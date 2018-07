Poslovni uspjeh: ‘Sigurnost djece na igralištu moj je posao’

U područje sigurnosti djece na igralištima ušla sam sasvim slučajno. Profesor na fakultetu “žalio se” kako svi uvijek biramo iste teme za završne radove, te predložio da netko odradi temu sigurnost djece na igralištima.

Nakon toga sam počela istraživati više o toj temi i iznenadila se kako je to u svijetu razvijeno, a kod nas se o tome malo zna. Na kraju sam napravila završni rad na tu temu, a uz to sam i autorica nekoliko stručnih radova, te sam radila i na pisanju Zakona o sigurnosti na prostorima za igru, priča poduzetnica Kristina Švagelj Kramarić (34), vlasnica i direktorica tvrtke Play Creators koja se bavi prodajom opreme i postavljanjem dječjih igrališta, sportskih i vodenih igrališta. U poduzetničke je vode krenula s bivšim suprugom, dok je put u jednom trenutku nastavila sama, s malenim sinom koji sad ima tri godine. Njen je otac imao kafić, za koji je Kristina jedno vrijeme vodila i poslovanje, nakon toga je otvorila i vlastiti kafić, a kad je došlo do zasićenja, pokrenula je časopis u kojem je bila i urednica.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- U sadašnjem poslu zadržala sam se deset godina i vrlo sam zadovoljna. Mislim da sam se napokon pronašla - govori Kristina te dodaje da je imati privatni posao ipak vrlo težak put - i to svaki poduzetnik zna.

- Zato ne volim kad mi netko kaže: “Lako tebi” jer taj nije iskusio izazove privatnog poslovanja. Naravno da ima i svojih prednosti. Ipak, za svaki posao potrebno je stalno usavršavanje i fakultetska diploma više nije dovoljna - objašnjava Kristina. Primjerice, za inspektora koji utvrđuje razinu sigurnosti na igralištu, što navodi kao svoje drugo zanimanje, osposobljavala se u organizaciji RoSPA iz Velike Britanije koja se sigurnošću bavi već stotinu godina, a djeluje pod samom kraljicom te je tako postala jedna od prvih ‘ženskih inspektora’ za preglede igrališta, jedina u Hrvatskoj i jedna od pet u Europi. Trenutno se time ne bavi, no kroz svoj Obrazovni centar za prevenciju nesreća, održava tečajeve iz područja sigurnosti djece, te treninge za novu generaciju inspektora.

- Odgoda plaćanja u Hrvatskoj je najveći problem za poduzetnike. Što je veća firma, to je odgoda duža. Ona može trajati čak do 90 dana - kaže Kristina.

Dodaje da je otvaranje firme proteklo bez ikakvih problema jer je u to vrijeme to bio tek početak otvaranja j.d.o.o. No, otvaranje ustanove za obrazovanje odraslih trajalo je dugo, skoro godinu dana.

- Nekoliko puta su vraćali akt o osnivanju i odbijali naziv s besmislenim obrazloženjima - prisjeća se Kristina. Kaže kako se sama financirala jer svaki put kad je pokušala dobiti poticaje preko HZZ-a, nije uspjela.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Možda je sada to već općepoznata stvar, no ja nisam znala da prvo morate dobiti njihovo odobrenje za poticaje za samozapošljavanje i tek onda krenuti u otvaranje tvrtke. Naravno, ja sam napravila obrnuto. Nude se poticaji za žene poduzetnice no uglavnom budu za sve osim za trgovinu. Tako da se ne oslanjam na druge nego samo na sebe - zaključuje Kristina.

'Na poslovni put vodim i sina'

Iako je većinu vremena odjevena poslovno, Kristina u završnoj fazi radova na igralištima, dok nadgleda jesu li svi detalji ‘sjeli na mjesto’, često i sama mora odjenuti trenirku. Zbog posla često i putuje, a kad god je moguće, svog trogodišnjeg sina vodi sa sobom na put.