstvu s više od 1 bilijun eura. To je 3,6 % svih radnih mjesta i 4,4 % europskog BDP-a.

Za Kreina, važnost demonstratora helikoptera RACER za Europu je očigledna. Takvi novi dizajni pomoći će osigurati vodeći položaj Europe u zrakoplovstvu u budućnosti. -Trenutačno Europa ima tržišni udio od 58 % novih civilnih zrakoplova u svijetu, tako da je europsko vodstvo u zrakoplovstvu snažno. Ali to nije uklesano u kamen - rekao je.

Tišina i brzina

Nakon više od 10 godina razvoja, nove tehnologije upotrijebljene za prototip helikoptera RACER mogle bi postati bitan dio dizajna helikoptera tijekom sljedećeg desetljeća. Elegantan aerodinamički dizajn helikoptera RACER i bočno postavljeni rotori omogućuju mu brzinu krstarenja od preko 440 km/h – preko 50 % brže od običnih helikoptera.

Jedan od čimbenika je smanjen otpor zraka i vjetra, odnosno aerodinamički otpor, dok se kreće kroz zrak. To je 2,5 puta manje nego što je to slučaj kod drugih helikoptera iste težine.

Foto: Airbus

- Imamo manji aerodinamički otpor od najmanjih helikoptera na tržištu danas - rekao je Makinadjian. Glavni rotor je ponovno dizajniran s ciljem smanjivanja brzine i povećanja stabilnosti. Istodobno su sa strane dodana dva krila s bočnim rotorima kako bi se osigurao potisak prema naprijed. To znači da RACER može letjeti poput zrakoplova u određenim fazama leta, koristeći se svojim krilima i bočnim rotorima za kretanje naprijed, što ga zapravo čini kombinacijom helikoptera i zrakoplova s fiksnim krilima.

Ekološki način rada

Sustav Eco Mode, nalik start-stop funkciji u automobilima, omogućuje gašenje jednog od dva motora tijekom krstarenja, čime se smanjuje potrošnja goriva i emisije za oko 15 %, a helikopter prelazi veću udaljenost.

Zahvaljujući poboljšanoj aerodinamici, RACER troši i do 25 % manje goriva od klasičnih helikoptera. Inženjeri vjeruju da bi, osim u komercijalnom prijevozu, mogao biti ključan za hitne medicinske intervencije i spašavanja, gdje su brzina i smanjena buka presudni.

Od automobila do helikoptera

U razvoju RACER-a sudjelovalo je 40 partnera, među njima i njemački KLK Motorsport, specijaliziran za lagane materijale u autoindustriji, koji je razvio aerodinamičnu kupolu kokpita. Projekt ističe snagu široke europske suradnje industrije i istraživačkih institucija.

Let u budućnost

RACER je prvi put poletio u travnju 2024. i dosad skupio oko 35 sati leta. Testiranja se nastavljaju u Francuskoj, a inženjeri naglašavaju da je projekt tek na početku. „Ako ste zrakoplovni inženjer, ovakav projekt dolazi samo jednom u životu“, kaže Makinadjian. RACER ne pomiče samo granice brzine, već otvara novu eru učinkovitog i održivog europskog zrakoplovstva.

Istraživanja u ovom članku financira EU-ov program Obzor. Stavovi sugovornika ne odražavaju nužno stavove Europske komisije.

Autor: Tom Cassauwers

Više informacija:

StartFragment Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu Horizon, časopisu za istraživanje i inovacije EU-a.EndFragment