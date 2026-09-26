Pašta & Mašta pokazala što sve tjestenina može biti: Kušali smo šest neobičnih kombinacija

Zagreb je jučer bio domaćin posebnog gastronomskog druženja. Naime, na Kennedyjevu trgu održao se Pašta & Mašta, after-work event ispred lokala Pašta Eat & Shop, na kojem su chefovi Tom Gretić, Gregorio Mannucci i domaćin Adrijan Mamli udružili snage i predstavili šest autorskih kreacija.

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Pokretanje videa... VIDEO Event Pasta&Masta | Video: 24sata/Neva Žganec/PIXSELL

Od 17 do 22 sata posjetitelji su mogli kušati tjestenine koje su bile posebno osmišljene za ovu prigodu.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Svaka je bila ručno oblikovana i napravljena prema posebnoj recepturi kako bi odgovarala viziji chefova, a jela su bila dostupna isključivo tijekom ovog događanja i neće se naći u redovnoj ponudi.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Mi smo imali priliku isprobati sve vrste tjestenine, a već na prvi pogled bilo je jasno da se radilo o poprilično drugačijim kombinacijama. Cijene su se kretale od šest do osam eura po tanjuru, pa je bilo moguće isprobati više različitih jela bez velikog opterećenja za novčanik.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Krećemo s jednim od naših favorita - Dva lica škampa, tagliolini sa svilenkastim bisqueom i nježnim, sirovim tartarom od škampa. Ovo jelo bilo je zaista fino i donijelo je svjež spoj okusa koji je okus škampa stavio u sasvim novu dimenziju. Kombinacija je bila pogođena, a dvije teksture škampa lijepo su se nadopunjavale.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odlična je bila i La pecorella smarrita nel bosco, svojevrsna vegetarijanska kombinacija sa zelenom sfogliom, vrganjima i ovčjim sirom. Upravo je intenzivan okus ovčjeg sira dodatno naglasio ostale sastojke i dao jelu karakter.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ljubitelji divljači mogli su kušati La Genovese e la Bestia, cannellone punjene raguom Genovese Napoletano s mesom vepra i scamora sirom. Okusi su bili intenzivni, ali upravo je to ovom jelu davalo posebnost. Ragu od vepra lijepo se uklopio sa sirom, a kombinacija je bila poprilično zasitna.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zanimljivo je bilo i jelo Follow the White Rabbit, cappellacci s mesom divljeg zeca. Iskreno, prije kušanja nismo bili sigurni hoće li nam se svidjeti, no na kraju se pokazalo kao sasvim solidno i fino jelo. Meso divljeg zeca imalo je svoj prepoznatljiv karakter, ali nije preuzelo cijeli tanjur.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Najmanje nam se svidio Aglio e Olio in Pompei, odnosno špageti alla chitarra od semole s crnilom sipe, fermentiranim crnim češnjakom i prahom od maslinova ulja. Kombinacija je svakako bila zanimljiva i drugačija, no nama je ostavila pomalo neobičan aftertaste. Ipak, riječ je o potpuno osobnom dojmu, a upravo je eksperimentiranje s neočekivanim okusima bilo jedan od glavnih aduta ovog događanja.

Zagreb: Event Pasta&Masta | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Večer je zaokružio desert People Must Trust Us, koji je također igrao na kartu nesvakidašnjih kombinacija. Sastojao se od guste kreme od gorgonzole i hrskavog tijesta u tri okusa tjestenine. Umjesto klasičnog slatkog završetka, desert je ponudio sasvim drugačije, slano-kremaste note.