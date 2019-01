Martina je uspjela u Hrvatskoj: 'Od trepavica se može živjeti'

Ekstenzije trepavica moraju biti uredne, primjerene licu, svaka trepavica mora ići u istom smjeru, ne smije dodirivati kožu, mora pratiti stil žene koja ih nosi, mora biti dovoljno udaljena od kapka i ništa ne smije stršati ili djelovati neuredno. To je samo dio kriterija na natjecanjima u postavljanju umjetnih trepavica, tzv. Lash Challenge kojeg sam prvi puta u Hrvatskoj pokrenula u 2017. godini, objašnjava nam Martina Krajinović Gülson (36) iz Zagreba.

Diplomirana je ekonomistica koja se odmah nakon studija prekvalificirala za kozmetičarku i otvorila kozmetički salon, a prije šest godina specijalizirala se za postavljanje umjetnih trepavica i od toga napravila biznis. Počelo je s brojnim edukacijama u inozemstvu gdje je učila zanat. Kaže kako je prošla najmanje 15 edukacija, a svakog mjeseca dodatno odlazi na najmanje dva kongresa kako bi ostala u kontaktu sa stručnjacima iz cijeloga svijeta.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Otkrila je i natjecanja u postavljanju umjetnih trepavica pa se kao natjecateljica javljala na nekoliko njih i osvajala prva tri mjesta. Na tim je natjecanjima, kaže, dobila samopouzdanje i shvatila da njen rad može konkurirati ostalim svjetskim lash tehničarima. Na krilima tog uspjeha postala je i edukatorica te svoje znanje dijeli sa drugim lash tehničarima.

- Naša zajednica u svijetu je velika mreža i svi smo povezani. Uz društvene mreže, a temelj naših poslova su Facebook i Instagram, redovito smo u kontaktu i uzajamno se podupiremo. Riječ je o milijunima ljudi iz cijeloga svijeta. Susrećemo se na kongresima i sajmovima te na natjecanjima. Shvativši potencijal, odlučila sam i u Hrvatskoj pokrenuti natjecanje koje će stručnjacima omogućiti podršku kolega. Lani je bio prvi Lash Challenge, ove godine u travnju drugi, a sada smo već u pripremama za sljedeći u 2019. godini – objašnjava ona dodajući kako uz organiziranje takvog natjecanja i sama sudjeluje u ocjenjivanju radova.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Ostali suci dolaze iz drugih zemalja, a na hrvatskim natjecanjima sudjeluje i do 80 sudionika koji plaćaju kotizaciju od 100 eura po kategoriji. Ukupno je pet kategorija, a sponzori najčešće osiguravaju materijal ili nagrade za prva tri osvojena mjesta. Sljedeće godine natjecatelji će moći osvojiti i novčanu nagradu za pobjedničko mjesto, najavila je Martina dodajući kako je taj natjecateljski aspekt vrlo važan za buduće profesionalce.

- Klijenti vole kad ulažemo u svoje znanje i napredujemo, a to ujedno pomaže i u naplati našeg rada. Dodatno, raste vam ugled u svijetu trepavica, pa mnogi mogu postati edukatori, kao što sam i ja.To znači da specifična znanja i vještine prenosim drugima te dajem certifikat kojim potvrđujem da su polaznici nakon moje edukacije spremni za samostalan rad – nastavlja Martina objašnjavajući kako je kao edukatorica do sada osposobila najmanje 2000 ljudi diljem svijeta.

Takav posao podrazumijeva dinamičan životni ritam s kojim se za sada odlično nosi.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

- Prije dva dana sam se vratila iz Amsterdama, prekosutra idem u Rigu, a zatim putujem u Kolumbiju. Ljudi koje upoznajem prate moj rad i vole kako podučavam i predajem, pa me pozivaju da gostujem u njihovim zemljama i naučim ih svojim tehnikama – nastavlja ona objašnjavajući kako je posao lash tehničara iznimno zahtjevan te podrazumijeva mirnu ruku, dobar vid i beskrajnu strpljivost.

- Ekstenzije se mogu stavljati pramen po pramen ili trepavicu po trepavicu, ovisno o željama klijentica. Sve to zahtijeva nekoliko sati pogrbljenog sjedenja i manualnog rada. Svojedobno mi je jedan kirurg rekao da se po specifičnosti poze i osjetljivosti posla moj rad može mjeriti s njegovim – objašnjava ona.

Vlasnica je lash salona u kojem ima dvije zaposlene tehničarke, a kaže kako poslovanje napreduje.

- Svijet je lud za trepavicama, pa tako i Hrvatice. Imamo puno klijentica. U zadnje vrijeme u modi je mačkasti look i tzv "Kardashian" look. Jako je važno da su spremne poslušati savjete naših stručnih radnica jer su se za to educirale. Ima žena koje traže nešto što im nikako ne bi odgovaralo, pa onda poslušaju kad im preporučimo ono što je za njih najbolje. Ugradnja ekstenzija može promijeniti izraz lica i jako je važno da to radi stručna osoba. Bilo je situacija gdje su ženama otpadale ili se nepovratno uništavale prirodne trepavice, ali to je rezultat nestručnog rada i educiranom tehničaru se tako nešto ne može dogoditi. Naime, vrlo je pogrešno mišljenje da su ljepila za trepavice namijenjena i za kožu, pa mnogi onda lijepe trepavice izravno na kapak, umjesto da ih lijepe za prirodne trepavice, za dlaku. Radi toga često dolazi do upala i infekcija te trajnih oštećenja – kazala je Martina. Razlikuju se, kaže ona, ekstenzije za svakodnevni poslovni izgled od onih za noćni izlazak. Tako je najeksponiranija žena u Hrvatskoj, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, prema riječima stručnjaka promašila sa svojim ekstenzijama.

- Nikad je nisam vidjela izbliza pa ne mogu komentirati preciznost i rad tehničara. Ali ono što mogu komentirati je općenito odabir ekstenzija koji u njezinom slučaju ne prate javnu ulogu koju ima. Preguste su i preteške za njezine oči. Trepavice trebaju istaknuti ljepotu očiju, a ne prekriti oko – odlučna je Martina.

Veliki uspjeh koji je ostvarila ponukao ju je i na proizvodnju vlastite linije trepavica. Kaže kako na mjesec proizvedu više tisuća kutija koje prodaju u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori , Sloveniji, Velikoj Britaniji, a planiraju skoru ekspanziju poslovanja i u europske zemlje te u Latinsku Ameriku. Dinamičan život i poslovni uspjeh može uskladiti i s privatnim životom, pa je tako supruga i majka dvoje djece stare pet i sedam godina. Mališane vodi sa sobom na putovanja kad god stigne, a budući da joj je suprug menadžer u poznatoj tvrtki, nerijetko se susreću samo u zračnim lukama putujući svatko na svoje odredište. Ipak, svako odricanje i žrtva vrijedi, kaže Martina, jer trepavice i beauty business su njezin život.

