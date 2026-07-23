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Manje postaje više: Evo zašto je jednostavniji život novi luksuz

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 2 min
Manje postaje više: Evo zašto je jednostavniji život novi luksuz
Foto: PROFIMEDIA
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Ono što je nekada bilo simbol prestiža - skupe stvari, pretrpani rasporedi i stalna dostupnost - danas sve češće ustupa mjesto nečemu mnogo tišem i jednostavnijem

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Digitalna preopterećenost, neprestano praćenje društvenih mreža i 'stalan osjećaj' da se nešto propušta, stvara mentalni umor koji je teško prepoznati dok traje. Zbog toga je sve prisutniji trend digitalnog detoksa - svjesnog isključivanja ekrana na određeno vrijeme. Ljudi organiziraju 'bezekranske' vikende, uvode pravilo bez mobitela za vrijeme obiteljskog ručka ili večere, ili se jednostavno odlučuju za manje obavijesti i više tišine. U takvim trenucima, često se otkriva da je mir, koji se prije činio dosadnim ili nedostižnim, zapravo vrlo vrijedan.

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Jednostavnost se također sve više očituje u načinu na koji ljudi biraju svoje obaveze. Umjesto da se prihvaćaju sve moguće prilike i zadaci, sve više ljudi počinje reći 'ne' stvarima koje ne doprinose njihovom unutarnjem miru. Odluka da se smanji broj obaveza ne doživljava se više kao slabost, nego kao hrabar i zreo izbor. Upravo ta selektivnost omogućuje da se energija usmjeri na ono što zaista nosi smisao - na odnose, kreativnost, zdravlje i osobni razvoj.

Woman leaned back in the wooden chair. Enjoy your morning cup of coffee
Foto: GALINA VETERTSOVSKAYA

Upravo zato se u modernom lifestyleu sve više cijene i aktivnosti koje promiču svjesnost i prisutnost u trenutku. Joga, meditacija, svjesno disanje, šetnje bez cilja i kreativni hobiji poput crtanja ili pisanja, postaju način života, a ne samo povremena zanimacija. Ove prakse ne zahtijevaju veliku investiciju, ali donose osjećaj stabilnosti i jasnoće koji je u ubrzanom svijetu rijedak. One nas podsjećaju da se sreća često nalazi u malim stvarima - u dahu, u tišini, u trenutku kada se potpuno posvetimo sebi.

Jednostavnost se, osim u osobnom životu, sve više reflektira i u dizajnu prostora i odijevanju. Minimalizam u uređenju doma više nije samo estetski trend, već način stvaranja okruženja koje smanjuje stres. Prostor bez viška stvari, s dovoljno svjetla i funkcionalnim namještajem, potiče osjećaj lakoće i kontrole.

Foto: PROFIMEDIA

Slično tome, 'capsule wardrobe' koncept - garderoba sastavljena od nekoliko kvalitetnih i međusobno kombinirajućih komada - omogućuje manje svakodnevnog razmišljanja i više slobode. U takvom pristupu, odijevanje postaje jednostavno i bez napora, a izbori ujutro manje opterećuju.

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Ipak, jednostavnost ne znači život bez boja, emocija ili ambicija. Naprotiv - ona omogućuje da se energija usmjeri na ono što stvarno volimo. Kada se oslone suvišni detalji, lakše je prepoznati što nas ispunjava i što nas čini sretnima. To može biti mala šetnja s prijateljicom, čitanje knjige u parku, ili pak trenutak tišine prije nego što započnemo dan. Jednostavnost je zapravo prostor u kojem se mogu razvijati snovi, bez buke i pritiska.

Two Women Walking Together Through a Green Forest in Daylight
Foto: PROFIMEDIA
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U konačnici, ono što se danas smatra luksuzom, zapravo je povratak osnovnim vrijednostima - prisutnosti, ravnoteži i istinskom uživanju. U svijetu koji nas stalno gura prema većem, bržem i snažnijem, jednostavnost postaje svojevrsni otpor. Ne kao pobuna protiv napretka, već kao izbor da se živi s više svijesti, više ljubavi i više mira. I upravo zato, u ovoj novoj definiciji luksuza, najvrjednije je ono što se ne može kupiti - vrijeme, mir i osjećaj da smo zaista prisutni u vlastitom životu.




*Uz korištenje AI-ja

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