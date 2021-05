Martina Minković (42) iz Bistre oduvijek nešto izrađuje i zanima ju sve - od vezenja, quillinga, te izrade vjenčića ili bistranskog kraluša. No, ipak, najviše je privlače zahtjevniji izazovi kao i želja da isproba neke nove stvari. Jednostavno, ruke joj stalno nešto moraju raditi.

- Tradicija me oduvijek privlačila, a vjerojatno je sve krenulo u nižim razredima osnovne škole kada nam je učiteljica sa toliko ljubavi govorila o našim nošnjama, folkloru, običajima i kako su žene izrađivale doma sve same. Naravno sve manje žena se bavi sa takvim stvarima u današnje vrijeme, a heklanje je jedan od prekrasnih starih zanata sa kojim možeš izraditi sve - od odjevnih predmeta, ukrasa, torbi, deka, jastuka, kapa, šalova... - ispričala je Martina i dodala kako su nju nekako privukle torbe, no kad kažeš nekome da heklaš, u glavi im se odmah stvori slika starih baka koje heklaju tabletiće i čarape.

Istaknula je kako se puno ljudi iznenadi kad vide gotov proizvod i kada im stari zanat prikažeš na jedan moderni način. Ona je heklanku ili kukicu prvi put primila u ruke s 30 godina, a najprije je radila male košarice, podmetače i ukrase za bor.

- Prilikom traženja ideja na internetu našla sam zanimljivu torbu za plažu, ljetnu torbu, a po našim dućanima nudi se sve pretežno isto, svaka druga osoba ima istu torbu a ja volim nešto drugačije, nešto što nećete sresti sto puta na ulici i tako je krenula priča sa torbama - tvrdi.

Iako u početku nije znala gdje, kakav i koliko materijala kupiti, volja i upornost su je doveli do prve torbe. Za probu je kupila prirodnu jutu, heklanku i krenula u izradu. Nakon nekoliko pokušaja i kretanja ispočetka, prva torba je bila gotova.

- Kad od ravne špage napravite predmet koji ćete nositi i znate da ga imate samo vi, osjećaj je odličan. Bila sam jako ponosna na sebe - rekla je. Nakon prve torbe Martina je krenula istraživanje materijala koji bi bio kvalitetan i cjenovno prihvatljiv za izradu. Isprobala je puno materijala koji se mogu naći u Hrvatskoj, no nikako nije bila zadovoljna jer gotov proizvod nije izgledao onako kako bi trebao.

- Na kraju sam kvalitetan materijal našla u Turskoj. Tanak je, a opet dovoljno čvrst za sav teret naših torbi - istaknula je. Također, drvene ručke za torbe radi mala tvrtka iz Ivanić grada tako da su neki modeli torba 100 posto hrvatski proizvod. Inače, za izradu jedne torbe Martini treba najmanje četiri sata a nekad i duže, ovisno o modelu i veličini, dok je rok isporuke od 10 do 14 dana jer se rijetko kad dogodi da ima koju gotovu doma.

- Trudim se napraviti razne modele da ima za svakoga ponešto, a 'Lily' torba je jedna od najdražih - rekla je i dodala da se cijene torbi kreću od 250 do 400 kuna, a mogu se naručiti preko Facebook stranice ili Instagram profila blue.hand.made.

Sve Martinine torbe su unikatne, a izrađuje ih tako da vidi negdje primjer neke torbe pa ju pokuša napraviti na neki svoj način, uvijek doda nešto svoje, primjerice perlice ili marame, pa je tako svaka torba različita.

- Uživam u ovom što radim. Ovo je za mene ljubav na prvi pogled, jedan stari zanat u modernoj verziji. Toliko predivnih stvari možeš napraviti, mašti na volju kukicu u ruke i nešto originalno će nastati - zaključila je.