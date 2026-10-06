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Matthew McConaughey otkrio što želi za posljednji obrok: Na popisu je tjestenina iz Istre

Piše 24sata,
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Matthew McConaughey otkrio što želi za posljednji obrok: Na popisu je tjestenina iz Istre
Foto: Instagram/meneghetti.hotel/mythicalkitchen
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McConaughey je gostovao u serijalu Last Meals YouTube kanala Mythical Kitchen, u kojem poznati biraju hranu koju bi željele za posljednji obrok. Na njegovom popisu našla se - Meneghettijeva tjestenina

Admiral

Ne događa se svaki dan da holivudska zvijezda pamti baš jedno jelo iz Istre. No Matthew McConaughey očito nije zaboravio tjesteninu koju je prije nekoliko godina probao u istarskom restoranu Meneghetti.

Štoviše, toliko mu se svidjela da ju je godinama kasnije ponovno spomenuo - i to kada je birao što bi volio jesti za svoj posljednji obrok.

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Sven Perec tjestenina od batata | Video: Pixsell/Ivan Skrinjar

McConaugheyu se posebno svidjela ova istarska tjestenina

Glumac je Meneghetti u Balama posjetio sa suprugom Camilom Alves, a tijekom boravka ondje kušao je degustacijski meni. Među jelima se našla i pomalo neobična kombinacija koja mu je očito ostala u posebnom sjećanju.

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Riječ je o tonnarellima s Gambero Rosso kozicama, kremom od kave i smeđim maslacem. Na prvi pogled možda ne zvuči kao spoj koji biste očekivali na tanjuru tjestenine, no upravo je ta kombinacija osvojila slavnog glumca.

McConaughey je tada navodno rekao da će jelo preporučiti svojim kolegama iz Hollywooda. A nekoliko godina poslije dao je još jedan, prilično dobar dokaz da kompliment nije bio tek usputan.

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Ista tjestenina završila je na njegovom popisu za posljednji obrok

McConaughey je gostovao u serijalu Last Meals YouTube kanala Mythical Kitchen, u kojem poznate osobe biraju hranu koju bi poželjele za svoj posljednji obrok. Na njegovom popisu našla se i upravo - Meneghettijeva tjestenina.

Isječak iz epizode ponovno je privukao pažnju na istarski restoran, a posebno je zanimljivo što se isto jelo pojavilo i godinama nakon glumčeva posjeta Istri.

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Dakle, nije riječ samo o tome da mu se tjestenina svidjela tijekom večere. Očito ju je zapamtio dovoljno dobro da je poželi ponovno imati na tanjuru kada bira svoj zamišljeni posljednji obrok.

Dobra vijest za sve koji je žele probati

Ako ste nakon svega dobili želju isprobati jelo koje je osvojilo McConaugheya, imamo dobre vijesti. Iz Meneghettija su najavili da se poznata tjestenina uskoro vraća na jelovnik.

Tako bi i domaći gosti uskoro mogli provjeriti je li kombinacija kozica, kave i smeđeg maslaca zaista toliko dobra da zaslužuje mjesto na posljednjem obroku jedne holivudske zvijezde.

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