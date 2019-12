Mate Rimac tajnu svog uspjeha otkriva na Digital Takeoveru

Najveći regionalni inovacijski i transformacijski summit i expo 13. ožujka 2020. okupit će na Zagrebačkom Velesajmu neke od vodećih kompanija u Hrvatskoj i šire, kao i decision makera suvremenog doba. Hrvatski inovator i svjetski priznat poduzetnik Mate Rimac predstavit će svoje viđenje modernog poslovanja te otkriti tajnu svog uspjeha na Digital Takeoveru.

Na više od 7000 kvadrata nove lokacije okupit će se preko 30 stručnjaka iz raznih područja koji će svoje znanje prezentirati u više od 10 sati bogatog programa koji očekuje sve posjetitelje. A kroz aktivan networking imat ćete priliku razmijeniti najbolje poslovne prakse, te kreirati kvalitetne i profitabilne poslovne prilike u fantastičnoj atmosferi Digital Takeovera sa stručnjacima iz područja financija, telekomunikacija, poduzetništva, automobilske industrije, medija i marketinga, ali i mnogih drugih.

Zašto Mate Rimac?

Mate Rimac jedan je od najuspješnijih biznismena s domaće poslovne scene, te jedan od najboljih primjera kako pretvoriti dobru poslovnu ideju u unosan posao, a sve zahvaljujući upornosti i inovativnom pristupu.

Marc Randolph, suosnivač Netflixa i Mate Rimac, osnivač tvrtke Rimac Automobili, stoje iza kompanija koje su zahvaljujući svom uspjehu lansirane na globalnu scenu, a na Digital Takeoveru imat ćete priliku iz prve ruke čuti više o njihovom putu do uspjeha, te se inspirirati za buduće poslovne korake u digitalnoj eri.

Inovator, osnivač tvrtke i strastveni izumitelj Mate Rimac započeo je svoju karijeru 2007. u dobi od 19 godina u unajmljenoj garaži u kojoj je eksperimentirao s automobilima, sanjario i razmišljao o idejama koje su bile nekoliko godina ispred dostignuća tadašnje tradicionalne automobilske industrije.

Svoj BMW E30 iz 1984. konvertirao je na električni pogon, a njegova je preobrazba bila toliko uspješna da je skromni BMW sklopljen u garaži srušio 5 Guinnessovih rekorda za najbrže ubrzavajući električni automobil, ujedno odobrenih i od strane FIA Međunarodnog automobilskog saveza.

Upravo je to bio poticaj koji je trebao kako bi pojačao svoje ambicije i pronašao investitore spremne financirati njegovu ideju izgradnje revolucionarnog vozila od nule. Znao je da može dokazati kako električni pogon ima ogroman potencijal, te da održiva budućnost može biti itekako uzbudljiva u svijetu automobilske industrije.

Gledali su ga u čudu, smatrajući da je električni superautomobil nemoguća misija, no on se nije obazirao već je okupio mali tim istomišljenika te je već 2011. stvoren Rimac Concept_One, prvi pravi električni superautomobil na svijetu. Sa snagom od 1224 KS i izuzetno pametnim pogonom svakog kotača (All Wheel Torque Vectoring System) postignute su performanse koje su nadmašile čak i najskuplje suvremene hiperautomobile.

Nakon što je njegov tim iz Hrvatske sastavljen od predanih, stručnih i vještih inženjera i tehničara 2018. godine predstavio C_Two, predstavnika nove generacije hiperautomobila, Mate je bio spreman pridružiti se elitnoj skupini poduzetnika koji ostvaruju svoje snove i dokazuju da su granice rezervirane za nekoga drugoga.

Temelj modernog poslovanja

Danas je tvrtka Rimac Automobili pouzdan partner mnogih proizvođača orignalne opreme (OEM) diljem svijeta. Tvrtka je iznimno vertikalno integrirana te radi na dizajnu, razvoju i proizvodnji tehnologije za električna vozila visokih performansi za primjenu u sportskim električnim vozilima. Osim toga, tvrtka vlastitim električnim hiperautomobilima istodobno podiže standarde u pogledu performansi.

U 2018. i 2019. Rimac je sklopio strateška partnerstva s tvrtkama Porsche AG i Hyundai Motor Group. Obje su tvrtke postale manjinski dioničari i započele su suradnju s tvrtkom Rimac Automobili na različitim projektima. Mate je i dalje glavni dioničar tvrtke Rimac Automobili i njezine podružnice Greyp Bikes.

Karta za uspjeh

