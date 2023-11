Marin je 'šaptač ribama', dok čisti veliki akvarij u Karlovcu jesetra se mazi i jede mu iz ruke

Kada netko pita Marina Jarnjaka voli li svoj posao, odgovor je - da, neizmjerno. On je ronilac u karlovačkom akvariju Aquatika koji je zadužen za čišćenje, a kada uroni u veliki akvarij odmah ga dođu pozdraviti njegovi ljubimci. Najbolja prijateljica mu je sibirska jesetra koja se voli maziti, a dok je hrani doslovce mu jede iz ruke.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Sibirska jesetra (Acipenser baerii) kao vrsta potječe još iz doba dinosaura te se otada nije puno mijenjala. Na tijelu ima pet redova koštanih štitića, usta su joj s donje strane, a živi u dubokim dijelovima velikih rijeka. Jesetre su postale regionalno izumrle vrste u Hrvatskoj, dijelom zbog brana i hidroelektrana koje su prekinule njihov put tijekom mrijesta.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kako bi mogao očistiti veliki akvarij, Marin mora zaroniti na tri metra. Temperatura vode je od 18 do 20 stupnjeva, a da bi ga očistio potrebno mu je ponekad i do tri sata. U akvarij ulazi bez boce, koja ostaje vani i s kojom ga povezuje desetmetarsko crijevo. S ribama se druži već sedam godina, od kad je akvarij otvoren. Dobro se poznaju. Do sad ga niti jedna riba nije ugrizla.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Aquatika je jedini potpuno slatkovodni akvariji u Hrvatskoj. Kreiran je s idejom o razvijanju svijesti o iznimnoj biološkoj raznolikosti, a istovremeno educira kako iskoristiti velika prirodna bogatstva Hrvatske u funkciji turizma.

Izložbeni postav akvarija uključuje prikaz flore i faune hrvatskih rijeka, geološke prošlosti te tradicijske kulture i povijesti porječja četiriju karlovačkih rijeka. Posjetitelji mogu razgledati bogatstvo života u rijekama i jezerima, odnosno više stotina primjeraka slatkovodnih ribljih vrsta, od čega je više desetaka endemskih.