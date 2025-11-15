FOTO Kaštelet kod Opatije iz snova: Obnovili smo ga kako bismo očuvali obiteljske tajne

Obnova je započela skromno, gotovo iz nužde, kada je Mauricio shvatio da bi bez brze intervencije vrijeme učinilo svoje. - Nije to bila samo kuća. To je bila priča moje obitelji, mjesto mojega djetinjstva, prostor u kojem su se generacije rađale, radile i pjevale - kaže Staraj. Upravo zato odlučio je da obnova neće biti tek estetska ili turistička gesta, nego promišljeno vraćanje autentičnog izgleda i duha prostora. | Foto: Meri Tomljenović