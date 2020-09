Marihuana u trudnoći povezana s psihotičnim ponašanjem djece

U novoj znanstvenoj studiji američki istraživači povezali su izloženost kanabisu u trudnoći s kasnijim psihotičnim ponašanjem, većom potrebom za pozornošću te slabijim kognitivnim sposobnostima

<p>Časopis Jama Psychiatry objavio je u srijedu znanstvenu studiju Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) s analizom podataka za 11.489 djece diljem SAD-a, koliko ih je sudjelovalo u istraživanju, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/23/health/weed-pregnancy-childhood-psychosis-trnd-wellness/index.html">CNN</a>.</p><p><br/> Znanstvenici su promatrali kognitivne i bihevioralne uzroke te ih procjenjivali u srednjoj dječjoj dobi, oko devete godine.</p><p>Od te djece njih 655 majke su izložile utjecaju kanabisa još u utrobi, a to su potvrdile u anketi. U usporedbi s 10.834 djece koja nikad nisu bila izložena kanabisu, kod te su djece otkrili više slučajeva psihotičnog ponašanja, veću potrebu za pažnjom te probleme sa socijalizacijom i spavanjem kao i slabije kognitivne sposobnosti.</p><p> </p><p>Ako je žena nastavila koristiti kanabis i nakon što je otkrila da je trudna, negativne posljedice su jače izražene.</p><p>- Korištenje kanabisa unatoč spoznaji da je trudna, može značiti da je žena i ranije puno konzumirala kanabis, napisali su autori.</p><h2>Rastući problem</h2><p>Korištenje marihuane kod trudnica u SAD-u je i Kanadi je rastući problem unazad 10 godina. Analiza koju je na 450.000 trudnica u dobi od 12. do 44. godine u SAD-u proveo National Institute on Drug Abuse pokazala je kako se broj udvostručio od 2002. do 2017. godine.</p><p>Većina koristi marihuanu tijekom prva tri mjeseca trudnoće, navodi studija, i riječ je uglavnom o rekreativnoj, a ne medicinskoj potrošnji. No prvo tromjesečje je najosjetljivije razdoblje za razvoj mozga fetusa i tad je on najskloniji oštećenju. Sastojak marihuane, THC, ulazi iz majčina krvotoka u mozak bebe. Studije su otkrile da u mozgu životinja u gestacijskoj dobi od samo pet ili šest tjedana već postoje receptori za kanabis.</p><p>Starije studije su pokazale da je korištenje marihuane tijekom trudnoće povezano s niskom porođajnom težinom beba, impulzivnošću, hiperaktivnošću te poremećajima pažnje i drugim kognitivnih i bihevioralnim teškoćama kod djece, kako navodi Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.</p><p> </p><p>Čak postoji povezanost i s autizmom. Prethodna studija je otkrila da žene koje su koristile marihuanu tijekom trudnoće imaju 1,5 puta veću šansu roditi dijete s autizmom. Stručnjaci ističu kako bi svaka konzumentica marihuane odmah po otkriću trudnoće morala razgovarati sa svojim liječnikom. No mnoge mlade žene nisu iskrene, barem sudeći prema rezultatima studija. Tako jedna studija navodi da je kod žena u dobi od 24 godina i mlađima gotovo dvaput veća vjerojatnost da će im testovima otkriti korištenje marihuane nego što su one spremne priznati.</p><h2>Upozorenje nadležnih</h2><p>Kao odgovor na povećanu konzumaciju marihuane tijekom trudnoće, šef službe javnog zdravlja SAD-a <strong>Jerome Adams </strong>objavio je priopćenje u kojem poziva na prestanak konzumacije kanabisa tijekom trudnoće.</p><p>- Nedavno povećanje dostupnosti marihuane i njezine potencije zajedno s pogrešnom predodžbom sigurnosti ugrozilo je naš najvrjedniji resurs, a to je mladost naše nacije. Djeca osjećaju posljedice konzumacije i nakon poroda. THC se u mlijeku majke zadržava i do šest dana nakon posljednje konzumacije kanabisa. To može utjecati na razvoj mozga novorođenčeta i rezultirati hiperaktivnošću, lošom kognitivnom funkcijom i drugim dugotrajnim posljedicama. Dodatno, dim marihuane može sadržavati iste štetne sastojke kao i duhanski dim. Nitko ne bi trebao pušiti marihuanu ni duhan u blizini djeteta - napisao je.</p><p> </p>