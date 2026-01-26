Obavijesti

PIZZA NA TESTU

Marketinški trik ili hit godine? Isprobali smo novu Carbonara pizzu iz Franko’sa, evo dojmova

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Glavni razlog zašto smo je išli testirati bio je vrlo jednostavan: htjeli smo vidjeti ima li ova pizza ikakve stvarne veze s legendarnom talijanskom pastom Carbonarom ili se radi samo o marketinškom triku

Carbonara pizza novi je novitet na meniju pizzerije Franko’s - one iste pizzerije koja se već godinama uredno nalazi među najboljima na svijetu. A kad se na takvom mjestu pojavi nešto novo, nema čekanja. S obzirom na to da je pizza na meniju tek nešto više od tjedan dana, odlučili smo reagirati promptno i isprobati je među prvima. Rezervirali smo stol, došli u novi Franko's 2 na novoj lokaciji i čarolija je počela. 

Pizza carbonara | Video: 24sata

Naručili smo tri pizze, od kojih je jedna naravno bila Carbonara, jedna s pistacijom Pistachio B., a druga Deer Dear s bresaolom od jelena. 

Foto: 24sata

Zvijezda ove večere - pizza Carbonara stoji 15,50 eura, dosta je velika i komotno je mogu jesti dvije osobe. Glavni razlog zašto smo je išli testirati bio je vrlo jednostavan: htjeli smo vidjeti ima li ova pizza ikakve stvarne veze s legendarnom talijanskom pastom Carbonarom ili se radi samo o marketinškom triku.

I odgovor je - vrlo jasno - da, ima. Sastojci koji se nalaze na ovoj pizzi su mozzarella fior di latte, pecorino sir, guancale nero (obrazi crne slavonske svinje), polusušene žute rajčice, žumanjak i svježi bosiljak. Sve su to sastojci koji odgovaraju onima u pasti Carbonari (osim rajčice). No sve je jako lijepo ukomponirano, pizza je zapravo dosta blaga i nema nekih okusa koji dominiraju. Jedna velika pohvala ide za to što komadići guancalea nisu žilavi, niti premasni, već baš ugodni za jesti. Tope se u ustima.

Ukratko, jedna jako fina pizza koja je idealne za one koji ne vole previše eksperimentirati. Okusi su poznati, tijesto je - kao i uvijek kod Franko’sa - mekano i prozračno, a sočnost je postojana od prvog do zadnjeg zalogaja.

Foto: 24sata

Druge dvije pizze koje smo probali su također bile ukusne. Dear deer (18 eura) smo već isprobali i nije razočarala ni ovaj put. Izgledom je jako privlačna zbog ljubičaste boje koju daje podloga od cikle, a okus bresaole od jelena u kombinaciji s kozji sirom nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Pistachio B. je jedna dosta kvalitetna pizza s pistacijama koju su odlično ukomponirali s burratom i bresaolom. Ako volite pistacije ova pizza će vam biti pun pogodak, pogotovo zbog burrate koja malo razblaži težinu okusa pistacije. Cijena joj je 16,50 eura.

Foto: 24sata

Za desert smo kušali i njihov tiramisu. I bio je odličan, jako kremast i ukusan. Nije se osjetio previše rum, a ni kava. Baš onako kako treba. Ako volite okus kremaste rapsodije u ustima, ovaj desert je pravi odabir za vas.

Foto: 24sata

