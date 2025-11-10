Pizza Dear Deer u ponudi Franko'sa donosi sklad okusa koji nadilazi sva normalna očekivanja - 'masterchef' touch daje izbalansirana podloga koja jako blago 'baca' na slatkasto, od cikle, bermeta, aceta i meda
Grof Lovski zajedno sa Franko's pizzerijom izbacio novu pizzu: 'Divljač i cikla su super spoj!'
Stalno nešto novo kreiramo, pa smo se sjetili da bismo mogli divljač staviti na pizzu i odlučili to isprobati. Prošlo je među kušačima i tako sad imamo prvu pizzu od divljači na ovim prostorima, a možda i šire, i to sve od lokalnih i domaćih sastojaka, pohvalio nam se voditelj Franko's Pizza&Bara Zvonimir Tkalčević kad smo stigli da isprobamo novitet koje su osmislili s prvim i jedinim domaćim brendom posvećenim proizvodnji trajnih i polutrajnih mesnih i suhomesnatih proizvoda od domaće divljači - Grofom Lovski.
Iako im je u Čazmi proizvodnja i street food bar, u Zagrebu uskoro otvaraju dućan sa suhomesnatim proizvodima od divljači, kao i jelenjom bresaolom koja "krasi" najnoviju Dear Deer (op.a., dragi jelene) pizzu, jednu od zaista najposebnijih koje smo (ikad) probali...
- Izvorna ideja bila je kreirati nešto lokalno, s domaćim sastojcima koji podsjećaju na šumu. Zato smo odabrali vrhunsku jelenju bresaolu i prepustili našim pizzaiolima da od nje učine nešto unikatno na ovim prostorima. Rezultat je pizza koja će, nadamo se, oduševiti naše goste - kaže Zvonimir Tkalčević.
Ova kombinacija stvara pravo gastronomsko otkriće za sve one koji "žele više", a može se kušati na lokacijama u Darwinovoj i Branimirovoj u Zagrebu.
Pizza Dear Deer u ponudi Franko'sa donosi sklad okusa koji nadilazi sva normalna očekivanja - "masterchef" touch daje super izbalansirana podloga koja jako blago "baca" na slatkasto, od cikle, bermeta, aceta i meda - stapa se s vrhunskom mozzarellom, mekim kozjim sirom, svježim špinatom i jelenjom bresaolom, koja je zapravo sušeni but, u ovom slučaju sušeni jelenji but, koji odležava od tri do četiri mjeseca prije konzumacije. Naravno, ono zbog čega je Franko's poznat je super lagano tijesto koje čini zaokruženu priču, a koje rade od vlastitog mljevenog brašna, u napolitana stilu, po posebnoj recepturi.
Ponosni što se Grofov potpis od divljači našao na meniju jedne od 20 najboljih pizzerija na svijetu iskazao je i Marko Lušić, direktor Grofa Lovskog.
- Ponosni smo što je naša jelenja bresaola pronašla mjesto na meniju jedne od najboljih pizzerija na svijetu. Ovo partnerstvo pokazuje da vrhunska divljač može biti dio suvremene, kreativne gastronomije i pritom zadržati autentični karakter - zaključio je Lušić.
