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Kakvi amateri! Dragulje su skrivali u čarapama i džepovima

Piše Ana Vukašinović,
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Kakvi amateri! Dragulje su skrivali u čarapama i džepovima
Foto: 123RF
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Na Bregani carinici otkrili zlato i drago kamenje vrijedno više od 30.000 maraka, piše Večernji list na današnji dan 1997. godine

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Prije gotovo tri desetljeća carinici na Bregani imali su poprilično neobičnu zapljenu. Večernji list 27. rujna 1997. godine izvijestio je kako su u sportskom automobilu njemačkih registracija pronađene veće količine zlatnine i dragoga kamenja, a dio dragocjenosti putnici su pokušali sakriti na prilično domišljatome mjestu - u vlastitim čarapama.

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