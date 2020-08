Trudnice imaju drugačije snove: Promjene u tijelu utječu na to

Iskusniji roditelji će upozoravati trudnice da se pripreme na besane noći čim beba stigne, no nisu svjesni kako su snovi problem za mnoge buduće majke mjesecima prije dolaska prinove

<p>Nesanica, umor i privikavanje na ulogu roditeljstva mogu vas zateći i prije nego što sretne vijesti o trudnoći podijelite sa drugima, piše <a href="https://www.healthline.com/health/pregnancy/pregnancy-dreams#what-if-theyre-a-problem">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto trudnice žude za određenom hranom</p><p>Što ste umorniji, vaše tijelo žudi za kvalitetnim snom. No umjesto da se osjećate bolje, primijetit ćete da se nešto promijenilo. Nije neuobičajeno da su se snovi tijekom trudnoće promijenili. Evo kakvi sve tipovi trudničkih snova postoje, koje su to promjene i što je do njih dovelo.</p><h2>Po čemu su trudnički snovi drugačiji</h2><p>Svi sanjaju, a snovi se javljaju u tzv. REM fazi, najdubljoj fazi sna. Tijekom snova osjećate emocije ili vidite slike, a neki snovi mogu potaknuti i nove ideje. Neki se ljudi sjećaju snova nakon što su se probudili, dok drugi tijekom spavanja imaju i više snova ali se ne mogu prisjetiti niti jednog nakon buđenja.</p><p>Sanjanje je normalan, sastavni dio spavanja. No tijekom trudnoće nastaje promjena u učestalosti i tipu snova koje sanajte. Nije neuobičajeno sjećati se snova, doživljavati iznimno životne snove ili se čak boriti s noćnim morama.</p><h2>Životni snovi</h2><p>Mnogi doživljavaju tijekom spavanja izrazito životne snove zbog kojih imaju dojam da upravo proživljavaju te trenutke. To u uključuje snažne emocije, jasne slike i ti se snovi mogu činiti kao stvarni doživljaji. Iako ih svi mogu doživjeti, čini se da su kod trudnica učestaliji. Umjesto zbunjujućih slika koje jedva možete sastaviti, ovi snovi stvaraju dojam stvarnog života. Probudivši se iz takvog sna, trebat će vam trenutak da se priberete i razdvojite javu od sna.</p><h2>Učestaliji snovi</h2><p>Čini se kako neke trudnice tijekom trudnoće češće sanjaju nego prije. Moguće je da tijekom ciklusa od osam sati sna sanjaju više snova, ili se taj broj povećava jer više drijemaju tijekom dana. Trudnoća uzrokuje umor, a što više spavate, veća je vjerojatnost da ćete više sanjati.</p><h2>Snovi povezani s majčinstvom</h2><p>U našem tijelu se stvara novi život i prirodno je da ste uzbuđeni očekujući novog člana obitelji. Zbog tog uzbuđenja, možda i nervoze, nije neuobičajeno sanjati svoju bebu. To je ustanovila i studija iz 1993. godina. Svakog dana sanjarite o tome kako ćete nositi svoju bebu, pa nije čudno da se upravo takve slike pojavljuju dok spavate. Trudnice najčešće sanjaju tek rođenu djecu ili kako grle svoje bebe. Neke trudnice sanjaju kako razgovaraju sa svojim beba, imaju snove o dječjim imenima ili spolu bebe.</p><h2>Tjeskobni snovi</h2><p>Nemojte se iznenaditi ako se pojave i tjeskobni snovi. Priprema za dolazak djeteta zahtijeva mnogo vremena i energije, a koliko god da ste uzbuđeni oko svega, sigurno je prisutna i mala doza straha. Snovi mogu pružiti uvid u neke od vaših najvećih briga, bez obzira je li riječ o financijskim problemima, usklađivanju novorođenčeta i starijeg djeteta, povratak na posao nakon porodiljnog ili usklađivanje poslovnih i obiteljskih obveza. Možda ste zabrinuti oko trudova i porođaja. Uz toliko briga, normalno je da ih vaš mozak ističe u snovima.</p><h2>Lakše prisjećanje na snove</h2><p>Mnogim se trudnicama lakše prisjetiti snova, iako su se možda prije trudnoće budile bez ikakvih sjećanja na snove. Neke od njih mogu biti uvjerene da uopšće nisu sanjale.</p><h2>Noćne more</h2><p>Jednako kao što tijekom trudnoće možete sanjati vesele i uzbudljive snove, moguće je da ćete proživjeti i pokoju noćnu moru. Studija iz 2016. godine je pokazala da ih onbično potiču emocije, bez obzira je li riječ o strahu od poroda ili zabrinutosti hoće li s bebom sve biti u redu.</p><p>Noćne more pojavljuju se u različitim oblicima, od toga da sanjate kako vam je beba pala, ili da ste je doslovno izgubili. Ako ste u prošlosti proživjeli spontani pobačaj, možda ćete sanjati da se to opet zbiva.</p><p>Također, tijekom trudnoće nisu neuobičajeni snovi o tome da ste ste izgubili ili da ste zarobljeni. Iako su uobičajeni, takvi snovi mogu biti prilično uznemirujući.</p><h2>Zašto se snovi mijenjaju u trudnoći</h2><p>Postoje brojna objašnjenja, no smatra se da je glavni uzrok promjena u načinu sanjanja hormonalni vrtlog u kojem se nalaze trudnice. Hormi utječu na cijelo tijelo, a neke trudnice zbog hormona imaju i izrazite nagle promejen raspoloženja. Ako ste se rasplakali kao kišna godina samo zato što je netko pojeo ostatke hrane iz hladnjaka, niste prva trudnica koja to proživljava. Kao što hormoni utječu na emocije i čine ih intenzivnijima, isto mogu učiniti i sa vašim snovima.</p><p>Dodatno, hormonalne promjene u trudnoći uzrokuju umor, što znači da ćete više i češće spavati, pa je i veća šansa da ćete vciše sanjati. Neki teoretičari smatraju da je sanjanje način kako spremate sjećanja, a na mnogo načina snovi su oblik terapije. Snovi vam pomažu da lakše preradite indormacije i bolkje razumijete svoje osjećaje. Nije stoga čudno da emocionalna iskustva trudnica presrastaju u češće i intenzivnije snove.</p><h2>Što učiniti ako su snovi postali problem</h2><p>Učestali i ponavljajući neugodni snovi i noćne more tijekom trudnoće mogu biti slučajnosti, ali i način da vam mozak ukaže na neki određeni tip straha. Među najboljim načinima da se riješite neugodnih snova i smanjite njihovu učestalost jest da o njima razgovarate. Možete pričati s prijateljem, članom obitelji ili liječnikom, a čak možete i voditi dnevnik snova.</p><p>Ukoliko ste otvoreni i iskreni o svojim strahovima, to će vam pomoći da sagledate stvari iz druge perspektive. Kad s drugima porazgovarate o svojim osjećjima, shvatiti ćete da nemate razloga za zabrinutost. Ponekad promjenu u snovima može donijeti i prekidanje uobičajenog ritma spavanja. Kako biste zadržali svoj ritam spavanja, iskušajte sljedeće trikove:</p>