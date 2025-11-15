FOTO Kaštelet kod Opatije iz snova: Obnovili smo ga kako bismo očuvali obiteljske tajne

Kako izgleda obnova gotovo pola tisućljeća stare obiteljske kuće kad se u nju uloži ljubav prema precima, zna riječki kantautor Mauro Staraj, koji je dvije godine pažljivo radio na zdanju simboličnog imena Castello di papa
U nastavku pogledajte preuređenu kuću Maura Staraja i obitelji.
| Foto: Meri Tomljenović
Foto: Meri Tomljenović
| Foto: Meri Tomljenović
Obnova je započela skromno, gotovo iz nužde, kada je Mauricio shvatio da bi bez brze intervencije vrijeme učinilo svoje. - Nije to bila samo kuća. To je bila priča moje obitelji, mjesto mojega djetinjstva, prostor u kojem su se generacije rađale, radile i pjevale - kaže Staraj. Upravo zato odlučio je da obnova neće biti tek estetska ili turistička gesta, nego promišljeno vraćanje autentičnog izgleda i duha prostora.
| Foto: Meri Tomljenović
- Kad obnavljaš kuću, ne radiš to samo za sebe. Radiš to za one prije sebe i za one poslije - kaže Staraj, koji ne skriva ponos što je djedovinu uspio sačuvati od zaborava.
| Foto: Meri Tomljenović
Nakon godina propadanja i tišine, stara kamena kuća dobila je novo lice, ali i novu ulogu: postala je simbol povratka korijenima i čuvanja lokalne baštine.
| Foto: Meri Tomljenović
Kamen, drvo i detalji stari desetljećima pažljivo su restaurirani, a gdje god je bilo moguće korišteni su tradicionalni materijali i tehnike. Rezultat je prostor koji odiše toplinom istarskog podneblja, ali je istovremeno prilagođen suvremenom životu. U unutrašnjosti se isprepliću starinski elementi - poput masivnih greda, kamenih svodova i pokućstva iz obiteljskih ostavština - s modernim rješenjima kojima se kuća pripremila za novu budućnost.
| Foto: Meri Tomljenović
No, „Kuća“, kako ju je Mauro jednostavno nazvao, nije zamišljena samo kao osobno utočište. Ona je i mjesto susreta: sjećanja, ljudi, glazbe, lokalnog identiteta. U njoj se već planiraju mali kulturni programi, okupljanja prijatelja i kreativne radionice. Lokalna zajednica projekt doživljava kao vrijedno oživljavanje tradicije i prostora, a mnogi mještani u njegovoj obnovi prepoznaju vlastite priče o povratku i očuvanju.
| Foto: Meri Tomljenović
| Foto: Meri Tomljenović
Obnovljena kuća danas stoji kao tih, ali snažan spomenik vremenu - prošlom i budućem. U njoj se susreću baština, obiteljska priča i kreativnost, a Mauro Staraj još jednom dokazuje da njegovo stvaralaštvo nadilazi glazbu: ono se gradi, čuva i živi kroz prostor koji sada nosi jednostavno ime - KUĆA.
| Foto: Meri Tomljenović
U vrtu stoji kip pratete Anice, izrađen od cedra starog 120 godina.
| Foto: Meri Tomljenović
