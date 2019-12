Martin iz Osijeka (24): 'Stand upom se borim s depresijom'

Godinama ne osjećam sreću. Uglavnom sam ravnodušan. Imam problem sa spavanjem, odgovara mi izolacija, ljubav osjećam sve manje, stalno sam umoran, nemam volje ni za što...

Ovako je Martin Rosner (24) iz Osijeka umjesto svoje stand up točke, mladima u lokalnom kafiću govorio o bolesti s kojom se godinama bori. Depresiji.

- Moja obitelj je normalna, funkcionalna. Mama, tata, mlađi brat i ja. Odgajani smo bez trauma, u ljubavi i pažnji. Imamo sve što poželimo. Imam osjećaj krivnje što se uopće usuđujem osjećati se ovako loše. U školi sam bio odličan, pošao sam u Zagreb na fakultet 2013. i na prvoj godini se to javilo. Prestao sam komunicirati s ljudima, ići na predavanja, osjećao sam se bezvrijedno, pojavile su se crne misli, manjak energije... Nisam nikome o tome govorio. Sramio sam se. Kad bi roditelji nazvali, lagao sam da je sve OK. Tjednima nisam izlazio iz sobe. Pao sam godinu. Dani su se pretvorili u borbu sa sobom. Bio sam sve tuplji, imao sam osjećaj da trunem iznutra - kaže.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Vratio se u Osijek jer je izgubio pravo studiranja. Tad se suočio s najgorim neprijateljem, nerazumijevanjem.

- Tad sam otkrio tri najomraženije fraze u životu: ‘trgni se’, ‘nemaš zbog čega biti tužan’ i ‘zapravo si lijen’. Depresija je kemijski disbalans u mozgu. Nešto što ne možeš kontrolirati. A svi očekuju od tebe da se ponašaš kao da to nemaš. Ni moji roditelji to nisu razumjeli, nisu htjeli priznati da sam bolestan, mislili su da se izmotavam jer sam pao godinu. Govorili su mi da se pokrenem, da ne mogu dane provoditi igrajući videoigre. A nisu razumjeli da mi jedino te pokretne šarene slike ubijaju crne - priča.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Krenuo je na terapiju. Uspio je posložiti život toliko da njime donekle bude zadovoljan. Kako je oduvijek volio komediju, ali i crtanje, okušao se u stand up komediji nastupajući sa skupinom entuzijasta Stand lega up. Sad gostuju po Hrvatskoj, a stripovima “Hot paper comics”, koje je počeo prevoditi i na engleski, stalno raste publika. Jedan je na internetu pogledalo milijun ljudi. Često u stripovima provlači temu depresije jer želi otvoriti stalan dijalog o toj bolesti.

- Napisao sam knjižicu o depresiji jer sam imao potrebu nekome reći sve o tome. Nitko me nije vidio u mojim najgorim fazama i to sam htio ispričati. Kad su mi se nepoznati ljudi počeli javljati s podrškom, posebno oni koji su se pronašli u tome, shvatio sam da moram potražiti stručnu pomoć. Shvatio sam da depresija nije stanje moje osobnosti niti moja slabost nego naprosto bolest, stanje s kojim moraš živjeti, kao slomljena ruka. Krenuo sam na terapije, dobio sam lijekove, krenuo sam na meditacije, u teretanu, i počeo sam se osjećati bolje - priča Martin i nastavlja:

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Dobro je imati osobu od povjerenja. Meni je to moja djevojka. No i kad imaš sve to, možeš se slomiti. Korak k ozdravljenju je spoznaja da možda nisi u stanju osjetiti ljubav koju primaš, ali je možeš i trebaš davati, nekoga usrećiti, jer onda to i tebe čini zadovoljnijim. Možda iz toga ide moje zadovoljstvo da se bavim stand upom, da nasmijavam ljude - zaključuje hrabri mladić.

