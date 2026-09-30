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Markuševčani su zbog redukcije vode žedni željno čekali cisternu

Piše Marijana Matković,
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Markuševčani su zbog redukcije vode žedni željno čekali cisternu
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Krajem ‘80-ih godina kulminirale su nestašice vode u podsljemenskim naseljima. Ogorčenje zbog čekanja na vodu po ljetnoj žegi preraslo je u prosvjede

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Tijekom ljetnih mjeseci krajem ‘80-ih godina stanovnici Markuševca te nekih drugih podsljemenskih naselja, poput Vidovca, Bidrovca i Popovca, često su se suočavali s redukcijama vode. Danima su znali dobivati vodu tek po nekoliko sati noću, kad bi je “hvatali” u kante. Glavni razlog bila je preslaba infrastruktura u naseljima koja su se brzo širila i rasla, posebno u vrijeme ljetnih suša, što je kulminiralo u ljeto 1988. godine. Čim bi se začuo zvuk autocisterne, ljudi su hrlili na ulice s plastičnim kanistrima, kantama i bačvama, pokazuje fotografija iz 1988. godine.

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