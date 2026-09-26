Na Kennedyjevu trgu posjetitelji su u petak imali priliku kušati šest jedinstvenih jela koja su bila pripremljena isključivo za ovu prigodu, a cijene su se kretale od šest do osam eura
Pašta & Mašta pokazala što sve tjestenina može biti: Kušali smo šest neobičnih kombinacija
Zagreb je jučer bio domaćin posebnog gastronomskog druženja. Naime, na Kennedyjevu trgu održao se Pašta & Mašta, after-work event ispred lokala Pašta Eat & Shop, na kojem su chefovi Tom Gretić, Gregorio Mannucci i domaćin Adrijan Mamli udružili snage i predstavili šest autorskih kreacija.
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Od 17 do 22 sata posjetitelji su mogli kušati tjestenine koje su bile posebno osmišljene za ovu prigodu.
Svaka je bila ručno oblikovana i napravljena prema posebnoj recepturi kako bi odgovarala viziji chefova, a jela su bila dostupna isključivo tijekom ovog događanja i neće se naći u redovnoj ponudi.
Mi smo imali priliku isprobati sve vrste tjestenine, a već na prvi pogled bilo je jasno da se radilo o poprilično drugačijim kombinacijama. Cijene su se kretale od šest do osam eura po tanjuru, pa je bilo moguće isprobati više različitih jela bez velikog opterećenja za novčanik.
Krećemo s jednim od naših favorita - Dva lica škampa, tagliolini sa svilenkastim bisqueom i nježnim, sirovim tartarom od škampa. Ovo jelo bilo je zaista fino i donijelo je svjež spoj okusa koji je okus škampa stavio u sasvim novu dimenziju. Kombinacija je bila pogođena, a dvije teksture škampa lijepo su se nadopunjavale.
Odlična je bila i La pecorella smarrita nel bosco, svojevrsna vegetarijanska kombinacija sa zelenom sfogliom, vrganjima i ovčjim sirom. Upravo je intenzivan okus ovčjeg sira dodatno naglasio ostale sastojke i dao jelu karakter.
Ljubitelji divljači mogli su kušati La Genovese e la Bestia, cannellone punjene raguom Genovese Napoletano s mesom vepra i scamora sirom. Okusi su bili intenzivni, ali upravo je to ovom jelu davalo posebnost. Ragu od vepra lijepo se uklopio sa sirom, a kombinacija je bila poprilično zasitna.
Zanimljivo je bilo i jelo Follow the White Rabbit, cappellacci s mesom divljeg zeca. Iskreno, prije kušanja nismo bili sigurni hoće li nam se svidjeti, no na kraju se pokazalo kao sasvim solidno i fino jelo. Meso divljeg zeca imalo je svoj prepoznatljiv karakter, ali nije preuzelo cijeli tanjur.
Najmanje nam se svidio Aglio e Olio in Pompei, odnosno špageti alla chitarra od semole s crnilom sipe, fermentiranim crnim češnjakom i prahom od maslinova ulja. Kombinacija je svakako bila zanimljiva i drugačija, no nama je ostavila pomalo neobičan aftertaste. Ipak, riječ je o potpuno osobnom dojmu, a upravo je eksperimentiranje s neočekivanim okusima bilo jedan od glavnih aduta ovog događanja.
Večer je zaokružio desert People Must Trust Us, koji je također igrao na kartu nesvakidašnjih kombinacija. Sastojao se od guste kreme od gorgonzole i hrskavog tijesta u tri okusa tjestenine. Umjesto klasičnog slatkog završetka, desert je ponudio sasvim drugačije, slano-kremaste note.
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