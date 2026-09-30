Markuševčani su zbog redukcije vode žedni željno čekali cisternu

Tijekom ljetnih mjeseci krajem ‘80-ih godina stanovnici Markuševca te nekih drugih podsljemenskih naselja, poput Vidovca, Bidrovca i Popovca, često su se suočavali s redukcijama vode. Danima su znali dobivati vodu tek po nekoliko sati noću, kad bi je “hvatali” u kante. Glavni razlog bila je preslaba infrastruktura u naseljima koja su se brzo širila i rasla, posebno u vrijeme ljetnih suša, što je kulminiralo u ljeto 1988. godine. Čim bi se začuo zvuk autocisterne, ljudi su hrlili na ulice s plastičnim kanistrima, kantama i bačvama, pokazuje fotografija iz 1988. godine.