Med poboljšava zdravlje, evo kako odabrati najbolji za sebe

Med je bogat antioksidansima što znači da snižava rizik od razvoja nekih vrsta karcinoma te bolesti srca i krvnih žila, a ima i antibakterijska svojstva te pomaže u bržem cijeljenju rana

<p>Med možete dodati slasticama, salatama ili njime zasladiti čaj. Odličnog je okusa, no ima i brojne povoljne zdravstvene učinke od snižavanja kolesterola do pomoći u bržem zacjeljivanju rana, piše <a href="https://www.insider.com/benefits-of-honey">Insider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Moćni med pomaže zdravlju</p><h2>1. Antioksidativna svojstva</h2><p>Antioksidanti su tvari koje se bore protiv slobodnih radikala u tijelu. Slobodni radikali su kemikalije proizvedene tjelesnim procesima poput metabolizma hrane ili iz vanjskih izvora poput onečišćenja. U velikim količinama oni mogu oštetiti genetski materijal i stanice na taj način povećavajući rizik od raka i kardiovaskularnih bolesti. Med sadrži razne antioksidanse, uključujući enzim glukoza oksidazu, askorbinsku kiselinu koja je oblik vitamina C, fenolne kiseline i flavonoide.</p><p>Studija iz 2003. uspoređivala je učinke probavljanja 1,5 grama heljdinog meda u odnosu na kukuruzni sirup po kilogramu tjelesne težine. Otkrila je da su ljudi koji su konzumirali heljdin med imali veći porast antioksidativnog djelovanja u krvnoj plazmi u odnosu na skupinu koja je konzumirala kukuruzni sirup. Kako prosječna američka prehrana sadrži velike količine šećera i zaslađivača, znanstvenici vjeruju da bi zamjena kukuruznog sirupa medom mogla biti korisna za javno zdravlje.</p><h2>2. Snižava kolesterol</h2><p>Prednost meda je i u tome što može smanjiti razinu kolesterola, posebno razinu LDL-a odnosno loše vrsta kolesterola. Visoke razine LDL-a mogu povećati rizik od angine pectoris, bolesti srca, srčanog udara i moždanog udara. Manja studija iz 2013. godine promatrala je ljude s prekomjernom tjelesnom težinom ili pretile sudionike. Ispitanici kojima su znanstvenici dali 70 grama prirodnog meda na dan tijekom 30 dana zabilježili su smanjenje LDL kolesterola za 5,8 posto u usporedbi s onima koji su uzimali 70 grama saharoze, oblika šećera u istom vremenskom razdoblju. Pacijenti koji su jeli med zabilježili su i pad triacilglicerola, najčešće vrste tjelesnih masti, za čak 11 posto.</p><h2>4. Ublažava kašalj</h2><p>- Dokazano je da med smiruje kašalj zahvaljujući svojim protuupalnim svojstvima - kaže dr. <strong>Divya L. Selvakumar</strong>, specijalistica za prehranu u Marylandu.</p><p>Studija iz 2012. ispitivala je učinke meda na djecu u dobi od jedne do pet godina koja su patila od noćnog kašlja. Sudionici su prije spavanja konzumirali 10 miligrama meda od eukaliptusa, meda od citrusa, meda usnače ili placeba. Studija je otkrila značajno veće poboljšanje kod djece koja su konzumirala med. Ipak, valja imati na umu da se djeci mlađoj od godinu dana ne smije davati med jer može izazvati botulizam s mogućim fatalnim ishodom. Naime, med može biti kontaminiran toksinom koji je iznimno štetan za jako malu djecu, no ne i za starije mališane te odrasle.</p><h2>5. Zacjeljuje rane</h2><p>- Antibakterijska svojstva meda mogu pomoći u prevenciji infekcija i potaknuti imunološki sustav da pospješi zacjeljivanje - nastavlja Selvakumar. Lokalna primjena meda poznata je u liječenju opeklina i rana, čireva, razderotina i drugih kožnih problema.</p><p>Mala studija iz 2012. otkrila je da lokalna primjena meda potiče zacjeljivanje rana kod ljudi sa svježim traumatskim ozljedama kože. Med se nanosio natopljenom gazom koja se mijenjala svakog jutra i noći tijekom 15 dana. Nakon 15 dana, 80 posto sudionika iskusilo je smanjenu osjetljivost i bol, što znanstvenici pripisuju protuupalnim svojstvima meda. Sveukupno, studija je zaključila da med pomaže zacjeljivanju rana bez ikakvih nuspojava.</p><p>Dr. Jodi Greebel, savjetnica za prehranu, preporučuje upotrebu sirovog neprerađenog meda za liječenje rana, jer prerada može umanjiti neka od njegovih korisnih svojstava. Ako je vaša rana ozbiljna, primjenu meda najbolje je obavljati u medicinskim uvjetima.</p><h2>Odabir prave vrste meda</h2><p>Iako postoji više vrsta meda, jedan nije nužno bolji od drugog za lokalnu primjenu ili konzumaciju. Stručnjaci pak preporučuju da je najbolje uzeti sirovi med. On je neprerađen i može se kupiti u trgovinama zdrave hrane i vitaminima.</p><p>- Najbolje je uvijek koristiti sirovi, organski med bez konzervansa, dodanog šećera ili bilo koje druge vrste aditiva - upozorava Selvakumar. To je zato što se preradom meda mogu ukloniti neke korisne hranjive tvari i antioksidansi. Bez obzira na odabrani med ili zaslađivač, Američko udruženje za srce preporučuje muškarcima konzumaciju najviše devet žličica dodanog šećera na dan, a ženama najviše šest žličica kako bi spriječili razvoj bolesti srca.</p>