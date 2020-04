Maske suzbijaju širenje gripe i drugih virusa, ali nisu savršene

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Veliki vodič: Dovoljno je imati lijekova za sljedeća dva tjedna

Maske za lice mogle bi pomoći u ograničavanju širenja pandemije Covida-19, smatraju znanstvenici koji su proučavali učinak kirurških maski na transmisiju virusa gripe i ostalih virusa iz porodice korona.

Njihova je studija pokazala da je nošenje kirurških maski značajno smanjilo količinu virusa gripe u kapljicama koje su bolesnici ispuštali u zrak kašljanjem i disanjem. Maskama se smanjio i broj sezonskih koronavirusa, poput onih koji uzrokuju obične prehlade, u aerosolima u zraku.

U studiji se nije proučavao novi koronavirus - SARS-CoV-2.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu Nature i poklopili su se s izbijanjem pandemije Covida-19 koja je dosad usmrtila više od 65 tisuća ljudi u svijetu. Benjamin Cowling, profesor na Centru za epidemiologiju infektivnih bolesti u Hong Kongu koji je vodio studiju, kaže da se njezini rezultati mogu ekstrapolirati na obične pamučne maske i Covid-19.

- Moje je stručno mišljenje da pamučne ili platnene maske mogu imati određen učinak, ali manji nego ispravno nošene kirurške maske. A kada je Covid-19 posrijedi, tražimo bilo koju mjeru koja može pomoći - rekao je Cowling Reutersu.

Dosad je malo čvrstih znanstvenih dokaza o učinkovitosti maski za lice u usporavanju transmisije virusa respiratornih bolesti.

Neki stručnjaci sada vjeruju da se novi koronavirus, čini se, širi i velikim kapljicama, poput onih koje se izbacuju kašljem, ali i malim, manjim od 5 mikrometara (aerosoli) kakve se ispuštaju u zrak običnim disanjem. No ističu da je razina virusa u njima niska pa mogućnost zaraze jednostavnim prolaskom pokraj zaražene osobe gotovo da i ne postoji.

- Ako samo prođete pokraj zaražene osobe, postoji vrlo, vrlo mala mogućnost transmisije - rekao je Cowling.

Rizik raste s produljenim kontaktom, poput razgovora licem u lice ili dijeljenjem istoga zračnog prostora dulje vrijeme.

Cowling misli da Svjetska zdravstvena organizacija griješi svojim zbunjujućim stavovima o nošenju maski i tvrdnjom da nema transmisije aerosolima.

WHO preporučuje da maske nose osobe koje imaju neke simptome Covida-19, poput kašlja i temperature ili osobe koje se brinu o bolesniku, ali smatra da zdravim osobama u svakodnevnim situacijama nisu potrebne. No postoje dokazi koji upućuju na to da se rapidno širenje novoga koronavirusa može barem djelomično pripisati tomu što ga mogu prenijeti i osobe bez simptoma.

Rupert Beale, specijalist biološke infektologije na londonskom Institutu Francisa Cricka, kazao je da Cowlingova studija, u kojoj nije sudjelovao, nudi snažne dokaze da maske suzbijaju širenje nekih virusa, ali nisu čarobno rješenje.

- Same maske neće spriječiti prijenos, ali u kombinaciji s mjerama socijalnog distanciranja, trebaju činiti dio 'izlazne strategije' iz ove situacije - zaključio je Beale.

